LEGO-Sammler kündigt groß an, sein "lebenslanges" Hobby aufzugeben - dabei ist er gerade mal Mitte 20

So sieht das Wohnzimmer des "lebenslangen" LEGO Sammlers aus (Bild: reddit.com/user/Jesus_Keanu/).

Auf Reddit hat ein Post für große Belustigung und etliche Reaktionen gesucht. Ein LEGO-Sammler lässt seine Leidenschaft Revue passieren, die ihn ein ganzes Leben lang begleitet hat, und mit der er jetzt Schluss machen will. Das klingt, als wäre er ungefähr 100 Jahre alt, in Wirklichkeit ist er aber gerade mal in den Zwanzigern.

LEGO-Sammler hängt sein Hobby an den Nagel, aber nicht so richtig – und auch nur, um es gegen ein teureres einzutauschen

LEGO zu sammeln, kann sehr teuer werden und auch extrem viel Platz einnehmen. Davon kann Reddit-User Jesus_Keanu offenbar ein Liedchen singen. Aber er hört nicht auf, weil er keinen Platz mehr hätte oder weil es ihm zu teuer geworden ist, nein. Er habe einfach alles erreicht, was er sich vorgenommen habe und könne jetzt zufrieden einen Schlussstrich ziehen.

Sein langer Rückblick liest sich auf den ersten Blick sehr schön und interessant, wenn auch mit einer Extra-Portion Pathos. Mittlerweile habe sich der Sammler alle LEGO-Wünsche erfüllt, die er schon als Viertklässler hatte. Sogar seinen "weißen Wal", die UCS Slave 1 aus dem Jahr 2015, nennt er sein Eigen.

"Nachdem ich diese Dinge erreicht habe, bin ich zufrieden. Ich bin glücklich. Ich kann mich jetzt ausruhen."

Lustigerweise gibt er im selben Atemzug allerdings zu, dass er in Zukunft wahrscheinlich durchaus noch das eine oder andere LEGO-Set kaufen werde. Erst recht, falls irgendwann ein UCS TIE Advanced oder ein neuer UCS-Falke veröffentlicht werden sollte. So richtig abgeschlossen hat er mit dem Hobby also wohl doch nicht.

Das Beste an dem Beitrag sind aber die Kommentare: Beim ersten Mal lesen fällt es vielleicht nicht auf, bei näherem Nachdenken stolpert der eine oder die andere dann aber doch darüber, dass sich diese "lebenslange" Sammelleidenschaft sich laut dem Verfasser eigentlich nur über sechs Jahre erstreckt hat und er 2012 in der vierten Klasse war.

Hier eine kleine Auswahl:

"Jemand ist ein bisschen dramatisch." "Glückwunsch zu deinem 100. Geburtstag." "Ich liebe es, dass dieser Post sich liest, als wäre er von einem alten Mann, nur um dann festzustellen, dass diese Person um die 25 ist." "Ich wollte dasselbe sagen: Unser Typ hier ist noch ein Kind. Respektvoll, OP: Du hast deinen Weg ins Erwachsenenleben mit LEGO noch nicht gefunden." "Das erinnert mich an mich in meinen frühen Zwanzigern, als ich irgendeine Art von Veränderung brauchte und etwas Drastisches getan habe, wie meinen Telefonanbieter zu kündigen und dachte, ich bräuchte nie wieder einen." "Ich wette, dass das eine Pause in deiner LEGO-Sammler-Reise darstellt und du zurückkommen wirst!" "Dieser Post ist witzig. Du lässt es so klingen, als wärest du durch mit LEGO-Sammeln, weil du 'vorsichtig und umsichtig' warst und jetzt genug hast. Aber in der Realität bist du einfach nur zu dem noch teureren Hobby übergegangen, Scale-Figuren zu sammeln und hast LEGO pausiert, bis ein Set erscheint, das du willst."

Nichtsdestotrotz gibt es auch jede Menge Menschen, die dem Urheber des Beitrags dazu gratulieren, wofür er sich entschieden hat. Das Wichtigste sei laut dem einen oder anderen Sammler, einfach nur das zu kaufen, was man liebe – und den Rest eben nicht. Blind alles zu kaufen und einfach immer nur maßlos weiter zu konsumieren, sei jedenfalls nicht der richtige Weg. Es sei allerdings trotzdem nicht nötig, so eine förmliche Ankündigung zu machen.

Wie denkt ihr über den Beitrag? Sammelt ihr LEGO oder etwas anderes in der Richtung und was ist euer Ziel dabei? Wollt ihr irgendwann aufhören?