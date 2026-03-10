PS Plus für März 2026 wird früher als sonst enthüllt und die ersten Extra/Premium-Spiele sind bereits geleakt

Der März ist auch in diesem Jahr ein kleiner Ausreißer, wenn es um die Ankündigung der neuen PS Plus-Spiele geht. Wie üblich verschieben sich nämlich auch diesmal die Zeiten des Reveals. Was das für uns bedeutet und welche Leaks es zu den Extra/Premium-Spielen bereits gibt, erfahrt ihr hier.
Dienstag, 10.03.2026
17:16 Uhr
'n Abend, ihr Lieben! Bevor morgen die PS Plus-Spiele offiziell enthüllt werden, gibt es auch schon den ersten Leak des bekannten Insiders billbil-kun. Folgende 6 PS Plus Extra-Spiele erwarten uns demnach unter anderem:
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5)
- Persona 5 Royal (PS5 | PS4)
- Madden NFL 26 (PS5)
- Metal Eden (PS5)
- The Lord of the Rings: Return to Moria (PS5)
- Astroneer (PS4)
Zuvor kam von der Seite TrueGaming der Leak, dass angeblich Final Fantasy 16 und Dragon's Dogma 2 im Abo landen werden. Laut billbil-kun sei das aber nicht korrekt.
Darüber hinaus ist ein Spiel sogar bereits bestätigt, dank der letzten State of Play wissen wir nämlich, dass Tekken 5: Dark Resurrection im März zu PS Plus Premium kommt.
PS Plus Extra/Premium-Spiele im März 2026: Datum und Uhrzeit der offiziellen Ankündigung
- Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 11. März 2026
- Voraussichtliche Uhrzeit der Enthüllung: 16:30 Uhr
- Freischaltung der Spiele: Dienstag, der 17. März 2026
Woher stammen diese Angaben? Für gewöhnlich werden die neuen Extra/Premium-Spiele am dritten Dienstag des Monats freigeschaltet und am Mittwoch davor gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit enthüllt. Diesen Monat verschiebt sich das allerdings etwas. Da in den USA bereits auf Sommerzeit umgestellt wurde, erfolgt der Reveal schon gegen 16:30 Uhr.
Denkt auch an die PS Plus Essential-Spiele
Mit einem Extra/Premium-Abo bekommt ihr zwar Zugriff auf die Spiele von Essential, müsst sie aber noch händisch eurer Bibliothek hinzufügen. Diese vier Titel/Erweiterungen sind im März dabei:
- PGA Tour 2K25
- Monster Hunter Rise
- Slime Rancher 2
- The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road
Neben dem Cozy-Spiel Slime Rancher 2 können wir den Action-RPG-Fans unter euch diesen Monat besonders Monster Hunter Rise ans Herz legen:
Abgänge: Diese Spiele verlassen PS Plus Exra/Premium im März
Wie immer müssen wir zusammen mit den Neuzugängen auch ein paar Abgänge hinnehmen. Am 17. März verlassen diesmal diese sechs Spiele das Abo:
- Paradise Killer
- Circus Electrique
- Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy
- Redout 2
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
- Cris Tales
