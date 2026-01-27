LEGO hat 5 neue Star Wars-Sets angekündigt – und ein neuer Millennium Falcon ist dabei

Bereits vor einigen Wochen hat LEGO die neuen Smart Bricks angekündigt und dabei direkt drei kommende Star Wars-Sets vorgestellt, die den intelligenten Stein nutzen. Bei diesen wird es allerdings nicht bleiben, zum Start im März gesellen sich jetzt noch weitere Modelle - darunter auch ein neuer Millennium Falcon.
5 neue Star Wars-Sets mit Smart Bricks
LEGO hat auf der Spielwarenmesse in Nürnberg fünf weitere Star Wars-Sets vorgestellt, die zum Smart Brick-Start am 1. März an den Start gehen. Darunter befindet sich neben der Mos Eisley Cantina, die wir schon bei der Vorstellung der ersten drei Sets zu Gesicht bekamen, auch ein neuer Falcon.
Aber auch ein neuer Landspeeder ist dabei. Alle Sets richten sich in erster Linie an Kids ab 6 Jahren - dementsprechend dürft ihr hier auch keine riesengroßen Modelle erwarten. Dafür gibt es überall Smart Brick-Elemente dazu. Hier die neuen Modelle in der Übersicht:
LEGO® Star Wars™ SMART Play™: Lukes Landspeeder™ Bauset
- Alter: 6+
- Preis: 39,99 € / 39,99 $ / 34,99 £ / 59,99 AUD
- Teile: 215
- Produkt-Nr.: 75420
- Maße: Über 4 cm hoch, 16 cm lang und 11 cm breit
- 1x LEGO SMART Minifigur Luke Skywalker™
- 1x SMART Tag (Lukes Landspeeder)
- Verfügbarkeit: 1. März 2026
LEGO® Star Wars™ SMART Play™: Yodas Hütte und Jedi-Training Bauset
- Alter: 8+
- Preis: 69,99 € / 69,99 $ / 59,99 £ / 99,99 AUD
- Teile: 440
- Produkt-Nr.: 75422
- Maße: Über 15 cm hoch, 20 cm breit und 16 cm tief
- 2x LEGO SMART Minifiguren (Luke Skywalker™ und Yoda™)
- 2x SMART Tags (Macht-Training und Kochen)
- Verfügbarkeit: 1. März 2026
LEGO® Star Wars™ SMART Play™: AT-ST™ Überfall auf Endor Bauset
- Alter: 8+
- Preis: 49,99 € / 49,99 $ / 44,99 £ / 79,99 AUD
- Teile: 347
- Produkt-Nr.: 75424
- Maße: Über 19 cm hoch, 12 cm lang und 10 cm breit
- 1x LEGO SMART Minifigur (Wicket™)
- 2x SMART Tags (AT-ST und Speeder Bike)
- Verfügbarkeit: 1. März 2026
LEGO® Star Wars™ SMART Play™: Mos Eisley Cantina™ Bauset
- Alter: 8+
- Preis: 79,99 € / 79,99 $ / 69,99 £ / 129,99 AUD
- Teile: 666
- Produkt-Nr.: 75425
- Maße: Über 11 cm hoch, 48 cm breit und 11 cm tief
- 2x LEGO SMART Minifiguren (Obi-Wan Kenobi™ und Greedo™)
- 3x SMART Tags (Dewback, Karaoke und Drink-Mixen)
- Verfügbarkeit: 1. März 2026
LEGO® Star Wars™ SMART Play™: Millennium Falcon™ Bauset
- Alter: 9+
- Preis: 99,99 € / 99,99 $ / 89,99 £ / 149,99 AUD
- Teile: 885
- Produkt-Nr.: 75426
- Maße: Über 9 cm hoch, 27 cm lang und 24 cm breit
- 4x LEGO SMART Minifiguren (Chewbacca™, Han Solo™, C-3PO™ und Luke Skywalker™)
- 4x SMART Tags (Millennium Falcon, Hypersprung, Lichtschwert und Treibstoffbehälter)
- Verfügbarkeit: 1. März 2026
Kein Smart Brick enthalten
Wichtig ist, dass es sich im Vergleich zu den zuvor vorgestellten "All-in-One"-Sets lediglich um Smart Brick kompatible Modelle handelt. Dem Set liegen zwar die oben genannten smarten Minifiguren und auch Tags bei, der eigentliche Brick ist aber nicht enthalten.
Auf den Preis hat das allerdings keinen Einfluss. Für das All-in-One-Set Darth Vaders TIE Fighter mit 473 Teilen und Smart Brick-Ausstattung müssen wir zum Beispiel genauso viel auf den Tisch legen, wie für die oben gezeigte Hütte von Yoda – obwohl die mit weniger Teilen und ohne Smart Brick auskommt.
