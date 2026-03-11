CoD Black Ops 7 + Warzone: Season 2 Reloaded startet morgen - Alle Infos zum Launch im Überblick

Das Highlight der neuen Season 2 Reloaded-Inhalte dürfte der Black Ops Royale-Modus in Warzone sein.

Season 2 in Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty Warzone hat Halbzeit. Und das bedeutet wie üblich ein größeres Midseason-Update – bei CoD "Reloaded" genannt – das einen ganzen Schwung neuer Inhalte in die Shooter spült. Wir haben die wichtigsten Infos dazu.

Season 2 Reloaded-Start: Die wichtigsten Infos im Überblick

Startdatum: 12. März 2026

12. März 2026 Uhrzeit: 18:00 Uhr deutscher Zeit

18:00 Uhr deutscher Zeit Downloadgröße: noch nicht bekannt

Gibt es einen Preload? Wie üblich bei CoD-Seasons und Midseason-Updates gibt es auch für Season 2 Reloaded einen Preload. Auf allen unterstützten Plattformen könnt ihr die erforderlichen Daten für das Update also schon vorab herunterladen.

2:18 Call of Duty Warzone erinnert sich an seine Wurzeln - "Black Ops Royale" ist ähnlich wie Blackout und startet bald

Black Ops 7 & Warzone Season 2 Reloaded: Diese Inhalte erwarten euch

Wie schon bei vergangenen Season-Updates hat das Call of Duty-Team die Inhalte bereits in einem ausführlichen Blogpost vorgestellt.

Größtes Highlight dürfte dieses Mal der "Black Ops Royale"-Modus sein, der in CoD Warzone Einzug hält. Der orientiert sich nämlich an den Battle Royale-Wurzeln von Call of Duty – dem Blackout-Modus aus Black Ops 4.

Die Modus-Hommage funktioniert ähnlich wie der Urvater. So startet ihr beispielsweise nicht mit einem Loadout. Alle Spieler*innen landen stattdessen ohne starke Waffen auf der Avalon-Map und müssen sich nach und nach erst ausrüsten und Waffen finden.

Den Ankündigungs-Trailer zu Black Ops Royale seht ihr oben.

Call of Duty: Black Ops 7

Schon zu Beginn der Season Anfang Februat wurden einige Inhalte des Midseason-Update angeteasert.

Multiplayer-Inhalte

5 neue Maps: Torque, Cliff Town, Mission: Peak, Grind, Schießstand

Torque, Cliff Town, Mission: Peak, Grind, Schießstand 2 neue Modi: Gauntlet, Infected (alle Mid- bzw. In-Season)

Gauntlet, Infected (alle Mid- bzw. In-Season) Neue Loadout-Inhalte: Lockshot-Scorestreak, Multi-Lock und Quick-Lock (Overclock Abilities)

Lockshot-Scorestreak, Multi-Lock und Quick-Lock (Overclock Abilities) Diverse Multiplayer-Events

Zombies-Inhalte

Neue Karte: Paradox Junction

Paradox Junction Neues GobbleGum: Überläufer

Überläufer Diverse Zombies-Events

Call of Duty: Warzone

Neuer Modus : Black Ops Royale

: Black Ops Royale Neue Extras und Updates: Momentum, Berserker, Jäger

Momentum, Berserker, Jäger Diverse neue Events

Übergreifende Inhalte

2 neue Waffen: Voyak KT-3 (Assault Rifle), Swordfish A1 (Marksman Rifle)

Voyak KT-3 (Assault Rifle), Swordfish A1 (Marksman Rifle) Neue Attachments: Echo 12 Backlash Launcher Kit, MXR-17 ANVL Umbau

Und jetzt seid ihr gefragt: Auf welche Inhalte von Season 2 Reloaded freut ihr euch am meisten?