Switch-Spieler zeigt Pro-Controller, in dem sich massenhaft kleine Tierchen eingenistet haben und eine wilde Party feiern - uns wird ein bisschen schlecht

Haltet euch fest, setzt euch hin, schnallt euch an: Dieser Beitrag hier ist nichts für schwache Nerven. Aber wenn ihr die letzten Folgen von "Tiere da, wo sie eigentlich nicht hingehören" wie die über einen Gecko in der PS4 oder Ameisen im Nintendo Switch-Dock mochtet, dann dürfte euch auch die heutige Episode mit jeder Menge kleinen Tierchen in einem transparenten Nintendo Switch-Pro Controller gefallen.

ACHTUNG, seid gewarnt: Wenn ihr auf kleines Krabbelzeug allergisch reagiert, solltet ihr euch das unterhalb eingebundene Video am besten gar nicht erst ansehen.

In diesem Nintendo Switch-Controller leben offenbar Hunderte kleine Tierchen

Der Anblick ist definitiv nichts für schwache Nerven. Aber es hat auch etwas Faszinierendes, dass sich hier offenbar sehr viele Tiere eine ganz besondere neue Heimat ausgesucht haben. Es sieht so aus, als wäre der transparente Nintendo Switch-Controller sehr lange Zeit nicht genutzt worden – oder innerhalb kürzester Zeit massiv besiedelt worden.

Wie es dazu kommen konnte, stellt ein genauso großes Rätsel dar wie die Frage danach, um was für Tiere es sich hierbei eigentlich handelt. In den Kommentaren unter dem Video schreiben mehrere Leute, es könnten kleine Springschwänze sein. Die sind in unterschiedlichsten Varianten beinahe überall auf der Welt anzutreffen. Einige von ihnen ernähren sich zum Beispiel von Schimmel oder Staub, was hier der Fall sein könnte.

Aber wir wollen euch nicht mehr länger auf die Folter spannen, hier unter diesem Link zu Twitter könnt ihr euch das Video anschauen. Sagt nicht, wir hätten euch vorher nicht gewarnt! Weil das Video offenbar auf privat gestellt wurde, betten wir euch hier einen Repost ein:

Der Anblick löst bei vielen Menschen in den Kommentaren Ekelreaktionen aus, führt aber auch zu sehr vielen humorvollen Antworten. Da werden Vergleiche zu Pikmin gezogen und erklärt, dass das nun eben die Art und Weise sei, wie Elektronik generell funktionieren würde. Chris Person schreibt zum Beispiel "sie spielen", während eine andere Person fragt, ob das der Grund für den Stick Drift sei:

"Sind das die kleinen Kerlchen, die den Control-Stick nach links drücken?"

Das weckt natürlich Erinnerungen an den Fall, bei dem ein Nintendo Switch-Dock durch Ameisen besiedelt wurde oder daran, wie eine Laptop-Besitzerin in ihrem Gerät plötzlich unzählige kleine Biester vorgefunden hat. Die Ameisen hatten wohl eine ganze Kolonie in dem Laptop angelegt.

Womöglich handelt es sich bei diesen kleinen Tierchen hier in dem transparenten Nintendo Switch-Pro Controller auch um Ameisen und nicht um Springschwänze. Das lässt sich anhand des kurzen Videos leider nicht eindeutig erkennen. Denkbar wäre zum Beispiel auch, dass irgendein zuckerhaltiges Getränk in den Controller geraten ist und die possierlichen Tierchen auf diese Art und Weise angezogen hat.

Wie schlimm findet ihr den Anblick des Controllers mit dem großen Krabbeln?