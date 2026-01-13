LEGO-Fan verwandelt die neue Minifiguren-Serie mit Zähnen in Albträume

Eigentlich sehen die neuen LEGO-Minifiguren mit ihren Tier-Kostümen wirklich niedlich aus. Eigentlich.

David Molke
13.01.2026 | 19:31 Uhr

So sehen die neuen LEGO-Figuren mit Extra-Zähnen vom Alien-Kopf aus (Bild: reddit.comuserBricktasticMrFox). So sehen die neuen LEGO-Figuren mit Extra-Zähnen vom Alien-Kopf aus (Bild: reddit.com/user/BricktasticMrFox/).

LEGO-Fans freuen sich gerade über eine neu erschienene Minifiguren-Serie. Die sieht wirklich knuffig aus und besteht in erster Linie aus Tier-Kostümen. Wenn ihr diese neuen Minifiguren aber mit einem ganz bestimmten LEGO-Kopf kombiniert, kommt dabei ein gruseliger Look heraus, den ihr wahrscheinlich nicht so schnell wieder vergessen könnt.

LEGO-Fan macht niedliche Tierchen zu verstörendem Albtraum

Was kann an Papageien, Koalas, Fröschen oder Fischen schon so schlimm sein? Eigentlich nichts. Zumindest nicht, wenn sie normal aussehen. Das LEGO-Figuren-Set erinnert im Originalzustand dann auch eher an Animal Crossing oder Ähnliches. Die anthropomorphen Tierchen wirken in erster Linie niedlich und possierlich.

Aber wenn man ihnen ein paar spitze Zähne verpasst, ändert sich das schlagartig. Beim Kätzchen oder dem Krokodil macht das keinen allzu großen Unterschied. Aber der Koala, der Affe, und vor allem natürlich der Frosch oder der Hase sehen einfach nur ... falsch aus.

Hier könnt ihr euch auf drei verschiedenen Bildern nochmal einen ganz genauen Eindruck davon verschaffen:

Die Menschen in den Kommentaren feiern die Idee dann auch entsprechend und sprechen dem Urheber des Beitrages ihren Respekt aus. Der Person sei es gelungen, echtes Albtraum-Material zu erschaffen. Dem können wir nur beipflichten. Dieser Anblick dürfte das eine oder andere Kind gehörig verstören.

Falls ihr euch jetzt fragt, wie die Zähne an die Tiere kommen: Es handelt sich dabei eigentlich um einen rötlich-durchsichtigen Alien-Kopf aus einem älteren Atlantis-Set. Hier sind allerdings nur noch die sehr großen, Haifisch-artigen Zähne und keinerlei Augen mehr zu sehen. Dieser Kopf macht auch in Kombination mit anderen Figuren ordentlich was her.

Die ursprüngliche Minifiguren-Serie nennt sich einfach nur "LEGO Minifiguren Tiere Serie 28" und ist seit Kurzem verfügbar. Sie besteht aus 12 Überraschungsboxen mit den jeweiligen Figuren in ihrem Tierkostüm. Ihr wisst beim Kaufen also leider nie genau, welches Tier ihr in der Box bekommt und lauft Gefahr, doppelte Figuren zu erstehen.

Wie findet ihr die Kombination der niedlichen Tierkostüme mit dem zähnefletschenden Alien-Kopf?

