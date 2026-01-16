Eure alten LEGO-Minifiguren können Risse bekommen, wenn ihr sie falsch aufstellt - zum Glück haben Fans eine Lösung

Rechts seht ihr das eingerissene Bein einer LEGO-Figur und links die Halterung, die das verhindern soll. (Bild: Youtube/brickmasterharri / Reddit/KitchenWooden8682)

Wer sich ein LEGO-Set kauft, möchte in der Regel auch möglichst lange etwas davon haben – und es vielleicht eines Tages sogar an die eigenen Kinder weitergeben. Damit die Klemmbausteine aber auch entsprechend lange durchalten, kann es sich lohnen, ein paar Dinge zu beachten. So kann es den Minifiguren schaden, wenn ihr sie falsch hinstellt.

Wollt ihr alte LEGO-Figuren schützen, solltet ihr darauf achten

Die meisten LEGO-Fans werden ihre Minifiguren einfach auf die Noppen der dazugehörigen Klemmbausteine packen. Das ist immerhin naheliegend und auch so, wie es auf offiziellen LEGO-Abbildungen gezeigt wird.

1:22 Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen

Manch besonders vorsichtiger oder penibler Fan rät hier aber zur Vorsicht. Denn tatsächlich kann es besonders bei alten Figuren dazu führen, dass das Plastik an den Beinen, genauer gesagt an der Gusskante, einreißt.

Wie das aussehen kann, könnt ihr euch beispielsweise im Video von YouTuber Brick Master Harri ab Minute 00:45 anschauen:

Das Problem dürfte vermutlich entstehen, weil durch das Stecken auf die Noppen leichter Druck auf die Beine ausgeübt wird, der das Plastik mit der Zeit auseinandertreiben kann. Ihr müsst jetzt allerdings nicht panisch all eure Minifiguren von ihren Steckplätzen reißen.

Viele Fans berichten nämlich (via Reddit) auch, dass ihnen das Problem selbst noch gar nicht untergekommen ist oder primär alte Figuren mit dunkelrotem oder braunem Plastik an den Beinen betrifft – Farben, die früher besonders stark zu Brüchigkeit neigten, wie viele Fans wissen.

Falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt, gibt es aber immerhin einige Lösungsoptionen. So empfehlen User wie Redditor KitchenWooden8682 etwa die LEGO-eigenen 1x2x1-Trenn-Paneele zu nehmen (Teilenummer: 18971). Hier werden die Figuren drauf gestellt und dann durch ein Plastikteil in Position gehalten, das zwischen die Beine gesteckt wird.

YouTuber Brick Master Harri will dabei noch vorsichtiger sein und setzt stattdessen auf Klebeknete, beziehungsweise Patafix, wie der bekanntere Markenname lautet.

Ob es euch den Aufwand wert ist, eure LEGO-Minifiguren zu schützen oder ob ihr die Sets einfach so nutzen wollt, wie von LEGO vorgesehen, ist natürlich am Ende eure Entscheidung. Wo manch einer sein LEGO am liebsten für immer im perfektem Zustand halten will, ist dem nächsten eben wichtiger, mit seinen Sets auch spielen zu können.

Zu welcher Fraktion gehört ihr?