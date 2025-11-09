LEGO-Fan holt Star-Wars-Raumschiffe zum ersten Mal seit über zehn Jahren vom Regal und durch den ganzen Staub sieht es so aus, als würden die Sets schimmeln

Ist das die neue LEGO Staub Wars Kollektion? (Bild: Miataboy21)

Star Wars ist nicht zuletzt bekannt für seine riesigen Wüstenplaneten. Wenn die eigenen LEGO-Raumschiffe aber mehr Staub angesetzt haben als der Millennium Falcon am Anfang von Episode 7, sollte man den eigenen Putzplan vielleicht doch nochmal überdenken.

Wunderschöne LEGO-Raumschiffe mit Staub bedeckt

Wer mit LEGO nichts anfangen kann, bezeichnet die Plastikmodelle möglicherweise als "Staubfänger". Dass das gar nicht so weit hergeholt ist, zeigt der Post vom Reddit-User "Miataboy21" aus dem LEGO-Subreddit.

Er schreibt, dass er in seinem Haus umgeräumt und dabei eine Reihe von LEGO Star Wars-Raumschiffen zum ersten Mal seit knapp zehn Jahren vom Regal heruntergenommen hat. Von unten sehen die eigentlich recht normal aus.

Auf den Nahaufnahmen zeigt sich dann aber, dass sich teilweise komplette Staubschichten darauf angesammelt haben. Auch das Regal selbst ist unter dem ganzen Staub kaum noch zu erkennen.

Seht es euch am besten selbst an:

Der User schreibt weiter, dass es wohl das Beste sein wird, die Raumschiffe auseinanderzubauen und die Teile einzeln zu säubern. So hätte er zudem die Möglichkeit, den Aufbauspaß noch einmal zu erleben.

Unter dem Post finden sich zahlreiche lustige Kommentare. "Nailfoot1975" schreibt etwa, dass es so aussieht, als kämen die Raumschiffe direkt aus den Filmen. "Easy_Difficulty_7656" fügt an, dass der X-Wing "direkt aus dem Dagobah-Sumpf" gekommen ist.

Der User "Popular_Material_409" weist hingegen darauf hin, dass da "eine dünne Schicht LEGO unter dem Staub" ist. Andere müssen scheinbar schon beim Anblick der Fotos niesen. Es wird auch gefragt, ob der User zufällig in Pompeii lebt.

Abseits von den Witzen sollte aber auch festgehalten werden, dass die Sammlung an Raumschiffen an sich ziemlich cool ist. Neben dem X-Wing sind da beispielsweise auch ein großer Snowspeeder und ein schicker Tie-Interceptor dabei.

Welches Star-Wars-Raumschiff ist euer Favorit? Habt ihr auch noch ältere LEGO-Sets und sollten die vielleicht auch mal wieder abgestaubt werden?