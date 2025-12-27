PS Plus Essential im Januar 2026 - Dieses wunderschöne Open World-Abenteuer steht gerade ganz oben auf dem Community-Wunschzettel

Die PS Plus-Community hat fürs Januar 2026-Lineup insbesondere einen Wunsch: Avatar Frontiers of Pandora.

Am frühen Silvester-Abend ist es so weit: Sony gibt voraussichtlich die PlayStation Plus Essential-Spiele für den Monat Januar 2026 bekannt. Leaks zum kommenden Lineup gibt es noch nicht, es ist also an der Zeit, einmal Wunschkonzert zu spielen.

PlayStation Plus Essential im Januar 2026 - Top-Wunsch der Community: Avatar Frontiers of Pandora

Im PS Plus-Subreddit teilen Community-Mitglieder Monat für Monat ihre Wünsche und Vermutungen für die kommenden Lineups, so auch dieses Mal. Ein Spiel, das diesmal besonders oft genannt wird, ist Ubisofts wunderschönes Open World-Abenteuer Avatar Frontiers of Pandora.

2:09 Avatar: Frontiers of Pandora - Die wunderschöne Open World gibt es bald auch mit Third-Person-Modus

Im 2023 veröffentlichten Action-Adventure übernehmt ihr die Rolle eines Na’vi-Charakters, den ihr euch zu Beginn selbst erstellt. Zur Erinnerung: Na’vi sind die Ureinwohner*innen des Mondes Pandora. Dabei erkundet ihr eine lebendige Open World, die uns im Test insbesondere visuell überzeugt hat, Zitat von Kollegin Annika:

[...] Mit Frontiers of Pandora haben sie sich aber übertroffen. Denn wie schon in den Filmen ist die Welt und ihre Stimmung das absolute Highlight – vor allem bei Nacht, wenn Organismen mit Biolumineszenz in Blau- und Grüntönen leuchten. Die Wettereffekte wie Regen können sich ebenfalls sehen lassen.

Wie wahrscheinlich ist ein PS Plus-Release von Frontiers of Pandora? Sehr wahrscheinlich, allerdings wird Ubisofts Avatar-Abenteuer voraussichtlich nicht im Essential-Lineup landen, sondern in Zukunft eher via PlayStation Plus Extra-/Premium-Abo spielbar sein.

Wenn ihr eine der beiden teureren PS Plus-Tiers abonniert, erhaltet ihr Ubisoft + Classics gleich mit dazu und habt damit Zugriff auf ausgewählte Ubisoft-Spiele. Im Dezember 2025 stieß beispielsweise Assassin's Creed Mirage hinzu.

Weitere Wünsche der Community:

Termin und Uhrzeit der Enthüllung der PlayStation Plus Essential-Spiele (Januar 2026)

Ob sich die Wünsche der Community erfüllen oder nicht, erfahren wir bald. Die PlayStation Plus Essential-Spiele für den ersten Monat des neuen Jahres werden aller Voraussicht nach am kommenden Mittwoch enthüllt:

Voraussichtlicher Enthüllung-Termin: Mittwoch, der 31. Dezember 2025

Mittwoch, der 31. Dezember 2025 Uhrzeit der Bekanntgabe: 17:30 Uhr

Am darauffolgenden Dienstag, dem 06. Januar 2026, werden die Essential-Spiele des Januar-Aufgebots dann für alle Mitglieder des kostenpflichtigen Service im PlayStation Store freigeschaltet.

Ab Januar legt Sony beim Essential-Lineup übrigens den Fokus auf PS5-Spiele, PS4-Titel sollen nur noch gelegentlich zum Aufgebot der monatlichen Bonusspiele gehören.

Und nun wollen wir von euch wissen: Was sind eure Wünsche und Vermutungen bezüglich des kommenden Essential-Lineups, welche Titel sollten eurer Meinung nach zum Jahresauftakt dabei sein? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion. Wir sind gespannt, ob ihr am Ende Recht behaltet.