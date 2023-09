Lies of P: Diese 6 nützlichen Tipps helfen euch, das knackige Soulslike zu bewingen

Pinocchio sieht nicht ganz so glücklich aus. Hätte er diese Dinge doch früher gewusst...

Wenn ihr euch mit Pinocchio durch Krat schnetzelt, werdet ihr auf ein paar knackige Herausforderungen stoßen. Anfangs sind womöglich manche der Mechaniken des Soulslikes schwer zu durchschauen, seid ihr dann so richtig drin, steigt irgendwann die Boss-Schwierigkeit ganz schön an.

Wir geben euch ein paar nützliche Tipps mit auf die Reise durch Lies of P.

1. Kritische Treffer und wie ihr noch mehr rausholt

Viele Souls-Spiele könnt ihr gut bestreiten, indem ihr leichte und schwere Angriffe austeilt und zwischendrin feindlichen Attacken ausweicht. Bei Lies of P werden gerade die Bosskämpfe auf diese Weise sehr schnell zäh, da ihr in vielen Fällen auf diese Weise wenig Schaden austeilt.

Der Schlüssel zum Sieg sind kritische Treffer: Dazu müsst ihr die Feinde erst mal in den "Verwundbar-Zustand" bekommen. Am besten, ihr übt die Mechanik von Anfang an:

Zunächst müsst ihr Gegnern entweder schnell viel Schaden zufügen oder – noch wesentlich besser – sie perfekt blocken. Gelingt euch der Mix aus perfekten Blocks und Angriffen zwischendrin, habt ihr die Feinde ruckzuck so weit: Ihr erkennt, dass Gegner verwundbar sind, wenn ihr Lebensbalken weiß blinkt.

Jetzt müsst ihr ihnen aber noch eine aufgeladene Attacke verpassen (R2/RT halten). Ist euer Gegenüber dann zu Boden gegangen, zeigt euch bei großen Bossen ein roter Punkt an, wo ihr stehen müsst, um den kritischen Treffer auszuteilen.

Zusatz-Tipp für noch mehr Schaden:

Seid ihr nicht allzu weit von dem Punkt weg, könnt ihr dem Boss vorher noch mit schnelleren Waffen etwa drei leichte Schläge verpassen, um noch mehr rauszuholen. Dabei dürft ihr dann noch nicht auf dem rot markierten Punkt stehen. Habt ihr die Treffer ausgeteilt, dann schnell auf den Punkt wechseln. Nach dem Crit hat ist der Gegner kurz unverwundbar.

2. Vorbereitung ist alles

Seht ihr bei einem (Mini- oder End-)Boss mal gar kein Licht, kann es enorm hilfreich sein, die Ausrüstung auf ihn anzupassen.

Am wichtigsten ist die Grundregel: Elektro-Ladung gegen Maschinen, Feuer gegen Monster.

Rüstet sowohl den entsprechenden Schleifstein als auch die passende Legionswaffe (Fulminis oder Flamberge) aus und verbessert die Prothesen. Auch Verbrauchsgüter, die gegen Statuseffekte schützen, wie der Fabel-Katalysator, um euren Spezialangriff öfter nutzen zu können oder Wurfobjekte können helfen.

Unterschiedliche Waffen ausprobieren

Neben den Elementen kann auch ein Waffenwechsel den entscheidenden Vorteil bringen. Dabei spielen vor allem Moveset und Geschwindigkeit versus Schaden eine Rolle. Manchmal ist es sinnvoller, mit langsamen Attacken richtig viel von der Lebensleiste abzuziehen, in anderen Fällen solltet ihr lieber agil sein.

Probiert also unterschiedliche Waffen und auch Klingen- und Griffkombinationen aus. Passt ein Griff nicht zu euren gelevelten Stats, dann nutzt "Griff ändern" bei Schmiedin Eugenie im Hotel, um mit einer entsprechenden Kurbel (z.B. Entschlossenheits-Kurbel) die Skalierung zu verbessern.

7:38 Lies of P-Gameplay zeigt, wie unterschiedlich sich die coolen Steampunk-Waffen spielen

3. Nutzt alle Möglichkeiten, um an Quarz zu kommen

Mit Quarz könnt ihr auf Gepettos Stuhl im Hotel nützliche Perks freischalten, nachdem ihr den abgewrackten Wächter in Akt 2 besiegt habt. Die Perks können einen entscheidenden Unterschied bringen, darum solltet ihr:

optionale große Gegner in den Gebieten bekämpfen : Sie droppen oft Quarz oder bewachen eine Kiste, in der sich Quarz (oder andere wichtige Materialien) befinden.

: Sie droppen oft Quarz oder bewachen eine Kiste, in der sich Quarz (oder andere wichtige Materialien) befinden. Telefone suchen: An Wandtelefonen bekommt ihr Rätselfragen. Beantwortet sie, um Dreifaltigkeitsschlüssel zu bekommen. Mit ihnen könnt ihr die Türen mit Dreiecks-Symbol öffnen. Auch dahinter befinden sich wichtige Materialien wie Quarz. Das erste Telefon ist in Venignis Fabrik.

4. Besorgt euch die zusätzliche Heilung

Im P-Organ könnt ihr sehr viele nützliche Perks freischalten, ganz wichtig ist aber zu Beginn die zusätzliche Heilung (Pulszelle). Ebenfalls sehr sinnvoll ist danach das Ketten-Ausweichen, falls ihr viel ausweicht und das größere Überwältigbar-Zeitfenster.

Mit Quarz könnt ihr Perks freischalten und die zusätzliche Pulszelle ist wirklich wichtig.

5. Schaut euch die Waffen-Stats genau an

Bei Waffen (beziehungsweise Klingen-Griff-Kombi) sind nicht nur Schadens-Output und Geschwindigkeit entscheidend. Darüber hinaus sind zwei Dinge ganz essenziell:

Schadensreduktion beim Blocken: Eure Waffe ist gleichzeitig euer Schild. Wollt ihr statt dem perfekten, getimeten Block auch einfach den Block halten, um weniger einzustecken, dann solltet ihr auf einen hohen Wert setzen. Der Prozentsatz an Reduktion unterscheidet sich enorm.

Eure Waffe ist gleichzeitig euer Schild. Wollt ihr statt dem perfekten, getimeten Block auch einfach den Block halten, um weniger einzustecken, dann solltet ihr auf einen hohen Wert setzen. Der Prozentsatz an Reduktion unterscheidet sich enorm. Fabelangriff: Die Spezialangriffe sind nicht nur sehr unterschiedlich, sondern brauchen auch unterschiedlich viele Fabel-Slots (blaue Balken). Testet, was für euch gut funktioniert.

6. Puppenschnur gegen Schützen

Eigentlich ist es offensichtlich, leicht lässt es sich aber auch vergessen: Tut ihr euch schwer in Bereichen, in denen ihr aus der Ferne beschossen werdet, während ihr an Engstellen vorbei oder sogar schon Gegner im Nahkampf ausschalten müsst.

Dann dreht den Spieß einfach um und zieht den Schützen mit dem Legionsarm zu euch heran oder sogar in den Abgrund.

Habt ihr weitere gute Tipps für Lies of P? Oder an welcher Stelle braucht ihr gerade Unterstützung?