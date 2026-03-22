Ehemaliger LEGO-Mitarbeiter findet eine Minifigur in seiner Sammlung, die nie veröffentlicht wurde – verkauft sie für über 32.000 Euro

Eigentlich wurde diese Figur als exklusives Geschenk für Herr der Ringe-Reggiseur Peter Jackson angefertigt, aber ein ehemaliger LEGO-Designer konnte ebenfalls eine abstauben.

Kevin Itzinger
22.03.2026 | 19:34 Uhr

Der eine Ring ist wertvoll – auch wenn er am Hals einer LEGO-Figur hängt. Der eine Ring ist wertvoll – auch wenn er am Hals einer LEGO-Figur hängt.

Nicht nur besondere LEGO-Modelle sind bei Sammlerinnen und Sammlern äußerst beliebt, sondern auch die dazugehörigen Minifiguren. Besonders seltene Exemplare werden dabei zu Preisen gehandelt, die sogar die von super seltenen Sets um Längen übersteigen.

Einige sind deswegen so wertvoll, weil sie nur in sehr geringen Stückzahlen produziert wurden und nie in den regulären Verkauf gegangen sind. So auch diese kleine Kunststoff-Version von Herr der Ringe Regisseur Peter Jackson.

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Peter Jackson Minifigur geht für über 32.000 Euro über den Tisch

Als 2012 der erste Hobbit-Film Bilbos Reise und dessen Entdeckung des einen Rings auf die große Leinwand brachte, fertigte LEGO im Geheimen eine Minifigur von Peter Jackson an, die in kleiner Stückzahl produziert wurde und als Geschenk für den Regisseur gedacht war.

So erinnert sich der ehemalige LEGO-Designer Marcos Bessa, der damals zu seinem Glück eine der auf 20 Stück limitierten Exemplare abstauben konnte. Als er die 2025 in seiner Sammlung wieder fand und danach suchte, stellte er fest, dass auch nach 13 Jahren noch nichts zu der Figur im Netz zu finden war – sie war der LEGO-Community tatsächlich noch völlig unbekannt.

Bessa entschloss sich, die Figur zu verkaufen und erzielte einen Preis von 38.028 US-Dollar, also umgerechnet ca. 32.000 Euro. Ein stattlicher Preis, der aufgrund der Seltenheit der Figur aber auch nicht verwundert. Einige super seltene Sonderanfertigungen aus dem Star Wars- oder Ninjago-Universum gehen sogar für deutlich höhere Summen über den Tisch.

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Komplett exklusiv sind bei Peter Jacksons LEGO-Variante übrigens der beidseitig bedruckte Torso und der Kopf. Alle anderen Teile sind auch an anderen, leicht zu bekommenden Minis verbaut. Aber selbst wenn ihr über das nötige Kleingeld verfügt, wird es wohl sehr schwer bis unmöglich, den Herr der Ringe-Regisseur und damit diese beiden Teile für die heimische Sammlung zu bekommen.

Welche Minifigur ist eure liebste? Besitzt ihr vielleicht sogar eine, die recht selten ist? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

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