Pokémon Legenden Z-A: Mega-Dimension-Pokédex - alle 139 bestätigten und geleakten Pokémon, die im DLC zurückkehren

Diese Pokémon sind für den Mega-Dimension-DLC bereits bestätigt oder wurden geleakt.

Pokémon-Legenden: Z-A bekommt mit Mega-Dimension einen ersten DLC spendiert, der natürlich auch zusätzliche Pokémon und Mega-Entwicklungen ins Spiel bringt. Den kompletten Pokédex kennen wir offiziell noch nicht, allerdings sind dank der Trailer bereits so einige Pokémon bekannt – und viele sind zudem geleakt. Hier findet ihr die Liste aller bestätigten und gemunkelten Pokémon.

Pokédex - Alle Pokémon im Mega-Dimension-Dex in der Liste

Da die offizielle Pokédex-Nummerierung für den DLC noch nicht bekannt ist, zählen wir die Pokémon vorerst nach ihren Nummern im National-Dex auf. Hier sind alle bestätigten Taschenmonster:

#0052 Mauzi (Galar-Form)

#0056 Menki

#0057 Rasaff

#0104 Tragosso

#0105 Knogga

#0105 Knogga (Alola-Form)

#0122 Pantimos

#0122 Pantimos (Galar-Form)

#0358 Palimpalim

#0433 Klingplim

#0439 Pantimimi

#0517 Somniam

#0518 Somnivora

#0622 Golbit

#0623 Golgantes

#0720 Hoopa

#0767 Reißlaus

#0768 Tectass

#0821 Meikro

#0822 Kranoviz

#0823 Krarmor

#0863 Mauzinger

#0866 Pantifrost

#0932 Geosali

#0933 Sedisal

#0934 Saltigant

#0979 Epitaff

#0996 Frospino

#0997 Cryospino

#0998 Espinodon

3:33 Pokémon-Legenden: Z-A DLC "Mega-Dimension" zeigt neues Gameplay und enthüllt Release

Autoplay

Zusätzlich wurden mit Kyogre und Groudon zwei legendäre Pokémon noch nicht direkt bestätigt, aber zumindest bereits angeteast. Der offizielle X/Twitter-Account hat nämlich zur neuen Donut-Mechanik im DLC einen Post abgesetzt – und der zeigt zwei Donuts, die verdächtig nach Kyogre und Groudon aussehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Alle geleakten Pokémon im Mega-Dimension-DLC

Dataminer haben zusätzlich bereits alle Pokémon ausgegraben, die angeblich mit dem DLC ebenfalls zurückkehren sollen. Bislang ist das noch nicht offiziell bestätigt, Teile des Leaks haben sich aber bereits bewahrheitet.

#0039 Pummeluff

#0040 Knuddeluff

#0041 Zubat

#0042 Golbat

#0052 Mauzi

#0052 Mauzi (Alola-Form)

#0053 Snobilikat

#0053 Snobilikat (Alola-Form)

#0083 Porenta

#0083 Porenta (Galar-Form)

#0137 Porygon

#0169 Iksbat

#0174 Fluffeluff

#0211 Baldorfish

#0211 Baldorfish (Hisui-Form)

#0233 Porygon2

#0252 Geckarbor

#0253 Reptain

#0254 Gewaldro

#0255 Flemmli

#0256 Jungglut

#0257 Lohgock

#0258 Hydropi

#0259 Moorabbel

#0260 Sumpex

#0316 Schluppuck

#0317 Schlukwech

#0325 Spoink

#0326 Groink

#0335 Sengo

#0336 Vipitis

#0349 Barschwa

#0350 Milotic

#0352 Kecleon

#0380 Latias

#0381 Latios

#0382 Kyogre (inklusive Protomorphose-Form)

#0383 Groudon (inklusive Protomorphose-Form)

#0384 Rayquaza

#0396 Staralili

#0397 Staravia

#0398 Staraptor

#0474 Porygon-Z

#0479 Rotom

#0485 Heatran

#0491 Darkrai

#0509 Felilou

#0510 Kleoparda

#0538 Jiutesto

#0539 Karadonis

#0562 Makabaja

#0562 Makabaja (Galar-Form)

#0563 Echnatoll

#0590 Tarnpignon

#0591 Hutsassa

#0615 Frigometri

#0638 Kobalium

#0639 Terrakium

#0640 Viridium

#0647 Keldeo

#0648 Meloetta

#0649 Genesect

#0739 Krabbox

#0740 Krawell

#0769 Sankabuh

#0770 Colossand

#0778 Mimigma

#0801 Magearna

#0802 Marshadow

#0807 Zeraora

#0808 Meltan

#0809 Melmetal

#0827 Kleptifux

#0828 Gaunux

#0848 Toxel

#0849 Riffex

#0852 Klopptopus

#0853 Kaocto

#0865 Lauchzelot

#0867 Oghnatoll

#0876 Servol

#0877 Morpeko

#0900 Axantor

#0904 Myriador

#0926 Hefel

#0927 Backel

#0931 Krawalloro

#0935 Knarbon

#0936 Crimanzo

#0937 Azugladis

#0942 Mobtiff

#0943 Mastifioso

#0944 Sproxi

#0945 Affiti

#0951 Chilingel

#0952 Halupenjo

#0957 Forgita

#0958 Tafforgita

#0959 Granforgita

#0967 Mopex

#0969 Lumispross

#0970 Lumiflora

#0971 Gruff

#0972 Friedwuff

#0973 Flaminkno

#0977 Heerashai

#0978 Nigiragi

#0999 Gierspenst

#1000 Monetigo

Auf der zweiten Seite führen wir euch außerdem noch alle Mega-Entwicklungen in der Erweiterung auf. Hier gibt es sowohl einige zurückkehrende Formen als auch mehrere komplett neue Mega-Evolutionen. Dank des Datamines könnten wir ebenfalls bereits die komplette Liste kennen.

Was sagt ihr zu den Pokémon im DLC? Fehlt euch noch ein Liebling aus den früheren Spielen?