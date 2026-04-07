6 neue LEGO-Sets zu One Piece Staffel 2 geleakt - so sehen Chopper, Boogey, Woogey und Garps Kriegsschiff aus

Ein Teaser mit einer Chopper-Minifigur hat neue Sets bereits angedeutet. (Bild: LEGO / Netflix)

Nach den ersten beiden sehr erfolgreichen Staffeln der One Piece-Live-Action-Adaption will Netflix schnell einen draufsetzen und produziert bereits Season 3. Auch LEGO will diesen Aufwind nutzen und nach ersten passenden Sets zur Serie noch weitere Modelle herausbringen. Neue Leaks zeigen nun auch mit Bildern, was uns im Sommer neben einer Gum-Gum-Frucht noch so erwarten dürfte.

LEGO-Sets zu One Piece Staffel 2 jetzt auch mit Bildern geleakt

Bereits zur ersten Staffel haben LEGO und One Piece sich zusammengetan und Sets zur Netflix-Serie veröffentlicht. Dadurch können wir schon länger die Flying Lamb oder das Baratié-Restaurant zusammenbauen. Dass es bei diesen paar Sets aber nicht bleiben soll, war unter anderem durch einen Teaser mit Chopper absehbar.

0:45 One Piece enthüllt im neuen Trailer alle LEGO-Sets und die Strohhüte als Mini-Figuren

Autoplay

Erst kürzlich wurde mit der Gum-Gum-Frucht ein erstes neues Modell der Season 2-Welle vorgestellt. Zu den restlichen Sets gab es bereits ein paar geleakte Informationen, allerdings fehlten noch konkrete Bilder. Das hat sich jetzt dank neuer Leaks geändert. Hier seht ihr, um welche Modelle es sich demnach handelt und wie sie im Detail aussehen:

First look at other sets included in the next wave of the Netflix One Piece x LEGO collaboration!



• Showdown with Captain Smoker 547 pcs

• Dorry vs. Brogy - Giants of Little Garden 733 pcs

• Battle at Drum Castle 1038 pcs

• Garp’s Marine Battleship 1705 pcs



More info to… https://t.co/wv2ZU9qauV pic.twitter.com/QHCnuzhs0f — One Piece Merch News (@OPMerchandise) April 4, 2026

Und hier noch einmal die wichtigsten (noch nicht offiziell bestätigten) Informationen zu den Sets (via StoneWars):

Showdown with Captain Smoker

Set-Nummer: 75642

75642 Teile : 547 Stück

: 547 Stück Preis: 59,99 Euro

59,99 Euro Altersempfehlung: 9+

Dorry vs Brogy - Giants of Little Garden

Set-Nummer: 75644

75644 Teile : 733 Stück

: 733 Stück Preis: 79,99 Euro

79,99 Euro Altersempfehlung: 9+

Battle at Drum Castle

Set-Nummer: 75645

75645 Teile : 1.038 Stück

: 1.038 Stück Preis: 99,99 Euro

99,99 Euro Altersempfehlung: 9+

Garps Marine Battleship

Set-Nummer: 75646

75646 Teile : 1.705 Stück

: 1.705 Stück Preis: 169,99 Euro

169,99 Euro Altersempfehlung: 9+

Tony Tony Chopper

Set-Nummer: 75643

75643 Teile : 577

: 577 Preis: 69,99 Euro

69,99 Euro Altersempfehlung: 9+

Dr. Hiriluks Hideout

Set-Nummer: 75641

75641 Teile : 271

: 271 Preis: 29,99 Euro

29,99 Euro Altersempfehlung: 9+

Wann kommen die neuen Sets heraus? Laut den Informationen von StoneWars sollen alle Sets am 1. August 2026 erscheinen – am gleichen Termin, für den auch die bereits offiziell vorgestellte Gum-Gum-Frucht bestätigt ist.

Mit diesen sechs Modellen vervollständigen Netflix und LEGO die neue Welle an Sets für Staffel 2. Die angegebenen Preise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) und wurden noch nicht bestätigt. Grundsätzlich sieht der Leak zwar echt aus, aber wie immer gilt, dass ihr ihn bis zur offiziellen Ankündigung mit Vorsicht genießen solltet.