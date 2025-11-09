Zelda-Fans bekommen bald Nachschub, der massiv an Link's Awakening und Echoes of Wisdom erinnert

The Tale of Mara & Moa erscheint für Nintendo Switch, PC, Xbox sowie PS4 und PS5.

Zelda: Echoes of Wisdom hat den Look und Vibe von Link's Awakening mit der Kreativität von Tears of the Kingdom gemixt. Wer die klassische Herangehensweise liebt, die auch im Link's Awakening-Remake so gut funktioniert, darf sich auf The Tale of Mara & Moa freuen. Wie es aussieht, kommen Fans hier voll und ganz auf ihre Kosten.

Eigentlich kann es gar nicht genug Zelda-Alternativen geben. Das gilt natürlich erst recht für Titel, die so charmant wirken wie dieser hier. The Tale of Mara & Moa stammt von einem kleinen Entwicklerstudio namens Cabana Game Studio aus Brasilien und versprüht jede Menge klassische Zelda-Vibes. Aber am besten verschafft ihr euch erst einmal selbst einen Eindruck mit diesem Trailer:

1:05 Trailer zu kommendem Switch-Spiel versprüht jede Menge Zelda: Link's Awakening-Vibes

Autoplay

Darum geht's: Laut der offiziellen Inhaltsangabe haben Mara und Moa einen schrecklichen Fehler begangen, den es jetzt wieder gut zu machen gilt. Das bedeutet in diesem Fall, dass sie die Geister des Waldes finden müssen, um ihr Dorf zu retten.

Gameplay-technisch ergibt sich daraus ein Loop, den ihr nur zu gut aus den oben bereits genannten Zelda-Titel kennen dürftet. Ihr müsst Gegner bekämpfen, Rätsel lösen, sammelt dafür immer bessere Gadgets und Waffen ein, dürft hier aber auch die Kräfte von Sonne und Mond nutzen.

Ein besonderer Kniff von The Tale of Mara & Moa besteht nämlich darin, dass ihr zwischen den beiden kleinen, knuffigen Hauptfiguren hin- und herwechseln könnt. Ansonsten bleibt viel beim Alten: Mit einem Dash überwindet ihr Abgründe, ihr drescht mit einem Schwert auf Gegner ein oder beschießt sie per Pfeil und Bogen.

Selbstverständlich begegnet ihr auch noch diversen NPCs, denen ihr helfen könnt und die euch dafür wiederum mit zusätzlichen Gimmicks weiterhelfen. Das wirkt zwar alles nicht sonderlich innovativ, dafür aber eben einfach sehr charmant und niedlich.

Der brasilianische Anstrich gibt dem Zelda-Flair dann aber doch nochmal eine eigene Note und gegen frisches Futter, das die Zelda-Lücke in unseren Herzen füllt, ist sowieso nie etwas einzuwenden.

Wann kommt's? Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht, es soll aber 2026 soweit sein. Die Veröffentlichung ist für Steam, PS5/PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch geplant.

Wie gefällt euch The Tale of Mara & Moa?