LEGO-Minifiguren können noch mehr als ihr denkt und mit diesem Life-Hack könnt ihr eure Kabel ganz einfach managen

Die Minifiguren sind ein wichtiger und ziemlich cooler Teil eines jeden LEGO-Sets. Ein Fan zeigt, wie aus den niedlichen Figuren, ein paar Bausteinen und etwas Kleber ganz schnell ein echter Produktivitäts-Hack werden kann, der euren Alltag ein bisschen angenehmer macht.
Minifiguren als Kabelmanager
Die Idee, die der TikTok-User "momhackguru" in einem kurzen Video auf TikTok gepostet hat, dreht sich ganz um den Fakt, dass viele Ladekabel zufällig die perfekte Größe haben, um in die Klauenhände von LEGO-Minifiguren zu passen.
Das grundsätzliche Problem dürften dabei viele kennen: Man lädt sein Handy, seine Kopfhörer und ähnliche Geräte immer an der gleichen Steckdose auf und die Kabel hängen in der Zwischenzeit unschön aus der Wand oder rutschen ungewollt hinter den Schreibtisch, wenn gerade nichts angeschlossen ist.
Kabelmanager sind in der Regel die beste Lösung, besonders hübsch sind die meisten Modelle allerdings nicht. Der TikTok-User baut sich deshalb einfach selbst eines. Dafür werden einfach ein paar LEGO-Steine mit einer Heißklebepistole an die Seite des Schreibtischs geklebt.
Die Minifiguren können dann einfach auf den Steinen befestigt werden und halten dort die Kabel in Position. Die Figuren können dabei auch einfach ausgetauscht und so etwa an die jeweilige Jahreszeit angepasst werden.
Das Video könnt ihr euch hier ansehen:
Link zum TikTok-Inhalt
In den Kommentaren unter dem Video scheint der "Hack" insgesamt gut anzukommen. Ein paar User weisen allerdings darauf hin, dass es sogar "LEGO-Tape", also Klebeband mit LEGO-Noppen gibt. Dieses würde sich für das Projekt wohl nochmal besser eignen und kann günstig online gekauft werden.
Das Tape dürfte nämlich deutlich einfach abzumachen sein als der Flüssigkleber. Wer das Projekt also nachmachen möchte, sollte sich das als Alternative überlegen. Natürlich ließen sich theoretisch auch einfach die Figuren direkt an den Tisch kleben.
Bleibt natürlich nur noch die Frage, wie gut die Figuren halten. Es wäre natürlich ärgerlich, wenn sie regelmäßig aus den Steinen gezogen werden und dann mit den Kabeln am Boden landen. Ziemlich cool ist die Idee aber auf jeden Fall.
Wie gefällt euch die Idee? Werdet ihr sie nachmachen?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.