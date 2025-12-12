LEGO-Neuheiten: Alle neuen Sets im Januar 2026

Nummer: 30723

Name: Cole's Car Release: Januar 2026

Preis: Noch unbekannt

Steineanzahl: 39

Nummer: 71849

Name: Nya vs. Elementarmonster-Spinner Release: Januar 2026

Preis: 9,99 Euro

Steineanzahl: 49

Nummer: 71850

Name: Lloyd vs. Elementarmonster-Spinner Release: Januar 2026

Preis: 9,99 Euro

Steineanzahl: 52

Nummer: 71851

Name: Kais Drachen-Mech Battle Set Release: Januar 2026

Preis: 9,99 Euro

Steineanzahl: 85

Nummer: 71854

Name: Coles Action-Mech und Drachen-Zane Release: Januar 2026

Preis: 29,99 Euro

Steineanzahl: 364

Nummer: 71855

Name: Ninja Dragon Riyus Battle Release: Januar 2026

Preis: 44,99 Euro

Steineanzahl: 347

Nummer: 71856

Name: Jays Transformationsflitzer Release: Januar 2026

Preis: 49,99 Euro

Steineanzahl: 387

Nummer: 71857

Name: Showdown am Baumhaus mit dem Ninja-Bike Release: Januar 2026

Preis: 79,99 Euro

Steineanzahl: 642

Nummer: 71858

Name: 15-jähriges Jubiläum der Vier-Waffen-Schmiede Release: Januar 2026

Preis: 99,99 Euro

Steineanzahl: 1259

Nummer: 71859

Name: Der Drache des Lebens Release: Januar 2026

Preis: 99,99 Euro

Steineanzahl: 1050

Nummer: 71861

Name: 15-jähriges Jubiläum der Alten Stadt Release: Januar 2026

Preis: 299,99 Euro

Steineanzahl: 4851