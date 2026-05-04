Neuer Resident Evil-Film orientiert sich am beliebtesten - und am unbeliebtesten Spiel der Reihe

Resident Evil 4 gilt als einer der besten Serienteile.

Im September 2026 erscheint ein neuer Resident Evil-Film, bei dem der zuletzt mit dem Horrorhit Weapons erfolgreiche Zach Cregger Regie führt. Der Film wird eine neue Geschichte erzählen, bei den Designs gibt es aber durchaus Vorbilder.

Inspiration aus dem besten und dem schlechtesten Teil

Natürlich hat jeder Resident Evil-Ableger eigene Stärken und Schwächen. In den 30 Jahren Seriengeschichte hat es aber trotzdem einige Teile gegeben, die bei den Fans beliebter sind als andere und auch deutlich bessere Bewertungen eingefahren haben.

1:53 Erster Trailer zum neuen Resident Evil Film ist da und wow, das sieht besser aus als alle bisherigen Filme zusammen

Autoplay

Wie Tom Hammock, der Production Designer des neuen Films, gegenüber GamesRadar+ verraten hat, dienten ausgerechnet einer der beliebtesten und einer der unbeliebtesten Teile der Reihe als Vorlage für einige der Monsterdesigns im Film. Er sagt:

"Man wird viele Anlehnungen an Resident Evil 4 und Resident Evil 6 sehen. [...] Zach [Cregger, Regisseur] und ich haben uns die Spiele angesehen und bestimmte Kreaturenelemente herausgesucht, die uns gefallen – seien es Tentakel oder die Gestaltung der Zähne –, und dann versucht, diese Stilelemente auf diese Kreaturen zu übertragen."

Hammock habe früher selbst als Virologe gearbeitet und kenne sich daher ganz gut aus mit Krankheiten. Zudem habe man in der Vorproduktion viel Zeit in Bibliotheken und mit medizinischen Forschungsberichten verbracht, um möglichst grauenhafte Monsterdesigns zu entwickeln.

Resident Evil 4 gilt gemeinhin als einer der besten Ableger der Reihe und ist ein absoluter Actionklassiker, der nicht umsonst vor wenigen Jahren ein ebenso fantastisches Remake bekommen hat.

Resident Evil 6 liegt bei vielen Fans hingegen am anderen Ende der Beliebtheitsskala. Auf Metacritic ist der sechste Teil mit einem Score von 67 auch der am schlechtesten bewertete Hauptteil. Resident Evil 4 landet hingegen als Remake (93) auf Platz drei und als Original (96) sogar ganz oben.

Für den Film muss das allerdings nicht viel heißen. Die negativen Kritiken zu Teil sechs beziehen sich vor allem auf die wirren Geschichten und das teils maue Gameplay des Spiels. Beides wird im Film keine Rolle spielen, weshalb Fans erleichtert aufatmen dürfen.

Welches Resident Evil ist euer Lieblingsteil? Freut ihr euch auf den neuen Film?