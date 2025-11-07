Pokémon-Legenden Z-A: Der DLC bricht mit einer 29 Jahre alten Regel, die schon seit dem allerersten Spiel gilt

Na, was würdet ihr tun, wenn ihr einem Pokémon auf Level 200 begegnet?

Bei den Pokémon-Spielen gibt es seit der ersten Generation einige Konstanten: Wilde Pokémon fangen wir mit Pokébällen, jedes Pokémon kann nur vier Attacken gleichzeitig beherrschen und das maximale Level liegt bei 100. Tja, so war es zumindest bisher. Die Erweiterung zu Pokémon-Legenden: Z-A hat nämlich frisch zwei Trailer spendiert bekommen, die diese Levelgrenze aus dem Fenster werfen.

Pokémon können bald mindestens Level 170 erreichen

Der neue Trailer zum kommenden DLC Mega-Dimension zeigt einige interessante neue Details. Nicht nur kennen wir jetzt mit dem 10. Dezember 2025 den Release, wer aufmerksam hinschaut, wird auch etwas Ungewöhnliches beim Level der gezeigten Pokémon entdecken:

Bislang war es so, dass Pokémon maximal bis Level 100 aufsteigen konnten, danach haben sie keine Erfahrungspunkte mehr erhalten. In den neuen Trailern können wir aber bereits eine Gruppe Kramor auf Level 120, ein Knogga auf Level 164 und sogar ein Calamanero auf Level 170 sehen.

Das betrifft außerdem nicht nur wilde Pokémon. In einem Trainerkampf ist auch die Protagonistin mit einem Palimpalim auf Level 157 (und satten 451 KP!) zu sehen. Unklar ist noch, ob diese gesteigerte Levelgrenze nur für den DLC gilt oder sich auch auf das Basisspiel auswirkt.

Immerhin betreten wir in der Erweiterung durch Dimensionsrisse eine Art alternatives Illumina City. Es wäre also gut möglich, dass Pokémon nur hier ein so ungewöhnlich hohes Level erreichen können. Wie hoch genau diese neue Levelgrenze liegt, wissen wir ebenfalls noch nicht.

Es sieht außerdem ganz so aus, als könnte das Level der wilden Pokémon, die wir im DLC antreffen, ausgerechnet von Donuts abhängen – das ist eine neue Mechanik, die ebenfalls im DLC eingeführt wird.

Der neue Charakter Antja kann diverse Donuts aus Beeren herstellen, deren Wirkung mit ihrem Geschmacksrang steigt. Je nach Rang des Donuts scheint auch das mögliche Dimensionslevel der angetroffenen Pokémon zu steigen.

Was für eine Levelgrenze würdet ihr in den Pokémon-Spielen gut finden? Oder reicht euch Level 100 dicke?