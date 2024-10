LEGO Horizon Adventures will auch ein Spiel für Kinder sein und mit diesen Features soll's klappen

LEGO Horizon Adventures könnt ihr auch mit euren Kindern spielen.

LEGO Horizon Adventures basiert auf der Horizon-Reihe von Guerilla Games, macht aber auch vieles anders. Damit ist nicht nur der Look gemeint, sondern auch Ansätze beim Gameplay, der Geschichte und dem Humor. Der Grund: LEGO Horizon soll ein jüngeres und breiteres Publikum ansprechen, als das teils recht düstere Original.

Dieser Aspekt zieht sich durch viele Designentscheidungen, wie uns Art Director Roy Postma und Lead Game Designer Tono Gonzalez im Interview erklärt haben. Warum ihr das Spiel für euren Nachwuchs interessant sein könnte, fassen wir euch hier zusammen.

Simple Story mit viel Humor und Charme

Fangen wir mal bei der Geschichte an. Immerhin ist Horizon Zero Dawn ein ziemlich storylastiges Spiel, das sehr von seinen komplexen Figuren und spannenden Ereignissen lebt. Dazu gehören auch schwere Themen wie Verlust, Verrat und nicht zuletzt Krieg.

Ultrabrutal sind die Kämpfe des großen PS4-Originals zwar nicht, aber neben Robotern bekommt es Aloy auch mit feindlichen Menschen zu tun, gegen die Bogen und Speer eingesetzt werden.

Dank der realistischen Animationen sieht das in der Vorlage Horizon Zero Dawn, trotz einer USK-Freigabe ab 12 Jahren, durchaus realistisch aus und wäre für kleinere Kinder potenziell problematisch.

In der LEGO Horizon Adventures ist von der USK ab 6 Jahren freigegeben. Es wird zwar auch Kämpfe geben, aber die sind deutlich weniger brutal und vergleichbar mit bisherigen LEGO-Titeln wie der Star Wars-Reihe.

Auch die Geschichte wurde abgeschwächt. Laut Postma und Gonzalez wurden einige harte Szenen komplett gestrichen oder angepasst. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Außerdem werdet ihr schon im Trailer merken, dass Aloys Minifigur einen Clown gefrühstückt hat. Das Spiel setzt passend zum Spielzeugsetting deutlich mehr auf witzige Momente, Slapstick-Humor und spaßige Figuren, die eine gute Zeit haben.

Die Spielwelt von LEGO Horizon wird teils auch durch andere Baustein-Sets aufgelockert, wie hier eine Hotdog-Bude.

Koop-Gameplay ohne komplizierte Steuerung

Falls ihr gemeinsam mit eurem Nachwuchs spielen möchtet, geht das. LEGO Horizon kann zu zweit gespielt werden und hält die Steuerung relativ einfach. Auf dem PS5-Controller werden nicht einmal alle Tasten gebraucht. L2 und R2 bleiben beispielsweise ohne Funktion, genau wie der rechte Analogstick. Das sollte kleinen Händen entgegenkommen, da gerade die beiden Trigger eher schwer oder nur mit Umgreifen zu erreichen sind.

Falls ihr dennoch auf der Suche nach Alternativen seid, haben wir euch hier einige kinderfreundliche Controller zusammengestellt. Darüber hinaus bietet das Spiel über das Menü einige Optionen, um das Gameplay zugänglicher zu machen. Dazu gehören unter anderem fünf Schwierigkeitsgrade und ein Unsterblichkeitsmodus. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

In diesem Zuge hat das Entwicklerteam auch auf ganze Features verzichtet. Eine Ausweichrolle gibt es nicht, obwohl Aloy diese im Original regelmäßig nutzt. Dahinter steckt laut Postma die Entscheidung, das Gameplay weniger skilllastig zu gestalten, da die klassische Hechtrolle auf gutes Timing und einen risikoreichen Spielstil setzt. Ein bisschen Ausweichen sei aber doch möglich, beispielsweise über normale Sprünge nach oben oder besondere Fähigkeiten.

Schade ist das trotzdem. Wie Kollege Dennis nach einem Anspiel-Event in seiner Preview zu LEGO-Horizon feststellt, irritiert das Weglassen der mittlerweile handelsüblichen Hechtrolle zumindest zu Spielbeginn. Erst recht Fans der Vorlage, in der Aloy wie wild durch die Spielwelt rollt, könnten das Fehlen als störend und unnötig einschränkend empfinden.

Die Vogelperspektive erleichtert die Übersicht und ihr habt eure Figuren immer im Blick.

Wie beim Spielen mit echtem LEGO

Passend für eine jüngere und ältere Zielgruppe ist vermutlich der gesamte Design-Ansatz des Spiels. Wirklich alles ist aus LEGO-Steinen gebaut und könnte theoretisch Zuhause nachgebaut werden. Ziel des Artstyles sei, dass das Spiel genauso aussieht wie ein echtes Klemmbaustein-Set im Kinderzimmer. Dazu gehört wohl auch, dass sich Teile und Objekte aus fremden LEGO-Franchises im Spiel befinden.

Wundert euch also nicht, wenn beim Zocken auf einmal ein Piratenschiff und andere Dinge neben Aloy auftauchen. Gerade im Hinblick auf echtes Spielzeug ist das ein cooler Kniff, denn beim Spielen werden immerhin auch alle möglichen Sets miteinander vermischt, je nachdem, was gerade zur Verfügung steht oder unter dem Weihnachtsbaum lag.

Zu diesem Aspekt gehört auch die Kameraperspektive. Die isometrische Ansicht ist nicht nur praktisch für den Koop-Modus, weil beide Figuren auf einen Bildschirm passen. Es ist auch leichter, die Übersicht zu behalten, die Kamera muss nicht separat mit dem rechten Stick bewegt werden und als kleines i-Tüpfelchen entspricht es ungefähr dem Blickwinkel, wenn man mit Bausteinen spielt.

Unkomplizierter Koop-Spaß? Ein klarer Fall für die Switch!

Laut Gonzalez und Postma will das Team auf PS5 und PC die bestmögliche Grafik herausholen. Das Spiel erscheint aber auch auf der deutlich schwächeren Switch. Hier mussten Details zwar deutlich heruntergeschraubt werden, aber die junge Zielgruppe der Nintendo-Konsole sei der ausschlaggebende Grund gewesen. Warum LEGO Horizon dann allerdings nicht auch für die immer noch beliebte PS4 erscheint, erschließt sich uns nicht.

Was auch nicht in die kinderfreundliche Philosophie passen will, ist der Preis. Für ungefähr 7 bis 8 Stunden Spielzeit zahlt ihr nämlich den regulären Vollpreis von 70 Euro zum Release. Gerade mit dem Blick auf Taschengeld- und Weihnachtsgeschenk-Budgets von Familien ist das ziemlich happig.

Story, Gameplay und Artstyle sollen aber dafür sorgen, dass sowohl kleinere Kinder als auch ältere LEGO-Fans ihren Spaß haben können. Ob die Rechnung des familienfreundlichen Horizon-Abenteuers zum Release aufgeht, erfahren wir am 14. November auf PS5, Nintendo Switch und PC.