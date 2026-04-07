6 neue LEGO-Sets zu One Piece Staffel 2 geleakt - so sehen Chopper, Boogey, Woogey und Garps Kriegsschiff aus

Nach den ersten beiden sehr erfolgreichen Staffeln der One Piece-Live-Action-Adaption will Netflix schnell einen draufsetzen und produziert bereits Season 3. Auch LEGO will diesen Aufwind nutzen und nach ersten passenden Sets zur Serie noch weitere Modelle herausbringen. Neue Leaks zeigen nun auch mit Bildern, was uns im Sommer neben einer Gum-Gum-Frucht noch so erwarten dürfte.
LEGO-Sets zu One Piece Staffel 2 jetzt auch mit Bildern geleakt
Bereits zur ersten Staffel haben LEGO und One Piece sich zusammengetan und Sets zur Netflix-Serie veröffentlicht. Dadurch können wir schon länger die Flying Lamb oder das Baratié-Restaurant zusammenbauen. Dass es bei diesen paar Sets aber nicht bleiben soll, war unter anderem durch einen Teaser mit Chopper absehbar.
Erst kürzlich wurde mit der Gum-Gum-Frucht ein erstes neues Modell der Season 2-Welle vorgestellt. Zu den restlichen Sets gab es bereits ein paar geleakte Informationen, allerdings fehlten noch konkrete Bilder. Das hat sich jetzt dank neuer Leaks geändert. Hier seht ihr, um welche Modelle es sich demnach handelt und wie sie im Detail aussehen:
First look at other sets included in the next wave of the Netflix One Piece x LEGO collaboration!— One Piece Merch News (@OPMerchandise) April 4, 2026
• Showdown with Captain Smoker 547 pcs
• Dorry vs. Brogy - Giants of Little Garden 733 pcs
• Battle at Drum Castle 1038 pcs
• Garp’s Marine Battleship 1705 pcs
More info to… https://t.co/wv2ZU9qauV pic.twitter.com/QHCnuzhs0f
Und hier noch einmal die wichtigsten (noch nicht offiziell bestätigten) Informationen zu den Sets (via StoneWars):
Showdown with Captain Smoker
- Set-Nummer: 75642
- Teile: 547 Stück
- Preis: 59,99 Euro
- Altersempfehlung: 9+
Dorry vs Brogy - Giants of Little Garden
- Set-Nummer: 75644
- Teile: 733 Stück
- Preis: 79,99 Euro
- Altersempfehlung: 9+
Battle at Drum Castle
- Set-Nummer: 75645
- Teile: 1.038 Stück
- Preis: 99,99 Euro
- Altersempfehlung: 9+
Garps Marine Battleship
- Set-Nummer: 75646
- Teile: 1.705 Stück
- Preis: 169,99 Euro
- Altersempfehlung: 9+
Tony Tony Chopper
- Set-Nummer: 75643
- Teile: 577
- Preis: 69,99 Euro
- Altersempfehlung: 9+
Dr. Hiriluks Hideout
- Set-Nummer: 75641
- Teile: 271
- Preis: 29,99 Euro
- Altersempfehlung: 9+
Wann kommen die neuen Sets heraus? Laut den Informationen von StoneWars sollen alle Sets am 1. August 2026 erscheinen – am gleichen Termin, für den auch die bereits offiziell vorgestellte Gum-Gum-Frucht bestätigt ist.
Mit diesen sechs Modellen vervollständigen Netflix und LEGO die neue Welle an Sets für Staffel 2. Die angegebenen Preise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) und wurden noch nicht bestätigt. Grundsätzlich sieht der Leak zwar echt aus, aber wie immer gilt, dass ihr ihn bis zur offiziellen Ankündigung mit Vorsicht genießen solltet.
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