'Ich konnte nach einem Jahr ohne Schmerzen auf den Beinen landen' - One Piece-Schauspieler hat so hart trainiert, dass er Narben davongetragen hat

Die Stunts für die One Piece-Serie von Netflix erfordern jede Menge Training und Kraft. Schauspieler Taz Skylar hat dafür sogar eine Beinverletzung in Kauf genommen.

One Piece-Schauspieler Taz Skylar ist mit vollem Körpereinsatz in seiner Rolle als Sanji. (Bild: © Netflix) One Piece-Schauspieler Taz Skylar ist mit vollem Körpereinsatz in seiner Rolle als Sanji. (Bild: © Netflix)

Im Anime zu One Piece sind haufenweise epische Kämpfe zu sehen und die coolen Action-Szenen durften natürlich auch bei der Realverfilmung nicht fehlen. Um seinen Charakter Sanji ins Leben zu rufen, hat Schauspieler Taz Skylar einiges in Kauf genommen.

Er hat sich nämlich dafür entschieden, all seine Stunts selbst zu performen. Dafür trainierte Skylar so hart, dass er sich nicht nur Narben zugezogen hat, sondern sogar nach eigenen Aussagen für ein ganzes Jahr kaum ohne Schmerzen auf seinen Beinen landen konnte.

So sah Skylars tägliche Routine für die erste Staffel aus

In einem Interview mit Esquire Middle East hat der Schauspieler mehr über sein intensives Stunt-Training und seine Ambitionen für die zweite Staffel gesprochen. Da es keine festen Anhaltspunkte oder Vorlagen für Sanjis Live-Action-Umsetzung gab, haben Skylar und die Crew einfach mal wild drauf los getestet.

Seine tägliche Vorbereitung für die erste Staffel umfasste vier Stunden körperliches Training und das Kochen des entsprechenden Gerichts, das für den Tag in der Serie wichtig war. Das Kochen konnte laut Skylars Aussage noch mal vier Stunden dauern, da er es für die Aufnahmen immer wieder wiederholen musste. 

Nach dem Training ging es für ihn in die Sauna und dann zum Muskeldehnen. Aufgrund dieser Routinen verbesserte sich seine körperliche Verfassung sehr schnell. Trotzdem war die Belastung bei den Stunts so hoch, dass er sich Narben an der Beininnenseite zuzog. Es dauerte ein ganzes Jahr, bis er nach einem Stunt ohne Schmerzen auf beiden Beinen landen konnte.

Skylar war es persönlich wichtig, seine Stunts selbst performen zu können. Daher klebte er sich auch seine Beine mit speziellem Sportler-Tape ab, um seine körperlichen Grenzen noch etwas weiter ausschöpfen zu können. Das versteckte er sogar vor den Mitarbeiter*innen, aus Angst, ihm könnten die Stunts sonst verboten werden.

Für Staffel 2 will Skylar einen Gang zurückschalten

Für die zweite Staffel will Skylar es jetzt aber etwas ruhiger angehen, da er das Fundament schon durch sein hartes Training gelegt hat. Er will täglich nicht mehr so viel trainieren, sondern maximal insgesamt nur vier Stunden an sich arbeiten und sich mehr auf die Choreografie konzentrieren. 

Eines seiner Ziele für die zweite Staffel ist der bekannte “Party Table Kick”. Dabei muss der Schauspieler sich im Handstand drehen und die Beine weit spreizen, um einen Rundum-Kick ausführen zu können. Der Kick ist vergleichbar mit dem “Spinning Bird-Kick” von Chun Li aus der Videospiel-Reihe Street Fighter, nur aus dem Handstand, anstatt komplett ohne Hände.

Ob er ihn nun wirklich jetzt draufhat und wir den berühmten Kick von Sanji in der zweiten Staffel von Netflix' One Piece zu Gesicht bekommen, wird sich nun mit dem Release von Season 2 zeigen.

Welcher ist euer Lieblings-Sanji-Moment in der Netflix-Serie von One Piece?

