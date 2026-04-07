One Piece: Netflix kündigt neues Special mit zwei Episoden an und diesmal darf LEGO-Lysop seine Version der Piratenabenteuer erzählen

Netflix kündigt ein neues One Piece-Projekt an.

Während Fans auf Staffel 3 der Netflix-Serie zu One Piece warten, hat der Streaminganbieter ein neues Projekt um die Piratenbande von Mangaka Eiichiro Oda angekündigt. Noch in diesem Jahr erscheint eine Mini-Serie in Kooperation mit LEGO und einen ersten Blick darauf gibt’s auch schon.

LEGO One Piece auf Netflix

Am 29. September 2026 sticht das kleine Abenteuer “Capt. Usopp the Brave & the Straw Hats” (dt.: Kapitän Lysop der Mutige & die Strohhüte) mit zwei animierten Episoden in See und erzählt grob die Handlung der ersten beiden Live-Action-Staffeln nach (via Netflix).



Hier könnt ihr euch den ersten Trailer dazu angucken:

1:01 Netflix kündigt neue One Piece-Serie an und die kommt in tausenden kleinen Teilen

Autoplay

Allerdings geschieht das in der Kürze der Zeit logischerweise nicht 1:1, sondern “vollgepackt mit Comedy”, wie wir es aus anderen LEGO-Filmen und Spielen schon gewohnt sind. Damit soll das Projekt auch ein “perfekter Einstieg” für neue Fans werden – und gleichzeitig “Veteranen-Piraten” abholen (via IGN).

Erzählt wird die Geschichte diesmal, wie der Titel vermuten lässt, von Lysop höchstpersönlich, der sich als "unverlässlicher Erzähler" die ein oder andere Freiheit bei der Story erlauben wird, während er dem kleinen Chopper die vergangenen Abenteuer näher bringt.

Im ersten Trailer können wir uns auch schon einen ersten Eindruck vom Animationsstil der kleinen Mini-Serie machen. Die setzt auf einen Stop-Motion-ähnlichen Look, der mit “gezeichneten” Comic-Effekten ergänzt wird.

Damit ist “Capt. Usopp the Brave & the Straw Hats” die erste offizielle Film-Kooperation zwischen dem Klemmbaustein-Hersteller und dem Streaming-Giganten. Ebenfalls mit dabei sind Eiichiro Oda als Produzent und das Animationsstudio Atomic Cartoons, das bereits an vielen Klemmbaustein-Projekten wie LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy oder LEGO Jurassic World: Double Trouble mitgewirkt hat.

Mit One Piece haben beide großen Partner schon Erfahrung, denn während Netflix mit der Live-Action-Serie viele Fans für sich gewinnen konnte, hat LEGO bereits einige lizensierte Sets zur beliebten Manga- und Anime-Vorlage abgeliefert, auch in Zusammenarbeit mit Netflix.

Der Schritt zu einem gemeinsamen Projekt vor der Kamera war also nicht wirklich weit. Ob das Ergebnis mit dem typischen LEGO-Humor am Ende überzeugen kann, sehen wir dann im September.

Was denkt ihr: Glaubt ihr die kleine LEGO-Serie hat Potenzial oder seid ihr erstmal noch skeptisch?