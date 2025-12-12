LEGO-Neuheiten: Alle neuen Sets im Januar 2026

Das neue Jahr startet mit enorm vielen neuen LEGO-Sets, die direkt im Januar erscheinen. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Liste, die wir nach den einzelnen Themenbereichen sortiert haben.
Alle LEGO Architecture-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 21064
Name: Paris - Stadt der Liebe
|Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 958
Alle LEGO Art-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 31218
Name: Japanische Kirschblütenlandschaft
|Release: Januar 2026
Preis: 119,99 Euro
Steineanzahl: 1892
Alle LEGO Botanicals-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 11501
Name: Tulpenstrauß
|Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 576
|Nummer: 11504
Name: Friedenslilie
|Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 474
|Nummer: 11508
Name: Gänseblümchen
|Release: Januar 2026
Preis: 14,99 Euro
Steineanzahl: 133
|Nummer: 11509
Name: Blühender Kaktus
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 482
Alle LEGO Brickheadz-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 40879
Name: Elfi, Max, Demogorgon und Holly Figuren
|Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 584
|Nummer: 40922
Name: Lilo & Stitch: Angel
|Release: Januar 2026
Preis: 12,99 Euro
Steineanzahl: 133
Alle LEGO City-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 30719
Name: Go-Kart
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 48
|Nummer: 60478
Name: Betonmischer
|Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 371
|Nummer: 60479
Name: Gefangenentransporter
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 198
|Nummer: 60481
Name: Coole Flitzer - Polizei-Truck
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 71
|Nummer: 60482
Name: Coole Flitzer - Löschauto
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 67
|Nummer: 60483
Name: Coole Flitzer - Radlader
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 61
|Nummer: 60484
Name: Coole Flitzer - Gaming-Rennauto
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 64
|Nummer: 60485
Name: Hot Rod
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 81
|Nummer: 60486
Name: Elektro-Supersportwagen
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 109
|Nummer: 60487
Name: Gelbes Taxi
|Release: Januar 2026
Preis: 14,99 Euro
Steineanzahl: 122
|Nummer: 60488
Name: Pommes-Truck
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 216
|Nummer: 60489
Name: Düsenflieger vs. Rennauto
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 259
|Nummer: 60490
Name: Schneepflug
|Release: Januar 2026
Preis: 24,99 Euro
Steineanzahl: 263
|Nummer: 60491
Name: Motorradtransporter
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 88
|Nummer: 60495
Name: Recycling-LKW
|Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 434
|Nummer: 60498
Name: Traktor
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 204
|Nummer: 60499
Name: Flughafenlöschfahrzeug
|Release: Januar 2026
Preis: 69,99 Euro
Steineanzahl: 691
|Nummer: 60500
Name: Der LEGO Lieferwagen
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 276
|Nummer: 60502
Name: Flughafen mit Flugzeug
|Release: Januar 2026
Preis: 99,99 Euro
Steineanzahl: 887
|Nummer: 60503
Name: Hubschrauber der Küstenwache
|Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 551
|Nummer: 60504
Name: Rettungsboot der Küstenwache mit Hubschrauber
|Release: Januar 2026
Preis: 109,99 Euro
Steineanzahl: 742
|Nummer: 60505
Name: Kombinationsset mit Flugzeug, Wartungsfahrzeug und Luftkissenboot
|Release: Januar 2026
Preis: 69,99 Euro
Steineanzahl: 988
Alle LEGO Creator 3-in-1- & Creator-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 31376
Name: Niedlicher Hamster mit Blume
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 166
|Nummer: 31377
Name: Schildkröte mit Seerose
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 124
|Nummer: 31378
Name: Weltraumteleskop
|Release: Januar 2026
Preis: 34,99 Euro
Steineanzahl: 278
|Nummer: 31379
Name: Wilder Dinosaurier
|Release: Januar 2026
Preis: 24,99 Euro
Steineanzahl: 283
|Nummer: 31380
Name: Retro-Spielkonsole
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 268
|Nummer: 31381
Name: Wilder Hai mit Schatztruhe
|Release: Januar 2026
Preis: 34,99 Euro
Steineanzahl: 379
|Nummer: 31382
Name: Niedliche Tiere: Verspielter Welpe
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 336
|Nummer: 31384
Name: Wilde Tiere: Bunter Kolibri
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 312
|Nummer: 31385
Name: Meerestiere: Wunderschöne Delfine
|Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 542
|Nummer: 30714
Name: Orange Cat
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 79
|Nummer: 30715
Name: Cute Animal Birthday Party
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 64
Alle LEGO Disney-Sets, die 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 30720
Name: Ariel And Flounder's Birthday Music Fun
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 39
|Nummer: 40857
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40922
Name: Lilo & Stitch: Angel
|Release: Januar 2026
Preis: 12,99 Euro
Steineanzahl: 133
|Nummer: 43281
Name: Elsas Schlittenfahrt um den Eispalast
|Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 216
|Nummer: 43284
Name: Die Mini-Prinzessinnen Anna und Elsa
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 65
|Nummer: 43285
Name: Arielles Magisches Mini-Schloss
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 179
|Nummer: 43286
Name: Aristocats: Bezaubernde Marie
|Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 369
|Nummer: 43287
Name: Picknickspaß mit Olaf und Bruni
|Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 478
|Nummer: 43291
Name: Die Mini-Prinzessinnen Belle und Tiana mit ihrem Schloss
|Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 358
|Nummer: 43303
Name: Die Mini-Prinzessinnen Jasmin und Rapunzel
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 59
Alle LEGO Dreamzzz-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 71508
Name: Fuchs-Wächtermech
|Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 883
|Nummer: 71512
Name: Krokodil-U-Boot
|Release: Januar 2026
Preis: 69,99 Euro
Steineanzahl: 1107
|Nummer: 71513
Name: Albtraum-Skorpionbagger
|Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 505
|Nummer: 71514
Name: Dino-Düsenflieger
|Release: Januar 2026
Preis: 99,99 Euro
Steineanzahl: 1007
|Nummer: 71515
Name: Tigerhai-Fahrzeug
|Release: Januar 2026
Preis: 139,99 Euro
Steineanzahl: 1548
Alle LEGO Duplo-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 10470
Name: Modernes Familienhaus mit Figuren - 3-in-1-Set
|Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 166
|Nummer: 10471
Name: Blaues Polizeimotorrad
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 11
|Nummer: 10473
Name: Löschauto mit Schlauch und Feuerwehrmann
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 28
|Nummer: 10474
Name: Kreative Fahrzeuge
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 42
|Nummer: 10475
Name: Baufahrzeuge - 3-in-1-Set
|Release: Januar 2026
Preis: 24,99 Euro
Steineanzahl: 22
|Nummer: 10476
Name: Baustelle mit Baufahrzeugen - 3-in-1-Set
|Release: Januar 2026
Preis: 89,99 Euro
Steineanzahl: 84
|Nummer: 10477
Name: 3-in-1 Kreative Tiere
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 24
|Nummer: 10481
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 30712
Name: Celebration Cake
|Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: 9
Alle LEGO Fortnite-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 40910
Name: GWP
|Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
Alle LEGO Friends-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 30721
Name: Flower Stand With Roses
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 55
|Nummer: 30722
Name: Garden Bunny House
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 46
|Nummer: 42675
Name: Einhorn-Kuchenlieferwagen
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 67
|Nummer: 42677
Name: Hundekuchenbäckerei
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 278
|Nummer: 42678
Name: Haustierzubehör-Van
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 237
|Nummer: 42679
Name: Heartlake City Hasenhotel
|Release: Januar 2026
Preis: 24,99 Euro
Steineanzahl: 161
|Nummer: 42680
Name: Heartlake City Mini-Markt
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 176
|Nummer: 42681
Name: Axolotl-Abenteuerboot
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 95
|Nummer: 42684
Name: Einhorn-Traumcafé
|Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 475
|Nummer: 42685
Name: Modeschau in Heartlake City
|Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 410
|Nummer: 42686
Name: Cooler Indoor-Spielplatz
|Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 668
|Nummer: 42687
Name: Lianns Familienhaus
|Release: Januar 2026
Preis: 69,99 Euro
Steineanzahl: 946
|Nummer: 42688
Name: Pferdestall und Reitschule
|Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 735
|Nummer: 42689
Name: Heartlake City Freundschafts-Clubhaus
|Release: Januar 2026
Preis: 89,99 Euro
Steineanzahl: 794
|Nummer: 42691
Name: Gartenrestaurant
|Release: Januar 2026
Preis: 129,99 Euro
Steineanzahl: 1465
|Nummer: 42692
Name: Eis- und Luftballonstand
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 107
|Nummer: 42695
Name: Pferd und Fohlen mit Pferdeanhänger
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 279
|Nummer: 42696
Name: Tierklinik
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 141
|Nummer: 42699
Name: Strandhaus mit Robben
|Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 400
|Nummer: 43675 bis 43699
Name: Diverse Sets (Noch unbekannt)
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Alle LEGO Gabbys Dollhouse-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 11215
Name: Gabbys Katzenfreunde aus LEGO Steinen
|Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 324
Alle LEGO Harry Potter-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 76459
Name: Hagrids und Harrys Flucht aus dem Ligusterweg
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 124
|Nummer: 76460
Name: Schloss Hogwarts: Auswahlzeremonie mit dem Sprechenden Hut
|Release: Januar 2026
Preis: 14,99 Euro
Steineanzahl: 124
|Nummer: 76461
Name: Wichtel
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 320
|Nummer: 76463
Name: Schloss Hogwarts: Krankenflügel
|Release: Januar 2026
Preis: 99,99 Euro
Steineanzahl: 907
|Nummer: 76464
Name: Kessel: Geheimes Klassenzimmer für Zaubertränke
|Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 652
|Nummer: 76466
Name: Stein der Weisen - Sammleredition
|Release: Januar 2026
Preis: 159,99 Euro
Steineanzahl: 1571
|Nummer: 76467
Name: Luna Lovegoods Haus
|Release: Januar 2026
Preis: 99,99 Euro
Steineanzahl: 764
|Nummer: 76470
Name: Fliegender Ford Anglia
|Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 868
Alle LEGO Icons-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 11370
Name: Stranger Things: The Creel House
|Release: Januar 2026
Preis: 279,99 Euro
Steineanzahl: 2593
|Nummer: 11371
Name: Einkaufsmeile
|Release: Januar 2026
Preis: 249,99 Euro
Steineanzahl: 3456
|Nummer: 11372
Name: Herbstlicher Landhausgarten
|Release: Januar 2026
Preis: 109,99 Euro
Steineanzahl: 1102
|Nummer: 40891
Name: Stranger Things: Die WSQK Radio Station
|Release: Januar 2026
Preis: GWP zur 11370
Steineanzahl: 234
|Nummer: 40913
Name: Oldtimer-Parade
|Release: Januar 2026
Preis: GWP zur 11371
Steineanzahl: 243
Alle LEGO Ideas-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 21365
Name: Turteltauben
|Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 750
Alle LEGO Lunar New Year-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 80118
Name: Glücksböller
|Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 1039
|Nummer: 80119
Name: Leinwand mit Galoppierenden Pferden
|Release: Januar 2026
Preis: 99,99 Euro
Steineanzahl: 1650
|Nummer: 40864
Name: Glücksbringer
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 386
Alle LEGO Marvel-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 11206
Name: Spidey auf Motorrad vs. Rhino
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 61
|Nummer: 11207
Name: Spidey: Unterwasserfahrzeuge
|Release: Januar 2026
Preis: 34,99 Euro
Steineanzahl: 154
|Nummer: 11208
Name: Piratenschiff von Spideys Team
|Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 201
|Nummer: 76334
Name: Großer Showdown: Spider-Man vs. Sandman
|Release: Januar 2026
Preis: 24,99 Euro
Steineanzahl: 201
|Nummer: 76335
Name: Spider-Man vs. Ghost Rider auf seinem Motorrad
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 72
|Nummer: 76336
Name: Spider-Man Auto vs. Venomized Wolverine
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 134
|Nummer: 76337
Name: Miles Morales Mech vs. Spider-Man 2099
|Release: Januar 2026
Preis: 14,99 Euro
Steineanzahl: 135
|Nummer: 76338
Name: Mech-Duell: Spider-Man vs. Doc Ock
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 315
|Nummer: 76341
Name: Groot im Ravager-Outfit
|Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 604
|Nummer: 76342
Name: Spider-Man vs. Mysterio: Daily Bugle
|Release: Januar 2026
Preis: 109,99 Euro
Steineanzahl: 781
|Nummer: 76343
Name: Duell der Giganten: Hulkbuster vs. Hulk
|Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 413
|Nummer: 76344
Name: Iron Man Mark 3 Sammleredition
|Release: Januar 2026
Preis: 129,99 Euro
Steineanzahl: 1297
Alle LEGO Minecraft-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 21583
Name: Steves Abenteuer in der Taiga
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 79
|Nummer: 21584
Name: Reise durch Nether und Endportal
|Release: Januar 2026
Preis: 14,99 Euro
Steineanzahl: 192
|Nummer: 21585
Name: Hühnerfarm
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 233
|Nummer: 21586
Name: Blasser Garten
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 243
|Nummer: 21587
Name: Zombieverlies
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 284
|Nummer: 21588
Name: Der Fuchs
|Release: Januar 2026
Preis: 44,99 Euro
Steineanzahl: 497
|Nummer: 21589
Name: Mini-Biome
|Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 797
|Nummer: 21590
Name: Duell mit dem Wither
|Release: Januar 2026
Preis: 64,99 Euro
Steineanzahl: 494
Alle LEGO Minifiguren-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 71051
Name: CMF 28 Party Animals
|Release: Januar 2026
Preis: je 3,99 Euro
Steineanzahl: 7+
Alle LEGO Ninjago-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 30723
Name: Cole's Car
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 39
|Nummer: 71849
Name: Nya vs. Elementarmonster-Spinner
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 49
|Nummer: 71850
Name: Lloyd vs. Elementarmonster-Spinner
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 52
|Nummer: 71851
Name: Kais Drachen-Mech Battle Set
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 85
|Nummer: 71854
Name: Coles Action-Mech und Drachen-Zane
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 364
|Nummer: 71855
Name: Ninja Dragon Riyus Battle
|Release: Januar 2026
Preis: 44,99 Euro
Steineanzahl: 347
|Nummer: 71856
Name: Jays Transformationsflitzer
|Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 387
|Nummer: 71857
Name: Showdown am Baumhaus mit dem Ninja-Bike
|Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 642
|Nummer: 71858
Name: 15-jähriges Jubiläum der Vier-Waffen-Schmiede
|Release: Januar 2026
Preis: 99,99 Euro
Steineanzahl: 1259
|Nummer: 71859
Name: Der Drache des Lebens
|Release: Januar 2026
Preis: 99,99 Euro
Steineanzahl: 1050
|Nummer: 71861
Name: 15-jähriges Jubiläum der Alten Stadt
|Release: Januar 2026
Preis: 299,99 Euro
Steineanzahl: 4851
|Nummer: 71866
Name: Ninjago Character Display - 15th Anniversary
|Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 447
Alle LEGO Sonic the Hedgehog-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 77117
Name: Sonics Sportwagen: Speed Star Lightning
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 126
|Nummer: 77118
Name: Silvers Auto vs. Knuckles' Monstertruck
|Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 378
Alle LEGO Speed Champions-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 77252
Name: APXGP Team Race Car aus F1 Der Film
|Release: Januar 2026
Preis: 27,99 Euro
Steineanzahl: 268
|Nummer: 77253
Name: Bugatti Vision GT Hypersportwagen
|Release: Januar 2026
Preis: 27,99 Euro
Steineanzahl: 284
|Nummer: 77254
Name: Ferrari SF90 XX Stradale Sportwagen
|Release: Januar 2026
Preis: 27,99 Euro
Steineanzahl: 339
|Nummer: 77255
Name: Lightning McQueen
|Release: Januar 2026
Preis: 27,99 Euro
Steineanzahl: 270
|Nummer: 77256
Name: Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft
|Release: Januar 2026
Preis: 27,99 Euro
Steineanzahl: 357
|Nummer: 77257
Name: McLaren W12
|Release: Januar 2026
Preis: 27,99 Euro
Steineanzahl: 87
Alle LEGO Star Wars-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 30727
Name: TIE Advanced Paperbag
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 68
|Nummer: 75436
Name: Der Mandalorianer und Grogu auf ihrem Speeder Bike
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 58
|Nummer: 75437
Name: Cobb Vanths Speeder
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 207
|Nummer: 75440
Name: AT-AT
|Release: Januar 2026
Preis: 64,99 Euro
Steineanzahl: 525
|Nummer: 75441
Name: Angriffskreuzer der Venator-Klasse
|Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 643
|Nummer: 75443
Name: Grogus Zuhause
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 107
|Nummer: 75448
Name: Clone Shock Trooper Mech
|Release: Januar 2026
Preis: 14,99 Euro
Steineanzahl: 151
|Nummer: 75449
Name: Siege of Mandalore Battle Pack
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 116
|Nummer: 75452
Name: Der Astromech-Droide BB-8
|Release: Januar 2026
Preis: 89,99 Euro
Steineanzahl: 569
Alle LEGO Technic-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 30735
Name: Hot Rod Auto
|Release: Januar 2026
Preis: 3,99 Euro
Steineanzahl: 83
|Nummer: 42218
Name: John Deere 1470H Rad-Harvester
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 117
|Nummer: 42219
Name: Monster Jam Grave Digger Feuer und Eis
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 263
|Nummer: 42220
Name: Monster Jam Sparkle Smash mit Rückziehmotor
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 243
|Nummer: 42221
Name: NASA Artemis SLS-Schwerlastrakete
|Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 632
|Nummer: 42222
Name: Bugatti Chiron Pur Sport Hypercar
|Release: Januar 2026
Preis: 64,99 Euro
Steineanzahl: 771
|Nummer: 42223
Name: 1966 Ford GT40 MKII Rennwagen
|Release: Januar 2026
Preis: 74,99 Euro
Steineanzahl: 793
|Nummer: 42224
Name: Porsche 911 GT3 R REXY AO Racing Rennwagen
|Release: Januar 2026
Preis: 139,99 Euro
Steineanzahl: 1313
Alle sonstigen Sets, die im Januar 2026 erscheinen
|Setname und Nummer
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 40863
Name: Ostereier-Korb
|Release: Januar 2026
Preis: 14,99 Euro
Steineanzahl: 216
|Nummer: 40867
Name: Love Letters
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 345
|Nummer: 40920
Name: Bugs Bunny
|Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 605
|Nummer: 40886
Name: GWP
|Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40905
Name: GWP
|Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40915
Name: GWP
|Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
Das sind alle neuen Sets im Januar – sobald uns die wenigen fehlenden Informationen erreichen, werden wir sie an den entsprechenden Stellen nachtragen. Auf der nächsten Seite erfahrt ihr zudem noch, welche drei Sets ich mir definitiv anschauen werde.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.