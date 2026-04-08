"Helft mir, das nicht zu bereuen": LEGO-Fan sammelt 27 Jahre lang Star Wars-Minifiguren und hat jetzt alle für 21k Euro auf einen Schlag verkauft

All das ging für 25.000 weg. (Bild: Reddit u/Beneficial_Offer2888)

Was vor 27 Jahren aus reiner Leidenschaft heraus anfing, wurde über die Jahre hinweg für einen Sammler zur Belastung. Auf Reddit berichtet ein Klemmbaustein-Fan, all seine LEGO Star Wars-Minifiguren verkauft zu haben – weil die Aufrechterhaltung seiner Sammlung schlichtweg zu teuer und aufwendig wurde.

Über 900 LEGO Star Wars-Figuren auf einen Schlag verkauft

"Ich habe sie gerade alle verkauft, helft mir, diese Entscheidung nicht zu bereuen", schreibt Redditir "Beneficial_Offer2888" in einem aktuellen Beitrag. Doch wenn wir uns anschauen, was zu dieser Entscheidung geführt hat, dürfte das definitiv richtige gewesen sein.

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Wie der Minifiguren-Horter schreibt, fing er vor 27 Jahren an, LEGO Star-Wars-Figürchen zu kaufen, indem er sich entsprechende Sets ins Haus holte.

Am Ende besaß er zwar nicht jede, die jemals auf den Markt gekommen ist, aber immerhin mehr als 900 Stück. Darunter etliche einzigartige und einige in doppelter und dreifacher Ausführung. Das Bild im oben eingebetteten Reddit-Post spricht Bände.

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Schließlich bekam "Beneficial_Offer2888" das Gefühl, ständig Geld in seine Sammlung stecken zu müssen und kaufte stetig neue LEGO Star Wars-Sets, in denen sich eine neue Minifigur befand. Sogar der 1.000 Euro teure Todesstern (#75419) landete in seiner Sammlung.

Doch der neue LEGO Star Wars-Todesstern gab dem User schließlich den entscheidenden Impuls, die Minifiguren wieder loszuwerden. Er erklärt weiter:

Ich bin immer noch voll im Hobby drin und baue alle Modular-Sets sowie alles, was mir bei Ideas und Icons ins Auge fällt. Ich möchte nur nicht länger Sets kaufen, die ich nur wegen der Figuren haben will.

In den Kommentaren unter seinem Post enthüllt der Redditor, wie viel er für seine LEGO Star Wars-Minifiguren-Horde bekommen hat: 25.000 (vermutlich US-Dollar). Das sind umgerechnet nach aktuellem Wechselkurs circa 21.386 Euro. Die meisten Plastik-Figürchen gingen zwischen 20 und 30 Dollar weg, einige sogar für über 4.000, so der User.

Ob er damit nach 27 Jahren sogar Gewinn gemacht hat, ist unklar, weil wir nicht wissen, wie viel der Klemmbaustein-Enthusiast für seine Sammlung insgesamt ausgegeben hat. Ein Verlust oder Break Even klingen aber wahrscheinlicher, da er selbst erklärt, stetig neue Sets erstanden zu haben, die teils zu horrenden Preisen angeboten werden (ja, wir schauen dich an, 1.000 Euro-Todesstern).

Aber hey, am Ende zählt in diesem Falle aber nicht das Geld, sondern das Gefühl von Erleichterung, was "Beneficial_Offer2888" jetzt sehr wahrscheinlich verspürt.

Sammelt ihr auch LEGO-Minifiguren oder habt ihr, ähnlich wie der Redditor hier, auch schon einmal eine langlebige Sammlung am Ende verkauft?