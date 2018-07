Ein neuer Gameplay-Trailer zu Let's Go, Pikachu und Evoli zeigt nicht nur bekannte Gesichter wie Prof. Eich und die Arenaleiter Rocko und Misty. Endlich haben wir auch die Chance zu sehen, wie es sich auf großen Pokémon wie Arkani, Glurak und Co. durch das Spiel reiten lässt.

Außerdem beleuchtet das Video auch die Individualisierungmöglichkeiten für unsere Partner-Pokémon, die wir mit niedlichen Outfits, Accessoires und witzigen Frisuren anpassen können.

Witzige Fanreaktionen zu den Frisuren

Pikachu ist in dem deutschen Trailer zwar nur mit Power-Locke zu sehen, in der japanischen Version sehen wir ihn aber mit witzigem kurzen Bob. Vor allem diese Frisuren-Variante sorgt unter Fans für Belustigung:

why eevee look like the bad guy from fargo though pic.twitter.com/iBHSKUFUO2 — Ashley Oh (@itsashleyoh) July 12, 2018

"Warum sieht Evoli wie der Bösewicht aus Fargo aus?"

Auch uns beschleicht das Gefühl, dass wir diesen Haarschnitt irgendwo schon einmal gesehen haben ...

Spaß hin oder her. Durch Individualisierung können wir auch Partnerlooks zwischen unserem Avatar und Pikachu oder Evoli kreieren. Im Trailer sehen wir abgestimmte Safari- und Marine-Outfits. Wer in den RPGs gerne mehr als nur Kämpfen und Fangen will, bekommt mit dem Zusammenstellen der Looks eine nette Nebenbeschäftigung.

Let's Go, Pikachu und Evoli erscheinen am 16. November exklusiv für Nintendo Switch. In einem ausführlicheren Gameplay-Video von der E3 seht ihr das überarbeitete Fangsystem und die Startgebiete von Kanto.