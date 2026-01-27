LEGO hat 5 neue Star Wars-Sets angekündigt – und ein neuer Millennium Falcon ist dabei

Es gibt schon bald einen neuen Falken!

Bereits vor einigen Wochen hat LEGO die neuen Smart Bricks angekündigt und dabei direkt drei kommende Star Wars-Sets vorgestellt, die den intelligenten Stein nutzen. Bei diesen wird es allerdings nicht bleiben, zum Start im März gesellen sich jetzt noch weitere Modelle - darunter auch ein neuer Millennium Falcon.

5 neue Star Wars-Sets mit Smart Bricks

LEGO hat auf der Spielwarenmesse in Nürnberg fünf weitere Star Wars-Sets vorgestellt, die zum Smart Brick-Start am 1. März an den Start gehen. Darunter befindet sich neben der Mos Eisley Cantina, die wir schon bei der Vorstellung der ersten drei Sets zu Gesicht bekamen, auch ein neuer Falcon.

Aber auch ein neuer Landspeeder ist dabei. Alle Sets richten sich in erster Linie an Kids ab 6 Jahren - dementsprechend dürft ihr hier auch keine riesengroßen Modelle erwarten. Dafür gibt es überall Smart Brick-Elemente dazu. Hier die neuen Modelle in der Übersicht:

LEGO® Star Wars™ SMART Play™: Lukes Landspeeder™ Bauset

Lukes Landspeeder (75420).

Alter: 6+

6+ Preis: 39,99 € / 39,99 $ / 34,99 £ / 59,99 AUD

39,99 € / 39,99 $ / 34,99 £ / 59,99 AUD Teile: 215

215 Produkt-Nr.: 75420

75420 Maße: Über 4 cm hoch, 16 cm lang und 11 cm breit

Über 4 cm hoch, 16 cm lang und 11 cm breit 1x LEGO SMART Minifigur Luke Skywalker™

1x SMART Tag (Lukes Landspeeder)

Verfügbarkeit: 1. März 2026

1:00 Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor

LEGO® Star Wars™ SMART Play™: Yodas Hütte und Jedi-Training Bauset

Yodas Hütte und Jedi-Training (75422).

Alter: 8+

8+ Preis: 69,99 € / 69,99 $ / 59,99 £ / 99,99 AUD

69,99 € / 69,99 $ / 59,99 £ / 99,99 AUD Teile: 440

440 Produkt-Nr.: 75422

75422 Maße: Über 15 cm hoch, 20 cm breit und 16 cm tief

Über 15 cm hoch, 20 cm breit und 16 cm tief 2x LEGO SMART Minifiguren (Luke Skywalker™ und Yoda™)

2x SMART Tags (Macht-Training und Kochen)

Verfügbarkeit: 1. März 2026

LEGO® Star Wars™ SMART Play™: AT-ST™ Überfall auf Endor Bauset

AT-ST Überfall auf Endor(75424).

Alter: 8+

8+ Preis: 49,99 € / 49,99 $ / 44,99 £ / 79,99 AUD

49,99 € / 49,99 $ / 44,99 £ / 79,99 AUD Teile: 347

347 Produkt-Nr.: 75424

75424 Maße: Über 19 cm hoch, 12 cm lang und 10 cm breit

Über 19 cm hoch, 12 cm lang und 10 cm breit 1x LEGO SMART Minifigur (Wicket™)

2x SMART Tags (AT-ST und Speeder Bike)

Verfügbarkeit: 1. März 2026

LEGO® Star Wars™ SMART Play™: Mos Eisley Cantina™ Bauset

Mos Eisley Cantina (75425).

Alter: 8+

8+ Preis: 79,99 € / 79,99 $ / 69,99 £ / 129,99 AUD

79,99 € / 79,99 $ / 69,99 £ / 129,99 AUD Teile: 666

666 Produkt-Nr.: 75425

75425 Maße: Über 11 cm hoch, 48 cm breit und 11 cm tief

Über 11 cm hoch, 48 cm breit und 11 cm tief 2x LEGO SMART Minifiguren (Obi-Wan Kenobi™ und Greedo™)

3x SMART Tags (Dewback, Karaoke und Drink-Mixen)

Verfügbarkeit: 1. März 2026

LEGO® Star Wars™ SMART Play™: Millennium Falcon™ Bauset

Millennium Falcon (75426).

Alter: 9+

9+ Preis: 99,99 € / 99,99 $ / 89,99 £ / 149,99 AUD

99,99 € / 99,99 $ / 89,99 £ / 149,99 AUD Teile: 885

885 Produkt-Nr.: 75426

75426 Maße: Über 9 cm hoch, 27 cm lang und 24 cm breit

Über 9 cm hoch, 27 cm lang und 24 cm breit 4x LEGO SMART Minifiguren (Chewbacca™, Han Solo™, C-3PO™ und Luke Skywalker™)

4x SMART Tags (Millennium Falcon, Hypersprung, Lichtschwert und Treibstoffbehälter)

Verfügbarkeit: 1. März 2026

Kein Smart Brick enthalten

Wichtig ist, dass es sich im Vergleich zu den zuvor vorgestellten "All-in-One"-Sets lediglich um Smart Brick kompatible Modelle handelt. Dem Set liegen zwar die oben genannten smarten Minifiguren und auch Tags bei, der eigentliche Brick ist aber nicht enthalten.

Auf den Preis hat das allerdings keinen Einfluss. Für das All-in-One-Set Darth Vaders TIE Fighter mit 473 Teilen und Smart Brick-Ausstattung müssen wir zum Beispiel genauso viel auf den Tisch legen, wie für die oben gezeigte Hütte von Yoda – obwohl die mit weniger Teilen und ohne Smart Brick auskommt.