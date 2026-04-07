Disney Dreamlight Valley Museum enthüllt: So funktioniert Olafs große Ausstellung

Mit dem Pocahontas-Update kommt auch ein neues Gebäude ins Spiel, das euch eure Sammlungen präsentieren lässt.

Maximilian Franke
07.04.2026 | 11:11 Uhr

Das steckt hinter Olafs neuem Museum in Disney Dreamlight Valley. Das steckt hinter Olafs neuem Museum in Disney Dreamlight Valley.

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Am Mittwoch, dem 08. April 2026, erscheint für Disney Dreamlight Valley das kostenlose Pocahontas-Update. Nun hat Entwickler Gameloft alle Patch Notes veröffentlicht und dabei auch enthüllt, was hinter dem neuen Museumsgebäude steckt.

Das Traumtal bekommt ein Museum

Ähnlich wie in Animal Crossing oder Stardew Valley dient das Museum hauptsächlich dazu, eure gesammelten Gegenstände zu präsentieren. Um das Feature freizuschalten, müsst ihr vorher Olaf in euer Dorf geholt haben, denn der Schneemann aus Frozen hat sich das neue Gebäude unter den Ast geklemmt und führt euch auch durch die ersten Schritte (via Gameloft).

Video starten 1:26 Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Pocahontas-Update stellt die neue Heldin und ihren Begleiter vor

Wenn ihr Olafs große Ausstellung das erste Mal betretet, wird euch der fröhliche Sidekick direkt in der Eingangshalle begrüßen. Von hier aus führen mehrere Räume in angrenzende Bereiche, die jeweils einem der Biome der Hauptkarte gewidmet sind. Die DLC-Gebiete sind nicht dabei. Außerdem sind manche Türen noch verschlossen.

Zum Release gibt es erstmal zwei Räume für die Friedliche Wiese und den Strand. Die anderen Biome sollen mit kommenden Updates hinzugefügt werden.

Jeder Raum hat drei Bereiche:

  • Diorama: Hier könnt ihr Biom-spezifische Blumen ausstellen. Außerdem könnt ihr kleine Schaubilder herstellen und einsetzen.
  • Aquarium: Hier könnt ihr Biom-spezifische Edelsteine ausstellen und natürlich Fische einquartieren.
  • Habitat: Hier könnt ihr Biom-spezifische Gerichte ausstellen und den Bereich mit Begleittieren bevölkern.

Alles in allem ist Olafs große Ausstellung also vor allem eine Möglichkeit, eurer Sammelleidenschaft besser Ausdruck zu verleihen. Ob es besondere Belohnungen für die Komplettierung eines Bioms im Museum gibt, ist aktuell nicht bekannt.

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Diese Highlights stecken noch im Pocahontas-Update

Neben Pocahontas und ihrem Waschbär-Begleiter Meeko stecken noch mehr Änderungen im kostenlosen Patch. Das Museum ist bereits abgehakt, aber über eine weitere Neuerungen habe ich mich sehr gefreut:

Neues Crafting-Menü: Ähnlich wie schon bei der Überarbeitung des Koch-Menüs im letzten Jahr kommt nun endlich auch das Crafting-Menü an die Reihe und wird renoviert. Das bedeutet vor allem endlich eine Filter-Funktion.

Ihr müsst euch also nicht mehr durch Listen mit hunderten Möbeln wühlen, sondern könnt ganz einfach suchen oder nach Themen sortieren.

Diese Events stehen an:

  • Spring Floating Festival vom 29. April bis 19. Mai NEU
  • Schatztruhe-Event vom 27. Mai bis 09. Juni (Wiederholung)

Dazu kommen kleinere Änderungen wie eine Vergrößerung des Bereichs bei der mehrfachen Objektauswahl, und auch Dagobert Duck bietet neue Klamotten in seinem Shop an.

Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, findet ihr die kompletten Patch Notes im Original auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch das neue Museum in Disney Dreamlight Valley?

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