Lehrer stellt Pokémon-Frage in Bio-Klausur und vergibt dafür Extrapunkte - hättet ihr die Antwort gewusst?

Detektivarbeit braucht es für diese Pokémon-Frage hoffentlich nicht – ein bisschen Vorwissen aber schon.

So coole Lehrerinnen und Lehrer hätten wir früher auch gerne gehabt! Diese Lehrkraft hat sich nämlich eine ganz besondere Idee ausgedacht, um ihre Schüler*innen bei einer Biologieklausur anzusprechen – indem sie nämlich mit einer Pokémon-Frage Extrapunkte vergibt.

Bio-Test für Pokémon-Fans

Die Story kommt von Reddit-User "itsfine_itsokay", der einen Ausschnitt seiner letzten Bio-Prüfung im Pokémon-Subreddit geteilt hat. Was Biologie und Pokémon gemeinsam haben? Nicht viel, sollte man meinen.

Aber der oder die kreative Lehrer*in des Users hat anscheinend doch einen Weg gefunden, die beiden Themen miteinander zu verbinden. Auf dem abfotografierten Ausschnitt des Tests ist nämlich eine optionale Frage zu sehen, die sich mit der Evolution von Pokémon befasst.

Genauer gesagt wird hier am Beispiel von Sandan und Sandamer erklärt, wie Weiterentwicklung (auf englisch "evolution") bei Pokémon funktioniert – nämlich indem Pokémon durch das Besiegen anderer Pokémon aufleveln.

Die gestellte Frage ist nun: "Wie unterscheidet sich die Weiterentwicklung der Pokémon von der realen Evolution durch natürliche Selektion? Für die richtige Antwort gibt es laut dem Foto bis zu zwei Bonuspunkte, die optional dazuverdient werden können.

Leider zeigt das Bild nicht, für welche Klassenstufe der Test ist. Trotzdem finden wir es ziemlich cool zu sehen, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin sich anscheinend die Mühe macht, das Hobby vieler Schüler*innen so auch mit dem Lernen zu verbinden.

Was ist denn nun die richtige Antwort?

Für manche von uns ist der Biologie-Unterricht vielleicht schon etwas länger her, andere dürften die Antwortmöglichkeiten schnell zur Hand haben. So sieht es auch in den Kommentaren unter dem Post aus, wo die Community ihre Antwortvorschläge fröhlich teilt.

Zu den Antworten gehören dabei unter anderem: Individuelle Pokémon entwicklen sich sofort weiter, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind. Evolution durch natürliche Selektion dagegen betrifft nicht ein Individuum, sondern eine Spezies und findet über mehrere Generationen statt. Außerdem sorgt Evolution nicht zwingend dafür, dass eine Spezies stärker wird, sondern vielmehr dass sie besser an ihre Umgebung angepasst ist.

Wie viele Kommentare außerdem anmerken, entspricht die Evolution von Pokémon eigentlich eher der realen Metamorphose, wie wir sie von Raupen oder Kaulquappen kennnen.

Hättet ihr die Antworten parat gehabt? Und habt ihr auch schon einmal so eine coole Frage in einem Test bekommen?