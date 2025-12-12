Grafikkracher der Game Awards 2025 - Diese 4 Games sind visuell zum Niederknien!

Geoff Keighley hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erneut zu den Game Awards eingeladen. Im Zuge der Show wurde nicht nur das Spiel des Jahres 2025 gekürt, sondern auch zahlreiche Spiele angekündigt und Trailer gezeigt – darunter einige Grafikperlen, denen wir uns hier noch einmal gesondert widmen wollen. Also zurücklehnen und genießen, bitte!
Saros
- Release: 30. April 2026
- Genre: Action
- Plattformen: PS5
- Entwickler: Housemarque
Gute und schlechte Nachrichten zu Saros: Das neue Housemarque-Spiel (die Macher*innen von Returnal) wurde im Zuge der TGA 25 auf den 30. April 2025 verschoben, hat aber dafür einen frischen Trailer spendiert bekommen, der uns nach dem Debüt-Trailer im Februar abermals grafisch vom Hocker haut.
- Release: 2026
- Genre: Action-Adventure
- Plattformen: PS5, Xbox Series X/S und PC
- Entwickler: Remedy
Control: Resonant ist das neue Spiel von Remedy und spielt acht Jahre nach Control bzw. der Geschichte rundum Jesse Faden. Der Debüt-Trailer beginnt mit schicken CGI-Sequenzen, zeigt zum Ende hin aber auch richtiges Gameplay, das optisch ebenfalls Lust auf mehr macht!
Alle Ankündigungen der The Game Awards 2025 findet ihr übrigens hier:
Pragmata
- Release: 24. April 2026
- Genre: Action-Adventure
- Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2
- Entwickler: Capcom
Im Zuge der Pre-Show der The Game Awards wurde nicht nur das Release-Datum des lange verschollen geglaubten Capcom-Abenteuers Pragmata enthüllt, sondern auch eine Nintendo Switch 2-Version angekündigt. Im neuen Trailer zeigt sich das Sci-Fi-Spiel grafisch abermals von allerfeinster Seite.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
- Release: 2026
- Genre: Action-Adventure
- Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S
- Entwickler: Crystal Dynamics/Flying Wild Hog
Lara Croft kehrt im kommenden Jahr in Tomb Raider: Legacy of Atlantis zurück und hat einen wunderschönen Debüt-Trailer mitgebracht, der vollgepackt ist mit Umgebungs-Details, rauschenden Wasserfällen und saftig grünen Dschungelpflanzen.
Hier könnte uns ein echter Grafik-Kracher bevorstehen, dafür spricht auch die Unterstützung des polnischen Entwicklers Flying Wild Hog, der sich mit seinen stylischen Games wie Trek to Yomi einen Namen gemacht hat.
Welches Spiel der Game Awards 2025 hat euch grafisch am meisten beeindruckt?
