Das allererste Life is Strange von Dontnod hat mittlerweile sechs Jahre auf dem Buckel. Zeit für eine Neuauflage, dachte sich Publisher Square Enix und bringt das gemeinsame Mystery-Abenteuer von Max und Chloe diesen September als Remaster zurück. Und nicht nur das: Das Prequel Before the Storm bekommt ebenfalls eine Neuauflage spendiert: Life is Strange und Before the Storm erscheinen als Doppelpack, das alle jeweiligen Episoden der beiden Adventures umfassen wird.

Wann erscheint das Remaster von Life is Strange und Before the Storm?

Release : 10. September 2021 (Als Teil der Ultimate Edition von Life is Strange True Colors)

: 10. September 2021 (Als Teil der Ultimate Edition von Life is Strange True Colors) Plattformen: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC und Google Stadia

Die Remaster-Sammlung erscheint am 10. September zunächst als Teil der Ultimate Edition von Life is Strange: True Colors, dem neuesten Ableger der Reihe, den Square Enix heute ebenfalls enthüllt hat.

Später im Jahr soll das Doppelpack aber auch noch einmal als Standalone-Version erscheinen. Wann genau, wissen wir aber noch nicht.

Was wird im Remaster von Life is Strange verbessert?

Zu den konkreten Verbesserungen ist aktuell noch nicht allzu viel bekannt.

Laut Square Enix sollen die Neuauflagen von Life is Strange und Before the Storm von verbesserter Grafik und verbesserten Animationen profitieren.

Das erwartet euch in Life is Strange

Genre : Adventure

: Adventure GamePro-Wertung des Originals: 85

Darum geht's: Teenagerin Max kehrt nach mehreren Jahren Abwesenheit in ihre Heimatstadt Arcadia Bay zurück und muss dort nicht nur den mysteriösen Fall einer verschwundenen Mitschülerin lösen, sondern auch die Beziehung zu ihrer alten Freundin Chloe wieder aufbauen. Die Story beeinflussen wir in Dialogen und unseren Entscheidungen. Max' besondere Gabe, die Zeit zurückzudrehen, macht dabei den spielerischen Dreh- und Angelpunkt aus.

Mehr zu Life is Strange lest ihr in unserem GamePro-Test (zu Episode 1).

Das erwartet euch in Life is Strange: Before the Storm

Genre : Adventure

: Adventure GamePro-Wertung des Originals: 79

Darum geht's: Life is Strange: Before the Storm ist das Prequel von Life is Strange und spielt drei Jahre vor den Geschehnissen des beliebten Episoden-Adventures. Diesmal findet das Geschehen aus der Perspektive von Chloe statt, die in ein Abenteuer mit ihrer Freundin Rachel gezogen wird. Anders als Max kann Chloe nicht Zeitreisen, trotzdem treffen wir im Adventure wieder moralische Entscheidungen, die den Spielverlauf beeinflussen, interagieren mit Figuren und lösen kleine Rätsel.

Mehr zu Before the Storm lest ihr im GamePro-Test (zu Episode 1).

Werdet ihr Life is Strange und Before the Storm noch einmal spielen beziehungsweise holt die Adventures jetzt nach?