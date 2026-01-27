LEGO hat 5 neue Star Wars-Sets angekündigt – und ein neuer Millennium Falcon ist dabei

LEGO erweitert seine Star Wars-Reihe um fünf neue Sets mit Smart Bricks, darunter der legendäre Millennium Falcon.

Kevin Itzinger
27.01.2026 | 12:10 Uhr

Es gibt schon bald einen neuen Falken! Es gibt schon bald einen neuen Falken!

Bereits vor einigen Wochen hat LEGO die neuen Smart Bricks angekündigt und dabei direkt drei kommende Star Wars-Sets vorgestellt, die den intelligenten Stein nutzen. Bei diesen wird es allerdings nicht bleiben, zum Start im März gesellen sich jetzt noch weitere Modelle - darunter auch ein neuer Millennium Falcon.

5 neue Star Wars-Sets mit Smart Bricks

LEGO hat auf der Spielwarenmesse in Nürnberg fünf weitere Star Wars-Sets vorgestellt, die zum Smart Brick-Start am 1. März an den Start gehen. Darunter befindet sich neben der Mos Eisley Cantina, die wir schon bei der Vorstellung der ersten drei Sets zu Gesicht bekamen, auch ein neuer Falcon.

Aber auch ein neuer Landspeeder ist dabei. Alle Sets richten sich in erster Linie an Kids ab 6 Jahren - dementsprechend dürft ihr hier auch keine riesengroßen Modelle erwarten. Dafür gibt es überall Smart Brick-Elemente dazu. Hier die neuen Modelle in der Übersicht:

LEGO® Star Wars™ SMART Play™: Lukes Landspeeder™ Bauset

Lukes Landspeeder (75420). Lukes Landspeeder (75420).

  • Alter: 6+
  • Preis: 39,99 € / 39,99 $ / 34,99 £ / 59,99 AUD
  • Teile: 215
  • Produkt-Nr.: 75420
  • Maße: Über 4 cm hoch, 16 cm lang und 11 cm breit
  • 1x LEGO SMART Minifigur Luke Skywalker™
  • 1x SMART Tag (Lukes Landspeeder)
  • Verfügbarkeit: 1. März 2026

Video starten 1:00 Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor

LEGO® Star Wars™ SMART Play™: Yodas Hütte und Jedi-Training Bauset

Yodas Hütte und Jedi-Training (75422). Yodas Hütte und Jedi-Training (75422).

  • Alter: 8+
  • Preis: 69,99 € / 69,99 $ / 59,99 £ / 99,99 AUD
  • Teile: 440
  • Produkt-Nr.: 75422
  • Maße: Über 15 cm hoch, 20 cm breit und 16 cm tief
  • 2x LEGO SMART Minifiguren (Luke Skywalker™ und Yoda™)
  • 2x SMART Tags (Macht-Training und Kochen)
  • Verfügbarkeit: 1. März 2026

LEGO® Star Wars™ SMART Play™: AT-ST™ Überfall auf Endor Bauset

AT-ST Überfall auf Endor(75424). AT-ST Überfall auf Endor(75424).

  • Alter: 8+
  • Preis: 49,99 € / 49,99 $ / 44,99 £ / 79,99 AUD
  • Teile: 347
  • Produkt-Nr.: 75424
  • Maße: Über 19 cm hoch, 12 cm lang und 10 cm breit
  • 1x LEGO SMART Minifigur (Wicket™)
  • 2x SMART Tags (AT-ST und Speeder Bike)
  • Verfügbarkeit: 1. März 2026

LEGO® Star Wars™ SMART Play™: Mos Eisley Cantina™ Bauset

Mos Eisley Cantina (75425). Mos Eisley Cantina (75425).

  • Alter: 8+
  • Preis: 79,99 € / 79,99 $ / 69,99 £ / 129,99 AUD
  • Teile: 666
  • Produkt-Nr.: 75425
  • Maße: Über 11 cm hoch, 48 cm breit und 11 cm tief
  • 2x LEGO SMART Minifiguren (Obi-Wan Kenobi™ und Greedo™)
  • 3x SMART Tags (Dewback, Karaoke und Drink-Mixen)
  • Verfügbarkeit: 1. März 2026

LEGO® Star Wars™ SMART Play™: Millennium Falcon™ Bauset

Millennium Falcon (75426). Millennium Falcon (75426).

  • Alter: 9+
  • Preis: 99,99 € / 99,99 $ / 89,99 £ / 149,99 AUD
  • Teile: 885
  • Produkt-Nr.: 75426
  • Maße: Über 9 cm hoch, 27 cm lang und 24 cm breit
  • 4x LEGO SMART Minifiguren (Chewbacca™, Han Solo™, C-3PO™ und Luke Skywalker™)
  • 4x SMART Tags (Millennium Falcon, Hypersprung, Lichtschwert und Treibstoffbehälter)
  • Verfügbarkeit: 1. März 2026
Ich habe die LEGO-Steine-Revolution ausprobiert und der Preis ist das geringste Problem von Smart Play
von Sebastian Zeitz
Ich habe die LEGO-Steine-Revolution ausprobiert und der Preis ist das geringste Problem von Smart Play
LEGO Smart Play enthüllt: Die neuen Steine kommen mit smarten Funktionen und schon im März erscheinen die ersten interaktiven Sets
von Tobias Veltin
LEGO Smart Play enthüllt: Die neuen Steine kommen mit smarten Funktionen und schon im März erscheinen die ersten interaktiven Sets

Kein Smart Brick enthalten

Wichtig ist, dass es sich im Vergleich zu den zuvor vorgestellten "All-in-One"-Sets lediglich um Smart Brick kompatible Modelle handelt. Dem Set liegen zwar die oben genannten smarten Minifiguren und auch Tags bei, der eigentliche Brick ist aber nicht enthalten.

Auf den Preis hat das allerdings keinen Einfluss. Für das All-in-One-Set Darth Vaders TIE Fighter mit 473 Teilen und Smart Brick-Ausstattung müssen wir zum Beispiel genauso viel auf den Tisch legen, wie für die oben gezeigte Hütte von Yoda – obwohl die mit weniger Teilen und ohne Smart Brick auskommt.

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO hat 5 neue Star Wars-Sets angekündigt – und ein neuer Millennium Falcon ist dabei   1  

vor 2 Stunden

LEGO hat 5 neue Star Wars-Sets angekündigt – und ein neuer Millennium Falcon ist dabei
Entwickler-Legende hat Nintendo nach fast 40 Jahren verlassen - er arbeitete entscheidend an fast allen Mario Kart-Teilen mit

vor 2 Stunden

Entwickler-Legende hat Nintendo nach fast 40 Jahren verlassen - er arbeitete entscheidend an fast allen Mario Kart-Teilen mit
Fable - Erste Infos zur Map-Größe: Open World wird kleiner als die von Forza Horizon, aber aus gutem Grund   2     1

vor 3 Stunden

Fable - Erste Infos zur Map-Größe: Open World wird kleiner als die von Forza Horizon, aber aus gutem Grund
Code Vein 2 auf Metacritic: Ein würdiger Nachfolger - aber mit einigen Problemen   1  

vor 3 Stunden

Code Vein 2 auf Metacritic: Ein würdiger Nachfolger - aber mit einigen Problemen
mehr anzeigen