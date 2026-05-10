Mutter filmt ihren Sohn, wie er völlig begeistert Crimson Desert zockt - das Video geht viral und der Junge bekommt von Pearl Abyss ein besonderes Geschenk

Die Collector's Edition von Crimson Desert ist vollgepackt mit coolen Inhalten.

Pearl Abyss, das Studio hinter Crimson Desert, hat mit dem Action-Adventure einen der absoluten Hits des bisherigen Jahres veröffentlicht. Nun haben die Entwickler*innen einem kleinen Fan auch noch ein ganz besonderes Geschenk gemacht.

Collector's Edition als Geschenk, weil er das Spiel so liebt

Crimson Desert ist ohne Frage schon jetzt einer der größten Hits des Jahres. Tausende Spieler*innen verlieren sich in der atemberaubenden, riesigen und wunderschönen Spielwelt, die Pearl Abyss für das Spiel gebastelt hat.

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Zu diesen Fans gehört auch der kleine Jax. Der war so begeistert von dem Spiel, dass seine Mutter ein Video davon auf Instagram veröffentlichte, das in der Folge prompt viral ging. Sie schreibt darin, dass sie das Spiel eigentlich für sich selbst gekauft hat, nun aber ihr Sohn komplett darin aufgeht.

Neben tausenden Usern haben offenbar auch die Entwickler*innen das Video gesehen und prompt darauf reagiert. Wie die Mutter auf Reddit berichtet, hat Pearl Abyss Jax als Geschenk eine Collector's Edition von Crimson Desert zugeschickt.

Neben dem Spiel und ein paar digitalen Zusatzinhalten enthält diese eine große Drachenstatue, ein limitiertes Steelbook, eine Karte von Pywel, eine Brosche, Patches, Fotokarten und einen Brief der Entwickler. Die Edition kostet normalerweise satte 279,99 Euro.

Der Junge, der eine seltene genetisch bedingte Erkrankung hat, hat sich natürlich riesig darüber gefreut und ist damit bei Weitem nicht alleine. Der erste Post hat auf Reddit ebenfalls schon mehr als 7.000 Likes und über 200 Kommentare gesammelt.

Viele User bringen darin ihre Freude zum Ausdruck und wünschen der Familie alles Gute. Die Entwickler*innen von Pearl Abyss werden natürlich ebenfalls dafür gefeiert, dass sie so cool auf das Video reagiert haben und gleich so ein Geschenk verschickt haben. Es kostet sie vermutlich nur wenig, aber die Auswirkungen dürften umso größer sein.

Was haltet ihr von der Geschichte? Wie gefällt euch Crimson Desert bisher?