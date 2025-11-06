Battlefield 6: PC-Spieler findet Weg, Crossplay auszuschalten - will so Konsolen-Spielern und viel zu overpowertem Aim-Assist aus dem Weg gehen

Wer Battlefield 6 mit einem Controller spielt, bekommt einige Hilfen.

Während Konsolen-Spieler*innen in Battlefield 6 Crossplay auf Wunsch deaktivieren können, haben PC-Spieler*innen diese Möglichkeit nicht. Ein Spieler hat jetzt aber einen Weg gefunden, wie die Funktion doch abgeschaltet werden kann.

Battlefield 6-Spieler schaltet Crossplay am PC ab

Die Diskussion darüber, ob nun PC- oder Konsolen-Spieler*innen einen unfairen Vorteil haben, existiert mindestens genauso lange, wie es Multiplayer-Shooter mit Crossplay gibt. Auch in Battlefield 6 sorgt das Thema für Auseinandersetzung.

Klar ist, dass es Unterschiede gibt, die sich auf die Technik, aber auch auf das jeweilige Eingabe-Gerät beziehen. PCs bieten in der Regel höhere Framerates, zudem kann mit der Maus schneller und genauer gezielt werden als mit dem Thumbstick eines Controllers.

Um diese Vorteile auszugleichen, setzen die meisten Entwickler-Studios auf Zielhilfen, die Controller-Spieler*innen unterstützen. Wie stark diese Aim-Assists eingestellt sind oder sein sollten, ist aber sehr umstritten.

So oder so treffen online User aufeinander, die sich, je nach Situation im Vor- oder Nachteil befinden. In vielen Spielen kann Crossplay daher ausgeschaltet werden. In Battlefield 6 gilt das allerdings nur für die PS5 und die Xbox Series X/S. Wer am PC spielt, kann Crossplay nicht ausschalten.

Zumindest nicht direkt im Spiel. Wie der X-User "ottr" nämlich in einem Post erklärt, geht das auf Umwegen doch. Dafür muss in den Dateien im Pfad "documents/battlefield 6/settings/steam/PROFSAVE" die Zeile "GstGameplay.CrossPlayEnable 0" ergänzt werden.

Der User fügt an, dass die Einstellung dadurch, dass sie noch kaum jemand nutzt, nur zu Bot-Matches führt. Seine Hoffnung ist aber, dass spaßige PC-Runden entstehen, wenn mehrere User davon wissen.

Wie nicht anders zu erwarten, wird unter dem Post intensiv über das Thema diskutiert und irgendwie sehen sich scheinbar beide Seiten im Nachteil. Einige User freuen sich über die Option, weil sie das Gefühl haben, ständig von Controller-Spieler*innen mit "Aim-Bots" erledigt zu werden.

Andere entgegnen, dass ihre Runden von PC-Soldat*innen dominiert werden und die Zielhilfen nur fair seien. Es gäbe ja auch keine Einschränkung für die FPS oder Key-Binds am PC.

Jetzt sind wir aber neugierig auf eure Meinung und Erfahrugen: Zockt ihr das Spiel auf PC oder Controller und was haltet ihr von der Zielhilfe? Nutzt ihr normalerweise Crossplay oder wird das sofort abgeschaltet?