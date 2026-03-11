Mama kauft Laptop für ihren Sohn und bekommt alte Möhre für viel zu viel Geld angedreht – jetzt springt die Community ein und will helfen

Bild via: https://www.reddit.com/user/MansNotHot23/.

Einen neuen Laptop geschenkt zu bekommen, ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Darum hat sich der beschenkte Sohn aus dieser Geschichte auch erst einmal sehr darüber gefreut. Kurze Zeit später wurde ihm aber klar, dass der Laptop ein echt altes Schätzchen ist und er hat sich damit an die Reddit-Community gewandt.

Mutter lässt sich mit Geschenk-Laptop für ihren Sohn wohl über den Tisch ziehen

Der Sohn schreibt zwar extra und ausdrücklich, dass er seiner Mutter sehr dankbar ist, aber erklärt auch, dass sie umgerechnet 450 US-Dollar (oder etwas mehr als 380 Euro) für diesen Laptop ausgegeben habe.

Der Laptop hat aber nur 8 GB RAM, eine Festplatte, auf die gerade einmal 120 GB gespeichert werden können und eine mobile Intel HD Graphics 620-Grafikeinheit. Dazu gesellt sich ein i3 720U-Prozessor.

Wer sich auch nur ein bisschen mit der Materie auskennt, wird feststellen, dass es sich bei diesem Gerät um einen Laptop handelt, der allerhöchstens für simple Office-Anwendungen genutzt werden kann. Allem Anschein nach haben wir es auch noch mit einem gebrauchten Gerät zu tun.

In den Kommentaren schreiben mehrere Menschen, sie würden allerhöchstens 150, eher nur 100 US-Dollar dafür bezahlen.

Hier seht ihr den Beitrag und das Bild von den Specs:

Die Lage ist natürlich verzwickt: Einerseits ist es wirklich cool von der Mutter, so viel Geld für ein Geschenk für ihren Sohn auszugeben. Andererseits kann der sich nur bedingt über die alte Möhre freuen und hat sogar davon berichtet, dass sich seine Freund*innen über das Gerät und seine Spezifikationen lustig gemacht haben.

Laut dem Sohnemann habe er versucht, auf dem Laptop Among Us zu spielen, und der Rechner habe damit schon größere Probleme gehabt. Ihr seht also den Ernst der Lage.

Dummerweise kann der Laptop nicht mehr zurückgegeben oder umgetauscht werden, weil er laut dem Urheber des Posts (der Sohn) über Facebook Marketplace gekauft worden ist. Der Verkäufer soll einen Boten zur Übergabe geschickt und Mutter samt Sohn blockiert haben.

Community spendiert viel besseren Laptop und Versandkosten

Richtig, richtig cool an der Geschichte ist aber, wie sie weiter- beziehungsweise zu Ende geht. Die Reddit-Community fand das Ganze nämlich nicht nur rührend und ärgerlich, sondern Teile von ihr haben auch ein wirklich großes Herz.

Der User GoodTofuFriday machte nämlich den folgenden Vorschlag:

"Wenn du die Versandkosten aus den USA bezahlst, schicke ich dir einen sehr viel besseren Laptop umsonst. Melde dich per DM, wenn du und deine Mutter das in die Wege leiten wollt. Ich habe denselben Usernamen auf eBay und ihr könnt meine Verkäufer-Historie sehen. Das Einzige, was du zahlst, ist der Versand."

Auf die ungläubige Frage des Sohnes hin, ob er das alles wirklich ernst meinen würde, antwortet er noch einmal, warum er überhaupt so ein großzügiges Angebot unterbreitet:

"Ja, 100 %. Ich will nur sicher sein, dass ein Erwachsener involviert ist, der dich repräsentieren kann. Als ich ein Teenager war, hat mir jemand einen starken PC im Austausch für eine halb kaputte Xbox 360 geschenkt. Es hat mir ermöglicht, viel über PCs zu lernen. Ich will das gerne weitergeben."

Aber es kommt sogar noch besser: Es dauert nämlich gar nicht lange, bis sich in den Kommentaren unter diesem hier gleich mehrere andere Personen melden, die bereit sind, die Versandkosten zu übernehmen. Die Freude bei dem Sohn ist dementsprechend überschwänglich.

Eine Schattenseite gibt es womöglich aber auch: Der Beschenkte hat offenbar bereits dieselbe Geschichte in einem anderen Subreddit geteilt, dort aber behauptet, dass der Laptop in einem richtigen Laden gekauft worden wäre. Im Nachhinein hat er sich dafür entschuldigt,zunächst unehrlich gewesen zu sein, und den alten Beitrag gelöscht.

Derjenige, der den Laptop ersetzen will, hat davon ebenfalls Wind bekommen und ist trotzdem bereit, die Sache anzuleiern. Er habe bereits mehrfach Kontakt mit der Mutter und ihrem Sohn gehabt und wolle ihnen sein Gerät auf jeden Fall zukommen lassen. Selbst wenn es ein Scam sein sollte, hätte er immerhin guten Willen gezeigt und etwas mehr Freundlichkeit in die Welt gebracht.

Wie findet ihr die Geschichte? Habt ihr auch schon mal so ein Geschenk bekommen oder selbst so einen Fehlkauf getätigt?