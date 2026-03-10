Live

PS Plus für März 2026 wird früher als sonst enthüllt und die ersten Extra/Premium-Spiele sind bereits geleakt

Bei PS Plus im März geht es rund: Das erste Spiel ist bestätigt, weitere Titel sind geleakt und der Reveal ist diesmal früher als üblich. Alle Infos gibt's im Live-Ticker.

Eleen Reinke
10.03.2026 | 17:16 Uhr

Hier erfahrt ihr, welche Spiele im März 2026 zu PS Plus Extra und Premium kommen.

Der März ist auch in diesem Jahr ein kleiner Ausreißer, wenn es um die Ankündigung der neuen PS Plus-Spiele geht. Wie üblich verschieben sich nämlich auch diesmal die Zeiten des Reveals. Was das für uns bedeutet und welche Leaks es zu den Extra/Premium-Spielen bereits gibt, erfahrt ihr hier.

Dienstag, 10.03.2026

17:16 Uhr

'n Abend, ihr Lieben! Bevor morgen die PS Plus-Spiele offiziell enthüllt werden, gibt es auch schon den ersten Leak des bekannten Insiders billbil-kun. Folgende 6 PS Plus Extra-Spiele erwarten uns demnach unter anderem:

  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5)
  • Persona 5 Royal (PS5 | PS4)
  • Madden NFL 26 (PS5)
  • Metal Eden (PS5)
  • The Lord of the Rings: Return to Moria (PS5)
  • Astroneer (PS4)
Zuvor kam von der Seite TrueGaming der Leak, dass angeblich Final Fantasy 16 und Dragon's Dogma 2 im Abo landen werden. Laut billbil-kun sei das aber nicht korrekt.

Darüber hinaus ist ein Spiel sogar bereits bestätigt, dank der letzten State of Play wissen wir nämlich, dass Tekken 5: Dark Resurrection im März zu PS Plus Premium kommt.

PS Plus Extra/Premium-Spiele im März 2026: Datum und Uhrzeit der offiziellen Ankündigung

  • Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 11. März 2026
  • Voraussichtliche Uhrzeit der Enthüllung: 16:30 Uhr
  • Freischaltung der Spiele: Dienstag, der 17. März 2026

Woher stammen diese Angaben? Für gewöhnlich werden die neuen Extra/Premium-Spiele am dritten Dienstag des Monats freigeschaltet und am Mittwoch davor gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit enthüllt. Diesen Monat verschiebt sich das allerdings etwas. Da in den USA bereits auf Sommerzeit umgestellt wurde, erfolgt der Reveal schon gegen 16:30 Uhr.

Denkt auch an die PS Plus Essential-Spiele

Mit einem Extra/Premium-Abo bekommt ihr zwar Zugriff auf die Spiele von Essential, müsst sie aber noch händisch eurer Bibliothek hinzufügen. Diese vier Titel/Erweiterungen sind im März dabei:

  • PGA Tour 2K25
  • Monster Hunter Rise
  • Slime Rancher 2
  • The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road

Neben dem Cozy-Spiel Slime Rancher 2 können wir den Action-RPG-Fans unter euch diesen Monat besonders Monster Hunter Rise ans Herz legen:

Video starten 2:09 Neuer Monster Hunter Rise-Trailer feiert den Launch auf PlayStation und Xbox

Abgänge: Diese Spiele verlassen PS Plus Exra/Premium im März

Wie immer müssen wir zusammen mit den Neuzugängen auch ein paar Abgänge hinnehmen. Am 17. März verlassen diesmal diese sechs Spiele das Abo:

  • Paradise Killer
  • Circus Electrique
  • Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy
  • Redout 2
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
  • Cris Tales

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

