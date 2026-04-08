Arc Raiders-Entwickler würde am liebsten eine berühmte Hoth-Szene aus Star Wars ins Spiel bringen

Riesige Arc mit Stolperdrähten zu Fall zu bringen klingt fantastisch, wird aber vorerst nicht möglich sein.

Jonas Herrmann
08.04.2026 | 19:50 Uhr

Ein Entwickler würde gerne eine Szene aus Star Wars in Arc Raiders bringen. Ein Entwickler würde gerne eine Szene aus Star Wars in Arc Raiders bringen.

Wegen der retrofuturistischen Ästhetik wurde die Welt von Arc Raiders schon öfter mit dem Universum aus Star Wars verglichen. Einer der Entwickler*innen von Embark hat in einem Interview verraten, welche Szene aus den Filmen er gerne ins Spiel bringen würde.

Luke Skyraider im Kampf gegen die Arc-Bedrohung

Während es optische Ähnlichkeiten zwischen den Universen von Arc Raiders und Star Wars gibt, unterscheiden sie sich letztlich doch stark. Im Shooter von Embark steht der Kampf gegen Maschinen im Vordergrund, während im Disney-Universum Lichtschwerter und Raumschiffe unterwegs sind.

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Dennoch gibt es eine Szene aus Episode 5, die Martin Singh-Blom, der "Machine Learning Research Lead" von Embark, gerne so ähnlich ins Spiel bringen würde, wie er im Interview mit GamesRadar+ erzählt:

"Ich glaube, wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen […] Diejenigen unter uns, die sich wirklich mit der Physik beschäftigen und mit ihr Dinge möglich machen, wollen natürlich bei jeder Gelegenheit mehr Physik im Spiel sehen. Wir wollen, dass Seile an den Beinen ziehen und Drähte sie zum Stolpern bringen, so wie in der Invasionsszene auf Hoth in Star Wars, wo die Speeder fliegen und sich um die Beine wickeln. Das könnten wir machen, wenn wir nur eine bessere Seilphysik hätten, oder?"

In dem Beispiel dürfte es Singh-Blom natürlich weniger um die Raumschiffe, sondern vielmehr um die Seile gehen. Die Idee ist aber in jedem Fall interessant. In Arc Raiders gibt es einige große Roboter und es wäre durchaus spannend, wenn es etwa Stolperdrähte oder Ähnliches im Spiel gäbe.

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Singh-Blom verrät aber auch im gleichen Interview, dass aus der Idee so schnell nicht Realität werden wird. Das Designteam sei immer sehr darauf bedacht, nur Dinge ins Spiel zu bringen, die auch wirklich zum Stil der Welt passen. Zudem gäbe es hohe technische Hürden.

Eine ausgefeilte Seilphysik sei ein Albtraum für die Physikberechnung in Spielen und allerlei Bugs und Probleme wären quasi vorprogrammiert. Dennoch würde das Team immer an neuen Möglichkeiten arbeiten, die Arc im Spiel realistischer und spannender zu gestalten.

Was würdet ihr von solchen Spielereien in Arc Raiders halten?

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Genre: Shooter

Release: 30.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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