LEGO-Fan verpasst dem Lebkuchen-AT-AT einen Motor – und wir würden den auch gerne unter dem Weihnachtsbaum rumstampfen lassen

Eine coolere Tischdeko zu Weihnachten können wir uns nur schwer vorstellen.

Kurz vor Weihnachten landen auf Reddit immer wieder besinnliche LEGO-Ideen, doch dieses Modell fällt selbst dort aus dem Rahmen. Im Subreddit r/lego zeigt ein Fan einen motorisierten Lebkuchen-AT-AT aus dem aktuellen Star Wars-Sortiment – inklusive Laufbewegung, kleinem A-Wing und einem festlichen Darth Vader.

Darth Vader samt AT-AT zum Fest

In einem Video zeigt der User touthomme sein Werk im offiziellen LEGO-Subreddit. Der AT-AT bewegt seine Beine tatsächlich abwechselnd, während auf einer Art Fließband ein A-Wing, Geschenke und sogar Darth Vader um das Display kreisen.

Das Modell wirkt weniger wie ein klassisches Set und mehr wie eine kleine, animierte Weihnachts-Deko, die man am liebsten ein paar Runden um den Baum spazieren lassen würde.

Viele Nutzer fragen direkt nach einer Bauanleitung, um das Modell noch rechtzeitig vor Weihnachten nachzubauen. Eine vollständige Anleitung gibt es bislang nicht, der Erbauer verrät aber einige Details zu den nötigen Umbauten.

Kleine Tipps zum Nachbauen

So erklärt touthomme zum Beispiel, dass er die Gelenke austauschen musste, um flüssige Bewegungen zu ermöglichen. Sowohl die Bein-Gelenke als auch die Verbindung am Hals wurden ersetzt, da das Originalmodell dafür zu starr ist. An beiden Stellen kommen stattdessen Teile aus dem LEGO-Technic-Bereich zum Einsatz.

Laut dem Erbauer waren die Änderungen überraschend überschaubar, reichten aber aus, um die Laufbewegung zu ermöglichen. In einem weiteren kurzen Video zeigt er außerdem, wie der verbaute Motor die Mechanik antreibt – genug Hinweise, damit erfahrene LEGO-Fans zumindest eigene Experimente starten können.

Ein Meister der Bewegung

Der Reddit-User gehört zu JK Brickworks, die in der LEGO-Community für bewegliche Modelle bekannt sind. Sie veröffentlichen regelmäßig motorisierte und manuell betriebene Konstruktionen, darunter auch ausgefallenere Projekte wie eine funktionierende LEGO-Version des bekannten Homer-im-Gebüsch-Meme oder animierte Modelle aus Spielen und Filmen.

Die Anleitungen sind nicht ganz billig. Vielleicht reichen euch die Hinweise aus dem Reddit aber schon aus, um noch schnell eine Weihnachtsdeko zusammenzubauen, mit der ihr die Familie beeindrucken könnt.

