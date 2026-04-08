Pokémon Champions Pokédex: Alle Pokémon, die ihr in der Arena einsetzen könnt

Diese Pokémon sind im neuen Champions-Ableger mit dabei.

Das neue Pokémon Champions konzentriert sich voll auf Arena-Kämpfe im Online-Multiplayer. Zum Release sind bereits viele der beliebten Taschenmonster im Spiel, aber längst nicht alle. Welche ihr aktuell in euer Team holen könnt, erfahrt ihr hier.

Wenn ihr eine Liste mit allen Mega-Entwicklungen in Pokémon Champions sucht, findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.

6:09 Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst

Autoplay

Alle Pokémon in Pokémon Champions

Letzte Aktualisierung am 08. April 2026.

#003 Bisaflor

#006 Glurak

#009 Turtok

#015 Bibor

#018 Tauboss

#024 Arbok

#025 Pikachu

#026 Raichu #026 Alola-Raichu

#036 Pixi

#038 Vulnona #038 Alola-Vulnona

#059 Arkani

#065 Simsala

#068 Machomei

#071 Sarzenia

#080 Lahmus #080 Galar-Lahmus

#094 Gengar

#115 Kangama

#121 Starmie

#127 Pinsir

#128 Tauros #128 Paldea-Tauros #128 Paldea-Tauros (Flamme) #128 Paldea-Tauros (Flut)

#130 Garados

#132 Ditto

#134 Aquana

#135 Blitza

#136 Flamara

#142 Aerodactyl

#143 Relaxo

#149 Dragoran

#154 Meganie

#157 Tornupto #157 Hisui-Tornupto

#160 Impergator

#168 Ariados

#181 Ampharos

#184 Azumarill

#186 Quaxo

#196 Psiana

#197 Nachtara

#199 Laschoking #199 Galar-Laschoking

#205 Forstellka

#208 Stahlos

#212 Scherox

#214 Skaraborn

#227 Panzaeron

#229 Hundemon

#248 Despotar

#279 Pelipper

#282 Guardevoir

#302 Zobiris

#306 Stolloss

#308 Meditalis

#310 Voltenso

#319 Tohaido

#323 Camerupt

#324 Qurtel

#334 Altaria

#350 Milotic

#351 Formeo #351 Formeo Sonnenform #351 Formeo Regenform

#354 Banette

#358 Palimpalim

#359 Absol

#362 Firnontor

#389 Chelterrar

#392 Panferno

#395 Impoleon

#405 Luxtra

#407 Roserade

#409 Rameidon

#411 Bollterus

#428 Schlapor

#442 Kryppuk

#445 Knakrack

#448 Lucario

#450 Hippoterus

#454 Toxiquak

#460 Rexblisar

#461 Snibunna

#464 Rihornior

#470 Folipurba

#471 Glaziola

#472 Skorgro

#473 Mamutel

#475 Galagladi

#478 Frosdedje

#479 Rotom #479 Hitze-Rotom #479 Schneide-Rotom #479 Frost-Rotom #479 Wirbel-Rotom #479 Wasch-Rotom

#497 Serpiroyal

#500 Flambirex

#503 Admurai #503 Hisui-Admurai

#505 Kukmarda

#510 Kleoparda

#512 Vegichita

#514 Grillchita

#516 Sodachita

#530 Stalobor

#531 Ohrdoch

#534 Meistagrif

#547 Elfun

#553 Rabigator

#563 Echnatoll

#569 Deponitox

#571 Zoroark #571 Hisui-Zoroark

#579 Zytomega

#584 Gelatwino

#587 Emolga

#609 Skelabra

#614 Siberio

#618 Flunschlik #618 Galar-Flunschlik

#623 Golgantes

#635 Trikephalo

#637 Ramoth

#652 Brigaron

#655 Fennexis

#658 Quajutsu

#660 Grebbit

#663 Fiaro

#666 Vivillon

#670 Floette

#671 Florges

#675 Pandagro

#676 Coiffwaff

#678 Psiaugon #678 Psiaugon (weiblich)

#679 Gramokles

#683 Parfinesse

#684 Flauschling

#693 Wummer

#695 Elezard

#697 Monargoras

#699 Amagarga

#700 Feelinara

#701 Resladero

#702 Dedenne

#706 Viscogon #706 Hisui-Viscogon

#707 Clavion

#709 Trombork

#711 Pumpdjinn

#713 Arktilas #713 Hisui-Arktilas

#715 UHaFnir

#724 Silvarro #724 Hisui-Silvarro

#727 Fuegro

#730 Primarene

#733 Tukanon

#740 Krawell

#745 Wolwerock #745 Wolwerock Nachtform #745 Wolwerock Zwielichtform

#748 Aggrostella

#750 Pampross

#752 Aranestro

#758 Amfira

#763 Fruyal

#765 Kommandutan

#766 Quartermak

#778 Mimigma

#780 Sen-Long

#784 Grandiras

#823 Krarmor

#841 Drapfel

#842 Schlapfel

#844 Sanaconda

#855 Mortipot

#858 Silembrim

#866 Pantifrost

#867 Oghnatoll

#869 Pokusan

#877 Morpeko

#887 Katapuldra

#899 Damythir

#900 Axantor

#902 Salmagnis

#903 Snieboss

#908 Maskagato

#911 Skelokrok

#914 Bailonda

#925 Famieps

#934 Saltigant

#936 Crimanzo

#937 Azugladis

#939 Wampitz

#952 Halupenjo

#956 Psiopatra

#959 Granforgita

#964 Delfinator #964 Delfinator (Heldenform)

#968 Schlurm

#970 Lumiflora

#981 Farigiraf

#983 Gladimperio

#1013 Fatalitcha

#1018 Briduradon

#1019 Hydrapfel

Wie schalte ich neue Pokémon frei?

Um neue Pokémon zu rekrutieren, könnt ihr sie auf der Ranch freischalten. Wählt dafür im Hauptmenü den Punkt "Rekrutieren".

Hier seht ihr eine Auswahl von zehn Pokémon, die ihr freischalten könnt. Wenn ihr genug VP oder eine reguläres Ticket habt, könnt ihr ein Monster dauerhaft in euer Team holen. Im Spiel nennt sich das "dauerhaft rekrutieren".

Falls ihr euch unsicher seid, könnt ihr jedes der angezeigten Monster auch kostenlos ausprobieren. Dann steht es euch für sieben Tage zur Verfügung und verkrümelt sich danach wieder.

Die Auswahl der Ranch aktualisiert sich alle 22 Stunden automatisch. Um die Zeit zu verkürzen, könnt ihr Schnellcoupons ausgeben.

Was denkt ihr: Wie zufrieden seid ihr mit der Auswahl an Pokémon in Pokémon Champions?