LEGO-Glückspilz bekommt von seiner Tante gleich 42 klassische Sets geschenkt und einige der Modelle sind schon einzeln über 250 Euro wert

Wer in der Kindheit mit LEGO gespielt und all seine alten Sets irgendwann weggegeben hat, ärgert sich oft. Nicht nur hängt häufig viel Nostalgie an den Klemmbausteinen, die Modelle sind teilweise heutzutage auch Einiges wert.
Für diesen glücklichen LEGO-Fan hat sich das allerdings gelohnt: Seine Tante hat ihm jetzt seine Sets, die er ihren Kindern damals gegeben hatte, zurückgeschenkt und noch eine ganze Reihe weiterer Modelle draufgelegt.
LEGO-Fan ist plötzlich um über 42 Klassiker-Sets reicher
Wie User ddbbaarrtt im LEGO-Subreddit nämlich zeigt, hat er eine ganze Wagenladung an LEGO-Sets von seiner Tante geschenkt bekommen – vermutlich, weil ihre eigenen Kids sie nicht mehr benötigen.
Viele der Modelle sind inzwischen bis zu 30 Jahre alt und werden längst nicht mehr hergestellt. Allein aus Nostalgie-Gründen ist das also schon ein echter Glücksgriff.
Obendrein sind viele der Sets aber entsprechend auch bei Sammlern und Sammlerinnen beliebt. Wir haben bei Bricklink einmal nachgeschaut, was die durchschnittlichen Weiterverkaufspreise der einzelnen Sets im gebrauchten Zustand sind. Hier sind ein paar besonders wertvolle:
- 4940-1: 54,07 Euro
- 4970-1: 79,34 Euro
- 6289-1: 257,27 Euro
- 5975-1: 97,58 Euro
- 7016-1: 51,75 Euro
- 7018-1: 131,93 Euro
- 6769-1: 239,64 Euro
- 6746-1: 76,80 Euro
- 6082-1: 164,12 Euro
- 7255-1: 66,71 Euro
- 4476-1: 53,99 Euro
- 7161-1: 66,97 Euro
Insgesamt ist die ganze Sammlung knapp über 1.700 Euro wert. Wie ddbbaarrtt verrät, sind wohl zusätzlich auch noch ein paar Sets ohne Anleitung dabei, die er in seinem Beitrag nicht abgebildet hat.
Hier könnt ihr euch durch den Inhalt der Sammlung klicken. Die Fotos zeigen wie erwähnt nur die Anleitungen, der User hat aber auch die dazugehörigen Sets bekommen:
Link zum Reddit-Inhalt
Am meisten freut sich der LEGO-Fan dabei über das "Fire Breathing Fortress"-Set (6082-1), da es ihn an sein Lieblingsset aus der Kindheit erinnert, obwohl es aus einer anderen Reihe stammt: Rock Island Refuge (6273-1). Dieses Modell hatte ihm seine Frau vor ein paar Jahren zum Geburtstag geschenkt, sodass er jetzt ein passendes Set hat.
ddbbaarrtt will übrigens nicht die gesamte Sammlung behalten, sondern sich nur ein paar Favoriten wie die Star Wars- und Piratensets raussuchen und den Rest verkaufen. Das Geld daraus soll dann direkt als Dankeschön an seine Tante zurückgehen.
Habt ihr früher auch alte LEGO-Sets an Familienmitglieder weitergegeben oder wurdet von euren Eltern gar dazu gezwungen?
