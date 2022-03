LEGO Star Wars: Die Platin-Trophäe von The Skywalker Saga wird wohl richtig 'teuer'

Der kommende LEGO Star Wars-Titel The Skywalker Saga ist ein besonders ambitioniertes Projekt - und ambitioniert müsst ihr wohl auch sein, wenn ihr die Platin-Trophäe ergattern wollt. Zumindest wenn wir aktuell kursierenden Informationen über die Trophäen glauben.

Platin könnte teuer werden

Darum geht es: Auf exophase.com wurde die Trophäen-Liste des neuen LEGO Star Wars-Spiels geleakt. Dort könnt ihr sie einsehen, falls ihr mögliche Spoiler in Kauf nehmen wollt. Falls nicht, könnte euch die folgende Aussage von Twitter-User Hunter (@NextGenPlayer), bekannt für Reviews und Podcasts, aber trotzdem interessieren:

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga-Trophäen wurden veröffentlicht. Ihr müsst 10.000.000.000 (ja, zehn Billionen) Studs für die Platin sammeln.

Zehn Billionen Studs sind eine Ansage. Es handelt sich dabei um die In Game-Währung, die ihr euch beim Spielen beispielsweise durch Missionen verdient. Ihr benötigt sie ganz klassisch, um neue Inhalte freizuschalten. Keine der Trophäen verlangt von euch, 10 Billionen Studs zu sammeln, aber wie screenrant.com erklärt, ist das die geschätzte Summe, die zusammenkommt, um alle nötigen Inhalte freizuschalten, die für die Trophäen verlangt sind.

Sind diese Informationen verlässlich? Da es sich nicht um eine offizielle Veröffentlichung der Liste handelt, solltet ihr die Infos aktuell noch mit Vorsicht genießen. Allerdings erwiesen sich solche Trophäen-Leaks in der Vergangenheit häufig als echt.

Viele Möglichkeiten zum Sammeln

10 Billionen Studs sind in jedem Fall eine Hausnummer. Sie zu verdienen, wird viel Zeit kosten, aber zumindest können wir erwarten, dass The Skywalker Saga uns dabei mit vielen Inhalten und Abwechslung versorgen wird. Das Spiel beinhaltet beispielsweise ganze 300 spielbare Charaktere.

Alle neun Hauptfilme von Star Wars werden im Spiel, das sich um Luke Skywalker dreht, berücksichtigt. Das bedeutet, dass wir uns neben den Charakteren auch auf eine Vielzahl von Planeten, Waffen und Fahrzeugen freuen können. Einige Figuren aus Spin-Offs gibt es zudem als kostenpflichtige DLCs zu erwerben.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga erscheint am 5. April für Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Series X/S.

Habt ihr es auf die Platin abgesehen und was haltet ihr von dieser Ansage?