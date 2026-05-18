Frecher LEGO-Bastler nimmt Star Wars Imperium-Logo als Abfluss für eine Badewanne - und es sieht einfach aus wie dafür gemacht

Wenn man die Zweckentfremdung dieses Symbols einmal gesehen hat, kann man sie nicht mehr vergessen.

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Samara Summer
18.05.2026 | 18:30 Uhr

Eine ganz normale LEGO-Badewanne, oder? Eine ganz normale LEGO-Badewanne, oder?

LEGO-Fans können bei ihren MOCs (kurz für: My Own Creation) extrem kreativ werden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass für beeindruckende Eigenkreationen Teile bestehender Sets komplett zweckentfremdet werden. Auf die Idee, die eine Bastlerin oder ein Bastler hier zeigt, muss man aber erst mal kommen – wobei: Wenn wir es jetzt so sehen, wirkt es völlig naheliegend.

LEGO-Fan findet perfekten Einsatzzweck für Imperiums-Symbol – und es hat mit Star Wars nichts zu tun

Reddit-User pinchanzee zeigt ein Foto von einem Retro-Badezimmer-MOC und ohne den Kommentar dazu dürfte vielleicht manchem Community-Mitglied nicht mal aufgefallen sein, dass als Wannen-Abfluss ein Imperiums-Symbol benutzt wurde.

Video starten 1:01 Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht

Pinchanzee kommentiert anbei ganz trocken (sorry für das Wortspiel): "Das Imperiumssymbol funktioniert gut als Abflussloch." Jetzt, da wir selbst gesehen haben, wie sehr das Logo einem Sieb ähnelt, werden wir das wohl nicht mehr so schnell aus dem Kopf bekommen.

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Bei der Community trifft das ganz offensichtlich einen Nerv. Der extrem simple Post hat zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels bereits knapp 21K Upvotes erhalten. Ein besonders beliebter Kommentar von User Flirty_Chats lautet: "Man, the Empire has really gone down the drain ...".

Der Wortwitz lässt sich leider schlecht übersetzen, sinngemäß: "Das Imperium ist ziemlich den Bach heruntergegangen", die englische Redewendung dafür ist allerdings sehr treffend "den Abfluss heruntergegangen".

Lyzrfyzt findet außerdem: "Die 2x2-Version könnte auch gut als Campingkocher funktionieren" und auch das können wir uns gut vorstellen.

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Wenn es um simple Alltags-Bauten geht, hat die LEGO-Community auch abseits von der Umfunktionierung von Star Wars-Zubehör viele Gefühle. In den oben verlinkten Artikeln geht es beispielsweise um Klorollen und Kopfsteinpflaster.

Seht ihr das Logo-Teil jetzt auch mit anderen Augen? Und welche Eigenkreationen habt ihr schon selbst geschaffen? Habt ihr dafür auch Teile zweckentfremdet?

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