Pärchen kauft Haus zur Renovierung, findet unter dem Bett überraschend komplette Game Boy-Spielesammlung - und im Rest des Hauses weitere Retro-Schätze

Diese Spiele sind nur ein kleiner Teil des Gamingfundes. (Bild: reddit.com/user/wvblocks)

Wer sein Haus oder die Wohnung renoviert, rechnet vermutlich am ehesten mit ein paar Spinnweben, Schimmel in den Ecken oder dem ein oder anderen Erdnussflip, der mal hinter die Couch gefallen ist. Entsprechend gut gestaunt haben dürfte dieses Pärchen, die nach dem Hauskauf gefühlt in jeder Ritze einen neuen Gaming-Fund gemacht haben.

Paar kauft Haus, findet riesige Spiele-Sammlung

Wie Reddit-User wvblocks erzählt, haben er und seine Frau vor Kurzem ein Haus gekauft, um es zu renovieren. Dabei hatten sie auch das Mobiliar des Vorbesitzers übernommen, um es zu entsorgen.



Doch bevor es soweit kam, haben sie den ersten Glücksfund direkt unter dem Bett gemacht: Hier schlummerte nämlich eine ganze Sammlung aus Game Boy- und GBA-Spielen – von den alten Pokémon-Titeln Gelb und Saphir über Mario, Metroid, Zelda, bis hin zu Dragon Ball.

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Schon diese Sammlung ist ein echter Nostalgie-Trip, aber das war bei Weitem noch nicht alles, was das Paar entdeckt hat. Einen Tag später folgte nämlich ein zweiter Post mit weiteren Funden: In einem Bücherregal und einer Kommode steckte eine Ansammlung alter PSP-Spiele, in einem Abstellraum lagen mehrere SNES-Cartridges.

Die Fotos zeigen dann noch einen Haufen Game Cube-, Wii- und PlayStation-Spiele, sowie die entsprechenden Konsolen. Darunter gleich zweimal die PS2.

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Der Vorbesitzer hat seine Sammlung also offensichtlich nicht versehentlich zurückgelassen. Seinen Nachbar*innen habe er anscheinend erzählt, dass er nur mitnehmen könne, was in sein Auto passt und das Pärchen sogar noch dafür bezahlt, seinen alten Kram selbst auszusortieren.

Natürlich lässt sich die Geschichte nicht komplett überprüfen, aber wie wvblocks selbst scherzt, könne er den Dreck auf den Bildern nicht faken.

Laut dem Redditor wissen die beiden kaum, was sie mit dem Fund anstellen sollen. Zwar dürften hier durchaus einige Schätze drin stecken, allerdings können die Renovierungsarbeiten auch erst beginnen, wenn das Haus leer geräumt ist.

Vermutlich wollen die beiden die komplette Sammlung deshalb einfach bei Facebook Marketplace einstellen. Zwar könnten sie mit Sicherheit mehr Gewinn machen, wenn sie die seltenen Retro-Funde einzeln verkaufen, den beiden reicht aber wohl etwas zusätzliches Geld, damit sie Hilfe für die Renovierungsarbeiten anheuern können – und irgendein glücklicher Sammler oder eine Sammlerin könnte dann einen richtig guten Deal machen.

Würdet ihr irgendetwas aus dieser Sammlung behalten?