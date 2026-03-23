Der neue LEGO Yoda ist da und omg... er ist noch schlimmer als das grausige Pikachu

Zunächst geleakt, jetzt offiziell bestätigt: Die neue Yoda-Büste von LEGO.

Dennis Müller
23.03.2026 | 13:59 Uhr

Furby, bist dus? Furby, bist du's?

So toll viele Sets von LEGO sind, gelegentlich muss man ungläubig auf den Kalender schauen und kurz prüfen, ob das Datum nicht doch bereits auf den 1. April gesprungen ist. So auch beim neuen Display-Set von Yoda, das bereits in der Vorwoche geleakt und jetzt offiziell bestätigt wurde.

Die Eckdaten zu LEGO Yoda

  • 39,99 Euro
  • 399 Teile
  • 21 cm/10 cm/ 9 cm (Höhe, Breite, Tiefe)

Das Display-Set kommt zusammen mit einer Yoda-Minifigur bereits am 26. April auf den Markt. Und so gruselig schaut das Ganze dann aus:

Video starten 1:01 Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht

Dagegen ist selbst das LEGO Pikachu eine Schönheit

Ob im Vorjahr der halbe Todesstern oder zu Beginn des Jahres das LEGO Pikachu, der dänische Klemmbausteinhersteller hat immer wieder Sets im Angebot, wo man sich unweigerlich fragt, was hier in der Konzeptphase schiefgelaufen ist.

Bei der Yoda-Büste scheint allerdings so gut wie alles im Argen zu liegen, angefangen beim Mund und der hervorstechenden Augenpartie, die mich unweigerlich an Furbys zurückdenken lassen – ihr erinnert euch sicher an die schaurigen Puppen, die Ende der 90er Kinderzimmer unsicher gemacht haben.

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Doch im Gesicht des Jedi-Großmeisters hört das Grauen nicht auf. Nebst vielen freiliegenden Noppen, die vor allem bei einem Display-Set unschön auffallen, sehen auch die Hände reichlich deformiert aus. Vielmehr ist das Set der Beweis, dass die Macht in Yoda enorm stark ist. Andernfalls könnte er das Lichtschwert in so einem Zustand sicher nicht greifen.

Einzig die Minifigur macht einen halbwegs wertigen Eindruck. Halbwegs deswegen, da Yoda unterhalb der Gürtellinie ein entsprechender Aufdruck sicher auch gut gestanden hätte. An den Armen sicher auch.

Aber hey, immerhin ist die beiliegende Plakette im Vergleich zur U.S.S. Enterprise diesmal korrekt beschriftet.

Welche LEGO-Sets reihen sich für euch in die Kategrie von Yoda oder Pikachu ein? Schreibt mir eure Klemmbaustein-Monstrositäten gerne in die Kommentare.

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