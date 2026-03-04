Pokémon-Fan entdeckt nach 30 Jahren ein Event-Mew im Savegame seiner Roten Edition und die Community hilft bei der Rettung

So sieht das Event-Mew-Pokémon aus der roten Edition aus (Bild: reddit.com/user/K1ngFiasco/).

Die Pokémon-Marke feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen und das hat diesen Fan aus alten Tagen dazu gebracht, seine mindestens 27 Jahre alte Game Boy-Version der roten Pokémon-Edition hervorzukramen. Mit dem überraschenden Ergebnis, dass darauf sogar noch ein Spielstand mit einem besonders seltenen Mew war.

Pokémon-Spieler findet Event-Mew auf uralter Cartridge und will es retten

Dass dieses Savegame überhaupt noch vorhanden war, stellt dabei die eigentliche Überraschung dar. Es kommt nämlich sehr oft vor, dass die sogenannten Modulbatterien im Lauf der Zeit den Geist aufgeben. Kein Wunder, wenn sie fast 30 Jahre alt sind und manchmal sogar jahrzehntelang nicht benutzt wurden.

In diesem Fall hier hatte der Fan aber großes Glück und konnte nicht nur auf seinen alten Spielstand von vor vielen Jahren zugreifen, sondern hat darin auch noch ein sehr seltenes Pokémon entdeckt: Ein Mew. Aber nicht einfach irgendein Mew, sondern eines von einem Event, zu dem die Person selbst hingegangen war.

Da stellt sich natürlich die Frage, wie dieser Spielstand irgendwie gesichert und erhalten werden kann. Genau das wollte der glückliche Finder von der Reddit-Community wissen. Er war am Überlegen, die Cartridge-Inhalte irgendwie auf den PC zu übertragen, oder das Ganze mit Hilfe einer Homebrew-Lösung für den GameCube hinzubekommen, weil er bereits einen Game Boy-Adapter dafür hatte.

Die Community ließ sich nicht lumpen und hat ordentlich Beistand geleistet. Beziehungsweise fast einstimmig einen GB Operator empfohlen – ein Gerät, mit dessen Hilfe man Game Boy Cartridges am PC auslesen kann. Es handelt sich im Endeffekt um einen simplen Adapter, der rund 50 US-Dollar kostet.

Es hätte allerdings wohl auch noch andere Möglichkeiten gegeben: Tatsächlich über den GameCube Game Boy-Player oder aber auch mit Hilfe eines anderen Game Boys oder GBAs. Wer dazu noch eine Flash Cartridge und ein Linkkabel hat, kann vom Savegame mit dem Game Boy Save Manager ein Backup erstellen.

Wie der Reddit-User und Mew-Finder K1ngFiasco schreibt, habe er sich überzeugen lassen, dass sich die Investition in einen GB Operator lohnt, weil das Gerät noch mehr kann. Ihm werde so zum Beispiel ermöglicht, das Savegame auf den PC zu laden, die Batterie im Spielmodul auszuwechseln und anschließend den Spielstand wieder auf die Cartridge mit der neuen Batterie zu packen.

Dem Besitzer des Spiels liegt jedenfalls besonders viel an seinem roten Modul, wie er erklärt. Die Cartridge befinde sich nach all den Jahren immer noch in einem sehr guten Zustand und habe hohen sentimentalen Wert für ihn. Unter anderem auch deshalb, weil seine Mutter seinen Namen mit einem schwarzen Filzstift auf die Rückseite des Spiels geschrieben hat.

Habt ihr womöglich auch noch solche Spielstände oder habt ihr sie vielleicht sogar auch schon gerettet? Wenn ja, wie?