LEGO-Fan muss sein Katzen-Set umbauen, weil seine echte Katze es hasst - und das Ergebnis sieht großartig aus

Weil seine Katze nicht einverstanden war, verwandelte ein LEGO-Baumeister sein neuestes Modell kurzerhand in einen Hasen.

Kevin Itzinger
27.01.2026 | 19:50 Uhr

Ein Blick sagt bekanntlich mehr als tausend Worte.

Das lief anders als geplant: Ein LEGO-Baumeister kaufte sich die Schwarz-weiße Katze (21349) und baute sie zusammen. Eigentlich ein ganz niedliches Modell, das seiner richtigen Katze zudem noch erstaunlich ähnlich sieht. Genau das könnte aber der Grund dafür sein, dass die es ganz und gar nicht mag.

Katze sagt nein

Wer eine Katze hat, weiß auch, wie überzeugend sie sein können und dass die kleinen Tiger eigentlich immer genau das bekommen, was sie wollen. Das beweist auch die Geschichte von LEGO-Baumeister alibobuk, der der Community gerade seinen alternativen Build zum oben genannten Set präsentiert.

Video starten 1:22 Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen

Nicht nur, dass er beweist, dass die LEGO-Katze auch ein ziemlich hübscher Hase ist, er berichtet auch davon, wie es dazu kam, dass er das Original umbauen musste. Grund war, dass seine Katze den "Konkurrenten" nicht mochte. Und bei dem oben zu sehenden Gesichtsausdruck hätten wir wohl auch nicht diskutiert und stattdessen einfach umgeplant.

Die passende Idee fand er dann auf Rebrickable, einer Plattform, wo Baumeister*innen aus der Community alternative Builds für einzelne Sets vorstellen können. In dem Fall wurde die Katze dann zum Tuxedo Rabbit. Wie das nach dem Umbau aussah, könnt ihr euch hier ansehen und ja – unter dem Beitrag gibt es natürlich auch noch mehr Fotos von der richtigen Katze.

Für den Umbau müssen tatsächlich auch nur Kopf und Schwanz angepasst werden, das Ergebnis sieht trotzdem ziemlich gut aus und die Katze wird so problemlos zum Karnickel.

Wie gut das bei der Katze des Hauses ankommt, wissen wir aktuell leider noch nicht, die Präsentation steht nämlich noch aus.

Übrigens ist der grummelige Vierbeiner wohl nicht immer so unfreundlich. Nur mit anderen Katzen scheint er ein Problem zu haben. Da hilft auch die Ähnlichkeit des Sets nichts und wir wetten, das LEGO-Geschwisterlein würde in einer Auseinandersetzung ziemlich sicher den Kürzeren ziehen.

Der Gesichtsausdruck der Katze war uns übrigens nicht gänzlich neu. Hin und wieder konnten wir den auch schon auf dem Gesicht einiger unserer Teammitglieder sehen, wenn bestimmte Spieletests verteilt wurden. Auch da ging der Sieg in der Regel an den oder die Absender*in des Blickes.

