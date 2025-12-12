Lehrer zockt Assassin's Creed Odyssey vor Klasse, weil er eine bestimmte Schlacht zeigen will

In Assassin's Creed Odyssey könnt ihr nicht nur Leute von Klippen treten, sondern auch noch etwas lernen!

Kennt ihr die historische Schlacht an den Thermopylen während der sogenannten Perserkriege? Nein? Dann hättet ihr wohl besser mal ein bisschen Assassin's Creed: Odyssey spielen sollen – oder einen Lehrer wie in diesem Fall hier gebrauchen können. Der hat seiner Klasse nämlich genau diese Schlacht näher gebracht und dazu das Open World-RPG von Ubisoft genutzt. Das kam so gut an, dass er damit sogar viral gegangen ist.

Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben die aktuelle Sachlage noch mal für euch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

2:04 Assassin's Creed Odyssey - Krieg zwischen Sparta und Athen im Ankündigungs-Trailer - Krieg zwischen Sparta und Athen im Ankündigungs-Trailer

Lehrer erklärt mit Assassin's Creed Odyssey die Schlacht an den Thermopylen und wird dafür gefeiert

Ein Lehrer mit dem TikTok-Account Mr. Mahathey hat sich bei seinen Schüler*innen innerhalb kürzester Zeit extrem beliebt gemacht – und beim halben Internet gleich mit. Das war gar nicht so schwierig, er musste einfach nur im Unterricht Assassin's Creed Odyssey spielen. Darin gibt es nämlich eine ganze Menge an historischen Ereignissen (und haufenweise griechische Mythologie) zu bestaunen.

Der griechische Assassin's Creed-Teil beginnt mit einer sehr berühmten wie historischen Schlacht, die unter anderem auch schon im Film 300 eine zentrale Rolle gespielt hat – die Schlacht an den Thermopylen. Aber obwohl sich sowohl Film als auch Spiel gewisse Freiheiten nehmen, eignet sich das Ganze trotzdem sehr gut als Anschauungsmaterial.

In AC Odyssey schlüpfen wir sogar kurz in die Rolle von Leonidas und erleben Teile der berüchtigten Schlacht an den Thermopylen gewissermaßen aus erster Hand. Im Unterricht nutzt der Lehrer allerdings auch den Adler der späteren Hauptfigur, um die besonderen geographischen Gegebenheiten des Gebietes zu erklären, in dem die Schlacht stattgefunden hat. Das seht ihr hier ganz gut:

Was ist das für eine Schlacht? An einer engen Stelle, die nur wenige Meter breit war, sollen sich 480 vor Christus in erster Linie 300 Spartiaten mit ihrem König Leonidas einem riesigen Heer des persischen Königs Xerxes entgegen gestellt haben. Das Ganze geht allerdings nur auf Herodot als einzige Quelle zurück, der sich in seinen Berichten aber auch selbst widerspricht.

Lehrer wird gefeiert und geht viral: Wenn ihr euch jetzt gedacht habt, dass ihr so einen Lehrer auch gern gehabt hättet, seid ihr nicht allein. Im Netz häuften sich die begeisterten Kommentare unter dem mittlerweile fast 4 Millionen Mal gesehenen Beitrag, die diesen unorthodoxen Lehrmittel-Einsatz loben und von der Idee völlig hin und weg sind.

Wir können nur hoffen, dass so etwas noch mehr Schule macht. Insbesondere die Assassin's Creed-Titel mit ihren Discovery Tour-Modi eignen sich natürlich ganz hervorragend dafür.

Wie findet ihr die Idee? Ist euch vielleicht sogar schon mal etwas ähnliches im Unterricht untergekommen oder setzt ihr vielleicht sogar selbst Spiele ein?