Dieses LEGO-Set gab es nur schlappe 68-mal und trotzdem ist es nicht das seltenste

Dieses LEGO-Set habt ihr wahrscheinlich noch nie gesehen – zumindest nicht in Person.

Bereits 1932 gründete der Tischlermeister Ole Kirk Christiansen das Unternehmen LEGO. Auch wenn es zunächst Holzspielzeug herstellte und die berühmten Klemmbausteine noch ein paar Jahre auf sich warten ließen, erschienen bis heute unzählige Sets mit den wohl beliebtesten Noppen der Welt.



In der Community wird gerade diskutiert, welches Set wohl am seltensten ist. Da das eine sehr spannende Frage ist, haben wir versucht, der Sache auf den Grund zu gehen.

Von Spritzgussmaschinen und seltenen Autos

Wenn über die seltensten LEGO-Sets gesprochen wird, werden immer wieder mehrere Modelle genannt, die bereits in sehr geringer Stückzahl hergestellt wurden und dem Markt nicht einmal frei zur Verfügung standen.

Diese stammen in aller Regel aus dem LEGO Inside Tour-Programm. Darin lädt das Unternehmen regelmäßig LEGO-Enthusiast*innen ins eigene Hauptquartier ein, um während eines Events besondere Einblicke zu gewähren. Zum Abschluss gibt es ein streng limitiertes Set (LIT-Sets).

Darunter ist auch die Moulding Machine (4000001-1) von 2011. Die zeigt eine der Spritzgussmaschinen, die für die Produktion von LEGO-Steinen genutzt werden. Die erschien in zwei Varianten, von denen eine an Tour-Besucher*innen verteilt und gerade einmal 68-mal produziert wurde.

Eine weitere Variante, die aber wohl nur an Angestellte ausgegeben wurde, kommt sogar nur auf 40 Exemplare.

Das Moulding Machines-Set ist sehr selten.

Selbst zusammengezählt schafft es das Set somit auf gerade einmal 108 Exemplare. Aufgrund des einzigartigen Themas und der extremen Seltenheit gehört es zu den begehrtesten LIT-Sets überhaupt.

Noch etwas seltener ist aber das erste Set aus der Inside-Tour, das 2005 produziert und sogar nur 50-mal an Tour-Teilnehmer*innen herausgegeben wurde – das LECA Automobile. Das zeigt einen roten Roadster, der mit einer CD statt einer gedruckten Anleitung verteilt wurde. Die Bezeichnung LECA entstand aus der Verknüpfung der Wörter LEGO und CAR.

Wenn auch in etwas höherer Stückzahl produziert, dennoch aber nur schwer und für viel Geld zu bekommen, ist das Ole Kirk House, das das Geburtshaus des LEGO-Gründers zeigt. Es stammt ebenfalls aus dem Inside-Tour-Programm, wurde später aber auch als Weihnachtsgeschenk an Mitarbeitende verteilt. (via Bricknerd)

Das eine Set, das sogar LEGO nicht mehr hatte

Zweifelsohne gehören die oben genannten Sets alle zu den seltensten überhaupt. So selten wie das in den 1950er Jahren hergestellte "The Byggepinner"-Set heute ist, sind sie aber alle nicht. Wie wir bereits berichteten, ist das sogar so selten, dass selbst LEGO kein Exemplar mehr besaß. Die ganze Geschichte dazu findet ihr im unten verlinkten Artikel:

Aber auch abseits der enorm limitierten Sets gibt es einige Modelle, die nur noch schwer oder für sehr viel Geld zu bekommen sind. Das liegt auch daran, dass viele Sets von LEGO nur über einen vergleichsweise kurzen Zeitraum von 18 bis 24 Monaten produziert und vertrieben werden.

Teure Lizenz-Sets, etwa aus der Icons-, Ideas- oder UCS-Reihe haben zwar häufig eine etwas längere Lebensdauer, aber auch hier ist in der Regel nach 3 bis 5 Jahren Schluss.

Was ist euer seltenstes oder wertvollstes LEGO-Set? Habt ihr vielleicht noch die alten Sets aus eurer Kindheit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!