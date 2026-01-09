Dieses Minas Tirith-Modell aus LEGO stellt schon jetzt das offizielle Herr der Ringe-Set in den Schatten - besteht aus 100.000 Steinen und der Aufbau dauerte 768 Stunden

Darf man den meistens ziemlich verlässlichen Gerüchten zu kommenden LEGO-Sets Glauben schenken, kommen Herr der Ringe-Fans 2026 wieder auf ihre Kosten. Dann soll nämlich neben einer Sauron-Büste auch endlich ein Set für Minas Tirith, die Weiße Stadt, erscheinen.
Zwar wissen wir noch nicht genau, wie das Modell aussehen wird, aber es dürfte wohl ziemlich winzig neben diesem beeindruckenden Eigenbau hier wirken.
Dieses Minas Tirith-Set braucht einen ganzen Tisch für sich
Reddit-User hatzequiday hat vor ein paar Tagen nämlich zwei Fotos eines Bauwerks gepostet, das er in einem Klemmbaustein-Shop bei sich um die Ecke entdeckt hat. Gleich sechs Tüftler*innen haben hier über acht Monate und 768 Stunden hinweg ihre eigene Version von Minas Tirith nachgebaut, die eine ganze Tischlänge einnimmt.
Kein Wunder, denn der Bau ist so skaliert, dass die LEGO-Minifiguren damit kompatibel sind. Auf Nachfrage von hatzequiday hat einer der Künster*innen verraten, dass schätzungsweise 99.500 Klemmbausteine in diesem Werk stecken – also nahezu zehnmal so viel wie im größten offiziellen LEGO-Set, das es jemals gab.
Aber wir wollen euch nicht länger hinhalten, hier könnt ihr euch den wirklich beeindruckenden Eigenbau selbst einmal anschauen:
Link zum Reddit-Inhalt
In den Kommentaren postet User hatzequiday noch einige weitere Fotos, die etwa die umliegenden Pelennor-Felder oder einige der Details in den Straßen der Stadt und auf den Türmen zeigen, wo sich zwei Wachen im Dienst einen Drink gönnen.
Jetzt fehlen auf der Spitze eigentlich nur noch die Zitadelle und der weiße Turm. Vermutlich mussten die aber weggelassen werden, weil es sich bei dem Modell nur um einen Querschnitt handelt. Auch der weiße Baum könnte fehlen, was aber durch die Perspektive nicht ganz zu erkennen ist.
Die Community stört sich an diesem kleinen Detail aber offensichtlich nicht. Der Beitrag hat inzwischen über 22.000 Upvotes und nahezu 300 Kommentare gesammelt. Viele Fans loben schlicht die beeindruckende Leistung oder fragen sich, was ein Set dieser Größe wohl kosten würde.
Das offizielle Minas Tirith-Set von LEGO wird in jedem Falle deutlich kleiner ausfallen. Leaks zufolge handelt es sich aber trotzdem um ein ziemlich großes Set. Angeblich soll es 8278 Teile umfassen, rund 600 bis 650 US-Dollar kosten und am 1. Juni erscheinen.
Was sagt ihr zu dieser Version von Minas Tirith? Würdet ihr es euch in die Wohnung stellen?
