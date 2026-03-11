Der leistungsstärkste Quantencomputer der Welt kostet 90 Millionen Euro und kann Doom nicht abspielen - eine Kartoffel aber schon

Eine in Stein gemeißelte Videospiel-Regel lautet: Doom kann man auf jeder Plattform spielen. Selbst auf Kühlschränken, Schwangerschaftstests oder Kartoffeln. Nur der leistungsfähigste Computer der Welt, der schafft es nicht.

David Molke
11.03.2026 | 19:00 Uhr

Klingt absurd aber ist wahr: Der leistungsfähigste Quantencomputer der Welt scheitert an Doom. Klingt absurd aber ist wahr: Der leistungsfähigste Quantencomputer der Welt scheitert an Doom.

Mittlerweile ist es zu einer Art Running Gag und ein Liebhaber-Community-Projekt geworden, den Shooter-Klassiker Doom selbst auf den absurdesten Geräten zum Laufen zu bringen. Das umfasst zum Beispiel Kühlschränke, Taschenrechner oder Schwangerschaftstests, aber tatsächlich auch Lego-Steine, Kartoffeln oder ein Ratten-Gehirn (ja, wirklich!).

Aber der leistungsfähigste Quantencomputer der Welt, der 90 Millionen Euro kostet, schafft es nicht, Doom auszuführen. Klingt komisch, ist aber so. Wir brauchen einen größeren Quantencomputer.

Doom läuft wirklich überall, aber nicht auf dem leistungsfähigsten Quantencomputer der Welt

Quandoom: So sieht die Quanten-Version von Doom aus, aber sie läuft trotzdem nicht (Bild: Lumorti). Quandoom: So sieht die Quanten-Version von Doom aus, aber sie läuft trotzdem nicht (Bild: Lumorti).

Darum geht's: Ja, Doom kann wirklich auf einem Taschenrechner abgespielt werden, der seine Energie aus einem Haufen fauliger Kartoffeln bezieht (via: PC Gamer). Ihr könnt Doom auch auf einem Schwangerschaftstest (via: GameStar) oder – um das Kuriositätenkabinett gebührend abzuschließen – auf einem Rasenmäher:

Video starten 0:42 Kein Scherz: Doom ist demnächst auf einem Rasenmäher spielbar

Aber der Quantencomputer schafft es nicht: Obwohl viele Menschen glauben, dass Quantencomputer die Zukunft sind und theoretisch wohl alle herkömmlichen Rechner in puncto Leistung übertreffen müssten, kann auf dem bisher leistungsstärksten Quantencomputer kein Doom gespielt werden.

Da können echte Gaming-Connaisseure natürlich nur die Nase rümpfen. Wozu soll das Teil dann bitteschön gut sein?

Es gibt Leute, die es versuchen: Selbstverständlich versucht jemand aber genau das und ist bisher daran gescheitert. Die technischen Details des Ganzen sind in etwa so Gehirnwindungen-verknotend, wie es allein der Versuch ist, zu verstehen, wie ein Quantencomputer überhaupt funktioniert.

Darum ersparen wir euch und uns das, aber hier auf Github findet ihr die kompletten Details zum kuriosen Quandoom-Projekt.

Fest steht jedenfalls: Der Quantencomputer ist immer noch nicht leistungsfähig genug. Das hochexperimentelle Teil verfügt über eine Rechenleistung von 1.225 Qubits. Um Doom darauf ausführen zu können, bräuchte es allerdings stolze 70.000 Qubits.

Das heißt, uns fehlen noch ein paar und es könnte noch eine ganze Weile dauern, bis es soweit ist. Aber ehrlich gesagt ist das komplette Konzept Quantencomputer noch sehr experimentell und theoretisch, der Fortschritt dessen lässt sich sehr schwer abschätzen.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Was haltet ihr von Quantencomputern und wie gut können die sein, wenn nicht einmal Doom darauf läuft?

