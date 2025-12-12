LEGO-Neuheiten: Alle neuen Sets im Januar 2026

Im Januar 2026 erscheinen zahlreiche neue LEGO-Sets. Welche Themen uns erwarten und welche Highlights wir entdeckt haben, erfährst du hier.

Kevin Itzinger
12.12.2025 | 18:29 Uhr

Das sind alle LEGO-Neuheiten im Januar 2026. Das sind alle LEGO-Neuheiten im Januar 2026.

Inhaltsverzeichnis
1
Einleitung
Alle LEGO Architecture-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Art-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Botanicals-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Brickheadz-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO City-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Creator 3-in-1- & Creator-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Disney-Sets, die 2026 erscheinen
Alle LEGO Dreamzzz-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Duplo-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Fortnite-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Friends-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Gabbys Dollhouse-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Harry Potter-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Icons-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Ideas-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Lunar New Year-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Marvel-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Minecraft-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Minifiguren-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Ninjago-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Sonic the Hedgehog-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Speed Champions-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Star Wars-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle LEGO Technic-Sets, die im Januar 2026 erscheinen
Alle sonstigen Sets, die im Januar 2026 erscheinen
2
LEGO ICONS: Stranger Things: The Creel House
LEGO NINJAGO: 15-jähriges Jubiläum der Alten Stadt
Japanische Kirschblütenlandschaft

Das neue Jahr startet mit enorm vielen neuen LEGO-Sets, die direkt im Januar erscheinen. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Liste, die wir nach den einzelnen Themenbereichen sortiert haben.

Alle LEGO Architecture-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Paris – Stadt der Liebe (Quelle: Lego.com) Paris – Stadt der Liebe (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 21064
Name: Paris - Stadt der Liebe		Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 958

Alle LEGO Art-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Japanische Kirschblütenlandschaft (Quelle: Lego.com) Japanische Kirschblütenlandschaft (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 31218
Name: Japanische Kirschblütenlandschaft		Release: Januar 2026
Preis: 119,99 Euro
Steineanzahl: 1892

Alle LEGO Botanicals-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Tulpenstrauß (Quelle: Lego.com) Tulpenstrauß (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 11501
Name: Tulpenstrauß		Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 576
Nummer: 11504
Name: Friedenslilie		Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 474
Nummer: 11508
Name: Gänseblümchen		Release: Januar 2026
Preis: 14,99 Euro
Steineanzahl: 133
Nummer: 11509
Name: Blühender Kaktus		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 482

Alle LEGO Brickheadz-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Elfi, Max, Demogorgon und Holly Figuren (Quelle: Lego.com) Elfi, Max, Demogorgon und Holly Figuren (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 40879
Name: Elfi, Max, Demogorgon und Holly Figuren		Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 584
Nummer: 40922
Name: Lilo & Stitch: Angel		Release: Januar 2026
Preis: 12,99 Euro
Steineanzahl: 133

Alle LEGO City-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Betonmischer (Quelle: Lego.com) Betonmischer (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 30719
Name: Go-Kart		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 48
Nummer: 60478
Name: Betonmischer		Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 371
Nummer: 60479
Name: Gefangenentransporter		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 198
Nummer: 60481
Name: Coole Flitzer - Polizei-Truck		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 71
Nummer: 60482
Name: Coole Flitzer - Löschauto		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 67
Nummer: 60483
Name: Coole Flitzer - Radlader		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 61
Nummer: 60484
Name: Coole Flitzer - Gaming-Rennauto		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 64
Nummer: 60485
Name: Hot Rod		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 81
Nummer: 60486
Name: Elektro-Supersportwagen		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 109
Nummer: 60487
Name: Gelbes Taxi		Release: Januar 2026
Preis: 14,99 Euro
Steineanzahl: 122
Nummer: 60488
Name: Pommes-Truck		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 216
Nummer: 60489
Name: Düsenflieger vs. Rennauto		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 259
Nummer: 60490
Name: Schneepflug		Release: Januar 2026
Preis: 24,99 Euro
Steineanzahl: 263
Nummer: 60491
Name: Motorradtransporter		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 88
Nummer: 60495
Name: Recycling-LKW		Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 434
Nummer: 60498
Name: Traktor		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 204
Nummer: 60499
Name: Flughafenlöschfahrzeug		Release: Januar 2026
Preis: 69,99 Euro
Steineanzahl: 691
Nummer: 60500
Name: Der LEGO Lieferwagen		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 276
Nummer: 60502
Name: Flughafen mit Flugzeug		Release: Januar 2026
Preis: 99,99 Euro
Steineanzahl: 887
Nummer: 60503
Name: Hubschrauber der Küstenwache		Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 551
Nummer: 60504
Name: Rettungsboot der Küstenwache mit Hubschrauber		Release: Januar 2026
Preis: 109,99 Euro
Steineanzahl: 742
Nummer: 60505
Name: Kombinationsset mit Flugzeug, Wartungsfahrzeug und Luftkissenboot		Release: Januar 2026
Preis: 69,99 Euro
Steineanzahl: 988

Alle LEGO Creator 3-in-1- & Creator-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Niedlicher Hamster mit Blume (Quelle: Lego.com) Niedlicher Hamster mit Blume (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 31376
Name: Niedlicher Hamster mit Blume		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 166
Nummer: 31377
Name: Schildkröte mit Seerose		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 124
Nummer: 31378
Name: Weltraumteleskop		Release: Januar 2026
Preis: 34,99 Euro
Steineanzahl: 278
Nummer: 31379
Name: Wilder Dinosaurier		Release: Januar 2026
Preis: 24,99 Euro
Steineanzahl: 283
Nummer: 31380
Name: Retro-Spielkonsole		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 268
Nummer: 31381
Name: Wilder Hai mit Schatztruhe		Release: Januar 2026
Preis: 34,99 Euro
Steineanzahl: 379
Nummer: 31382
Name: Niedliche Tiere: Verspielter Welpe		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 336
Nummer: 31384
Name: Wilde Tiere: Bunter Kolibri		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 312
Nummer: 31385
Name: Meerestiere: Wunderschöne Delfine		Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 542
Nummer: 30714
Name: Orange Cat		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 79
Nummer: 30715
Name: Cute Animal Birthday Party		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 64

Alle LEGO Disney-Sets, die 2026 erscheinen

Aristocats: Bezaubernde Marie (Quelle: Lego.com) Aristocats: Bezaubernde Marie (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 30720
Name: Ariel And Flounder's Birthday Music Fun		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 39
Nummer: 40857
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40922
Name: Lilo & Stitch: Angel		Release: Januar 2026
Preis: 12,99 Euro
Steineanzahl: 133
Nummer: 43281
Name: Elsas Schlittenfahrt um den Eispalast		Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 216
Nummer: 43284
Name: Die Mini-Prinzessinnen Anna und Elsa		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 65
Nummer: 43285
Name: Arielles Magisches Mini-Schloss		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 179
Nummer: 43286
Name: Aristocats: Bezaubernde Marie		Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 369
Nummer: 43287
Name: Picknickspaß mit Olaf und Bruni		Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 478
Nummer: 43291
Name: Die Mini-Prinzessinnen Belle und Tiana mit ihrem Schloss		Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 358
Nummer: 43303
Name: Die Mini-Prinzessinnen Jasmin und Rapunzel		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 59

Alle LEGO Dreamzzz-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Fuchs-Wächtermech (Quelle: Lego.com) Fuchs-Wächtermech (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 71508
Name: Fuchs-Wächtermech		Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 883
Nummer: 71512
Name: Krokodil-U-Boot		Release: Januar 2026
Preis: 69,99 Euro
Steineanzahl: 1107
Nummer: 71513
Name: Albtraum-Skorpionbagger		Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 505
Nummer: 71514
Name: Dino-Düsenflieger		Release: Januar 2026
Preis: 99,99 Euro
Steineanzahl: 1007
Nummer: 71515
Name: Tigerhai-Fahrzeug		Release: Januar 2026
Preis: 139,99 Euro
Steineanzahl: 1548

Alle LEGO Duplo-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Modernes Familienhaus mit Figuren - 3-in-1-Set (Quelle: Lego.com) Modernes Familienhaus mit Figuren - 3-in-1-Set (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 10470
Name: Modernes Familienhaus mit Figuren - 3-in-1-Set		Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 166
Nummer: 10471
Name: Blaues Polizeimotorrad		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 11
Nummer: 10473
Name: Löschauto mit Schlauch und Feuerwehrmann		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 28
Nummer: 10474
Name: Kreative Fahrzeuge		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 42
Nummer: 10475
Name: Baufahrzeuge - 3-in-1-Set		Release: Januar 2026
Preis: 24,99 Euro
Steineanzahl: 22
Nummer: 10476
Name: Baustelle mit Baufahrzeugen - 3-in-1-Set		Release: Januar 2026
Preis: 89,99 Euro
Steineanzahl: 84
Nummer: 10477
Name: 3-in-1 Kreative Tiere		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 24
Nummer: 10481
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 30712
Name: Celebration Cake		Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: 9

Alle LEGO Fortnite-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 40910
Name: GWP		Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt

Alle LEGO Friends-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Hundekuchenbäckerei (Quelle: Lego.com) Hundekuchenbäckerei (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 30721
Name: Flower Stand With Roses		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 55
Nummer: 30722
Name: Garden Bunny House		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 46
Nummer: 42675
Name: Einhorn-Kuchenlieferwagen		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 67
Nummer: 42677
Name: Hundekuchenbäckerei		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 278
Nummer: 42678
Name: Haustierzubehör-Van		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 237
Nummer: 42679
Name: Heartlake City Hasenhotel		Release: Januar 2026
Preis: 24,99 Euro
Steineanzahl: 161
Nummer: 42680
Name: Heartlake City Mini-Markt		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 176
Nummer: 42681
Name: Axolotl-Abenteuerboot		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 95
Nummer: 42684
Name: Einhorn-Traumcafé		Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 475
Nummer: 42685
Name: Modeschau in Heartlake City		Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 410
Nummer: 42686
Name: Cooler Indoor-Spielplatz		Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 668
Nummer: 42687
Name: Lianns Familienhaus		Release: Januar 2026
Preis: 69,99 Euro
Steineanzahl: 946
Nummer: 42688
Name: Pferdestall und Reitschule		Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 735
Nummer: 42689
Name: Heartlake City Freundschafts-Clubhaus		Release: Januar 2026
Preis: 89,99 Euro
Steineanzahl: 794
Nummer: 42691
Name: Gartenrestaurant		Release: Januar 2026
Preis: 129,99 Euro
Steineanzahl: 1465
Nummer: 42692
Name: Eis- und Luftballonstand		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 107
Nummer: 42695
Name: Pferd und Fohlen mit Pferdeanhänger		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 279
Nummer: 42696
Name: Tierklinik		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 141
Nummer: 42699
Name: Strandhaus mit Robben		Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 400
Nummer: 43675 bis 43699
Name: Diverse Sets (Noch unbekannt)		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt

Alle LEGO Gabbys Dollhouse-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Gabbys Katzenfreunde aus LEGO Steinen (Quelle: Lego.com) Gabbys Katzenfreunde aus LEGO Steinen (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 11215
Name: Gabbys Katzenfreunde aus LEGO Steinen		Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 324

Alle LEGO Harry Potter-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Luna Lovegoods Haus (Quelle: Lego.com) Luna Lovegoods Haus (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 76459
Name: Hagrids und Harrys Flucht aus dem Ligusterweg		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 124
Nummer: 76460
Name: Schloss Hogwarts: Auswahlzeremonie mit dem Sprechenden Hut		Release: Januar 2026
Preis: 14,99 Euro
Steineanzahl: 124
Nummer: 76461
Name: Wichtel		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 320
Nummer: 76463
Name: Schloss Hogwarts: Krankenflügel		Release: Januar 2026
Preis: 99,99 Euro
Steineanzahl: 907
Nummer: 76464
Name: Kessel: Geheimes Klassenzimmer für Zaubertränke		Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 652
Nummer: 76466
Name: Stein der Weisen - Sammleredition		Release: Januar 2026
Preis: 159,99 Euro
Steineanzahl: 1571
Nummer: 76467
Name: Luna Lovegoods Haus		Release: Januar 2026
Preis: 99,99 Euro
Steineanzahl: 764
Nummer: 76470
Name: Fliegender Ford Anglia		Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 868

Alle LEGO Icons-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Stranger Things: The Creel House (Quelle: Lego.com) Stranger Things: The Creel House (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 11370
Name: Stranger Things: The Creel House		Release: Januar 2026
Preis: 279,99 Euro
Steineanzahl: 2593
Nummer: 11371
Name: Einkaufsmeile		Release: Januar 2026
Preis: 249,99 Euro
Steineanzahl: 3456
Nummer: 11372
Name: Herbstlicher Landhausgarten		Release: Januar 2026
Preis: 109,99 Euro
Steineanzahl: 1102
Nummer: 40891
Name: Stranger Things: Die WSQK Radio Station		Release: Januar 2026
Preis: GWP zur 11370
Steineanzahl: 234
Nummer: 40913
Name: Oldtimer-Parade		Release: Januar 2026
Preis: GWP zur 11371
Steineanzahl: 243

Alle LEGO Ideas-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Turteltauben (Quelle: Lego.com) Turteltauben (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 21365
Name: Turteltauben		Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 750

Alle LEGO Lunar New Year-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Leinwand mit Galoppierenden Pferden (Quelle: Lego.com) Leinwand mit Galoppierenden Pferden (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 80118
Name: Glücksböller		Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 1039
Nummer: 80119
Name: Leinwand mit Galoppierenden Pferden		Release: Januar 2026
Preis: 99,99 Euro
Steineanzahl: 1650
Nummer: 40864
Name: Glücksbringer		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 386

Alle LEGO Marvel-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Groot im Ravager-Outfit (Quelle: Lego.com) Groot im Ravager-Outfit (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 11206
Name: Spidey auf Motorrad vs. Rhino		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 61
Nummer: 11207
Name: Spidey: Unterwasserfahrzeuge		Release: Januar 2026
Preis: 34,99 Euro
Steineanzahl: 154
Nummer: 11208
Name: Piratenschiff von Spideys Team		Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 201
Nummer: 76334
Name: Großer Showdown: Spider-Man vs. Sandman		Release: Januar 2026
Preis: 24,99 Euro
Steineanzahl: 201
Nummer: 76335
Name: Spider-Man vs. Ghost Rider auf seinem Motorrad		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 72
Nummer: 76336
Name: Spider-Man Auto vs. Venomized Wolverine		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 134
Nummer: 76337
Name: Miles Morales Mech vs. Spider-Man 2099		Release: Januar 2026
Preis: 14,99 Euro
Steineanzahl: 135
Nummer: 76338
Name: Mech-Duell: Spider-Man vs. Doc Ock		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 315
Nummer: 76341
Name: Groot im Ravager-Outfit		Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 604
Nummer: 76342
Name: Spider-Man vs. Mysterio: Daily Bugle		Release: Januar 2026
Preis: 109,99 Euro
Steineanzahl: 781
Nummer: 76343
Name: Duell der Giganten: Hulkbuster vs. Hulk		Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 413
Nummer: 76344
Name: Iron Man Mark 3 Sammleredition		Release: Januar 2026
Preis: 129,99 Euro
Steineanzahl: 1297

Alle LEGO Minecraft-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Duell mit dem Wither (Quelle: Lego.com) Duell mit dem Wither (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 21583
Name: Steves Abenteuer in der Taiga		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 79
Nummer: 21584
Name: Reise durch Nether und Endportal		Release: Januar 2026
Preis: 14,99 Euro
Steineanzahl: 192
Nummer: 21585
Name: Hühnerfarm		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 233
Nummer: 21586
Name: Blasser Garten		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 243
Nummer: 21587
Name: Zombieverlies		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 284
Nummer: 21588
Name: Der Fuchs		Release: Januar 2026
Preis: 44,99 Euro
Steineanzahl: 497
Nummer: 21589
Name: Mini-Biome		Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 797
Nummer: 21590
Name: Duell mit dem Wither		Release: Januar 2026
Preis: 64,99 Euro
Steineanzahl: 494

Alle LEGO Minifiguren-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Minifiguren Tiere Serie 28 (Quelle: Lego.com) Minifiguren Tiere Serie 28 (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 71051
Name: CMF 28 Party Animals		Release: Januar 2026
Preis: je 3,99 Euro
Steineanzahl: 7+

Alle LEGO Ninjago-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

15-jähriges Jubiläum der Alten Stadt (Quelle: Lego.com) 15-jähriges Jubiläum der Alten Stadt (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 30723
Name: Cole's Car		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 39
Nummer: 71849
Name: Nya vs. Elementarmonster-Spinner		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 49
Nummer: 71850
Name: Lloyd vs. Elementarmonster-Spinner		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 52
Nummer: 71851
Name: Kais Drachen-Mech Battle Set		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 85
Nummer: 71854
Name: Coles Action-Mech und Drachen-Zane		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 364
Nummer: 71855
Name: Ninja Dragon Riyus Battle		Release: Januar 2026
Preis: 44,99 Euro
Steineanzahl: 347
Nummer: 71856
Name: Jays Transformationsflitzer		Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 387
Nummer: 71857
Name: Showdown am Baumhaus mit dem Ninja-Bike		Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 642
Nummer: 71858
Name: 15-jähriges Jubiläum der Vier-Waffen-Schmiede		Release: Januar 2026
Preis: 99,99 Euro
Steineanzahl: 1259
Nummer: 71859
Name: Der Drache des Lebens		Release: Januar 2026
Preis: 99,99 Euro
Steineanzahl: 1050
Nummer: 71861
Name: 15-jähriges Jubiläum der Alten Stadt		Release: Januar 2026
Preis: 299,99 Euro
Steineanzahl: 4851
Nummer: 71866
Name: Ninjago Character Display - 15th Anniversary		Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 447

Alle LEGO Sonic the Hedgehog-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Silvers Auto vs. Knuckles Monstertruck (Quelle: Lego.com) Silvers Auto vs. Knuckles' Monstertruck (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 77117
Name: Sonics Sportwagen: Speed Star Lightning		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 126
Nummer: 77118
Name: Silvers Auto vs. Knuckles' Monstertruck		Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 378

Alle LEGO Speed Champions-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Bugatti Vision GT Hypersportwagen (Quelle: Lego.com) Bugatti Vision GT Hypersportwagen (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 77252
Name: APXGP Team Race Car aus F1 Der Film		Release: Januar 2026
Preis: 27,99 Euro
Steineanzahl: 268
Nummer: 77253
Name: Bugatti Vision GT Hypersportwagen		Release: Januar 2026
Preis: 27,99 Euro
Steineanzahl: 284
Nummer: 77254
Name: Ferrari SF90 XX Stradale Sportwagen		Release: Januar 2026
Preis: 27,99 Euro
Steineanzahl: 339
Nummer: 77255
Name: Lightning McQueen		Release: Januar 2026
Preis: 27,99 Euro
Steineanzahl: 270
Nummer: 77256
Name: Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft		Release: Januar 2026
Preis: 27,99 Euro
Steineanzahl: 357
Nummer: 77257
Name: McLaren W12		Release: Januar 2026
Preis: 27,99 Euro
Steineanzahl: 87

Alle LEGO Star Wars-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Der Astromech-Droide BB-8 (Quelle: Lego.com) Der Astromech-Droide BB-8 (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 30727
Name: TIE Advanced Paperbag		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 68
Nummer: 75436
Name: Der Mandalorianer und Grogu auf ihrem Speeder Bike		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 58
Nummer: 75437
Name: Cobb Vanths Speeder		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 207
Nummer: 75440
Name: AT-AT		Release: Januar 2026
Preis: 64,99 Euro
Steineanzahl: 525
Nummer: 75441
Name: Angriffskreuzer der Venator-Klasse		Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 643
Nummer: 75443
Name: Grogus Zuhause		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 107
Nummer: 75448
Name: Clone Shock Trooper Mech		Release: Januar 2026
Preis: 14,99 Euro
Steineanzahl: 151
Nummer: 75449
Name: Siege of Mandalore Battle Pack		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 116
Nummer: 75452
Name: Der Astromech-Droide BB-8		Release: Januar 2026
Preis: 89,99 Euro
Steineanzahl: 569

Alle LEGO Technic-Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Porsche 911 GT3 R REXY AO Racing Rennwagen (Quelle: Lego.com) Porsche 911 GT3 R REXY AO Racing Rennwagen (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 30735
Name: Hot Rod Auto		Release: Januar 2026
Preis: 3,99 Euro
Steineanzahl: 83
Nummer: 42218
Name: John Deere 1470H Rad-Harvester		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 117
Nummer: 42219
Name: Monster Jam Grave Digger Feuer und Eis		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 263
Nummer: 42220
Name: Monster Jam Sparkle Smash mit Rückziehmotor		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 243
Nummer: 42221
Name: NASA Artemis SLS-Schwerlastrakete		Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 632
Nummer: 42222
Name: Bugatti Chiron Pur Sport Hypercar		Release: Januar 2026
Preis: 64,99 Euro
Steineanzahl: 771
Nummer: 42223
Name: 1966 Ford GT40 MKII Rennwagen		Release: Januar 2026
Preis: 74,99 Euro
Steineanzahl: 793
Nummer: 42224
Name: Porsche 911 GT3 R REXY AO Racing Rennwagen		Release: Januar 2026
Preis: 139,99 Euro
Steineanzahl: 1313
Alle sonstigen Sets, die im Januar 2026 erscheinen

Bugs Bunny (Quelle: Lego.com) Bugs Bunny (Quelle: Lego.com)

Setname und NummerRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 40863
Name: Ostereier-Korb		Release: Januar 2026
Preis: 14,99 Euro
Steineanzahl: 216
Nummer: 40867
Name: Love Letters		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 345
Nummer: 40920
Name: Bugs Bunny		Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 605
Nummer: 40886
Name: GWP		Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40905
Name: GWP		Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40915
Name: GWP		Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt

Das sind alle neuen Sets im Januar – sobald uns die wenigen fehlenden Informationen erreichen, werden wir sie an den entsprechenden Stellen nachtragen. Auf der nächsten Seite erfahrt ihr zudem noch, welche drei Sets ich mir definitiv anschauen werde.

