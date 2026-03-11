CoD Black Ops 7 + Warzone: Season 2 Reloaded startet morgen - Alle Infos zum Launch im Überblick

Season 2 in Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty Warzone hat Halbzeit. Und das bedeutet wie üblich ein größeres Midseason-Update – bei CoD "Reloaded" genannt – das einen ganzen Schwung neuer Inhalte in die Shooter spült. Wir haben die wichtigsten Infos dazu.
Season 2 Reloaded-Start: Die wichtigsten Infos im Überblick
- Startdatum: 12. März 2026
- Uhrzeit: 18:00 Uhr deutscher Zeit
- Downloadgröße: noch nicht bekannt
Gibt es einen Preload? Wie üblich bei CoD-Seasons und Midseason-Updates gibt es auch für Season 2 Reloaded einen Preload. Auf allen unterstützten Plattformen könnt ihr die erforderlichen Daten für das Update also schon vorab herunterladen.
Black Ops 7 & Warzone Season 2 Reloaded: Diese Inhalte erwarten euch
Wie schon bei vergangenen Season-Updates hat das Call of Duty-Team die Inhalte bereits in einem ausführlichen Blogpost vorgestellt.
Größtes Highlight dürfte dieses Mal der "Black Ops Royale"-Modus sein, der in CoD Warzone Einzug hält. Der orientiert sich nämlich an den Battle Royale-Wurzeln von Call of Duty – dem Blackout-Modus aus Black Ops 4.
Die Modus-Hommage funktioniert ähnlich wie der Urvater. So startet ihr beispielsweise nicht mit einem Loadout. Alle Spieler*innen landen stattdessen ohne starke Waffen auf der Avalon-Map und müssen sich nach und nach erst ausrüsten und Waffen finden.
Den Ankündigungs-Trailer zu Black Ops Royale seht ihr oben.
Call of Duty: Black Ops 7
Multiplayer-Inhalte
- 5 neue Maps: Torque, Cliff Town, Mission: Peak, Grind, Schießstand
- 2 neue Modi: Gauntlet, Infected (alle Mid- bzw. In-Season)
- Neue Loadout-Inhalte: Lockshot-Scorestreak, Multi-Lock und Quick-Lock (Overclock Abilities)
- Diverse Multiplayer-Events
Zombies-Inhalte
- Neue Karte: Paradox Junction
- Neues GobbleGum: Überläufer
- Diverse Zombies-Events
Call of Duty: Warzone
- Neuer Modus: Black Ops Royale
- Neue Extras und Updates: Momentum, Berserker, Jäger
- Diverse neue Events
Übergreifende Inhalte
- 2 neue Waffen: Voyak KT-3 (Assault Rifle), Swordfish A1 (Marksman Rifle)
- Neue Attachments: Echo 12 Backlash Launcher Kit, MXR-17 ANVL Umbau
Und jetzt seid ihr gefragt: Auf welche Inhalte von Season 2 Reloaded freut ihr euch am meisten?
