Like a Dragon: Infinite Wealth - 17 Tipps, die wir gerne früher gewusst hätten

Mit unseren Tipps könnt ihr euch viel Ärger ersparen.

Das neue Like a Dragon: Infinite Wealth erschlägt euch mit unzähligen Möglichkeiten und teilweise schwer zu durchschauenden Mechaniken. Wir haben ausgiebig Urlaub auf Hawaii gemacht und lassen euch an unseren Erfahrungen teilhaben.

Bevor es mit den allgemeinen Tipps losgeht, wollen wir euch vorab aber noch einmal drei sehr persönliche Empfehlungen mit auf die Reise geben:

1. Lasst euch Zeit

Es ist natürlich verlockend, möglichst schnell alles abhaken zu wollen und das neue Like a Dragon in einem Rutsch zu spielen. Bei mehr als 100 Stunden Spielzeit für die volle Erfahrung ist aber eher ein langer Atem als schnelle Beine gefragt. Hetzt euch nicht und lasst euch auf das Spielerlebnis ein. Es wäre doch schade, wenn ihr etwas verpasst.

2. Genießt die Story in Häppchen

Die Hauptgeschichte von Like a Dragon: Infinite Wealth begleitet euch durchs gesamte Spiel und dürfte für viele die wichtigste Motivation sein. Und das zurecht! Die Handlung ist spannend und voller Wendungen und toller Momente.

Sie lässt sich aber auch mächtig Zeit und erzählt selbst kleinste Handlungsstränge oft bis zum bitteren Ende aus. Auch hier solltet ihr es mit dem Tempo nicht übertreiben und gerade die größeren Missionen eher wie eine TV-Serie behandeln. Ein paar Folgen pro Abend, dann habt ihr auch länger etwas davon.

3. Macht, worauf ihr Lust habt

Was ihr tun sollt, wenn ihr gerade nicht die Story vorantreibt? Na, wonach euch der Kopf steht! Infinite Wealth ist fantastisch darin, euch vom eigentlichen Geschehen abzulenken und ihr solltet euch am besten gar nicht dagegen wehren. Ihr wollt mal eben 20 Stunden investieren, um der beste Sujimon-Trainer von Hawaii zu werden? Dann los! Die ganzen Nebenbeschäftigungen und Minispiele machen den Reiz von Yakuza seit jeher aus. Lasst euch treiben, immerhin seid ihr im Urlaub!

4. Der Anfang ist die Ausnahme

Natürlich gibt es zu jeder Regel auch eine passende Ausnahme und im Fall von Infinite Wealth ist das der Auftakt. Wie wir in unserem Test schon geschrieben haben, ziehen sich die ersten paar Stunden ein wenig. Hier ist unsere Empfehlung genau gegenteilig: Konzentriert euch auf die Story-Missionen, haltet euch nicht zu lange in Yokohama und mit der Ausrüstung von Nanba und Adachi auf.

Dafür habt ihr später noch genug Zeit und dann auch viel mehr Möglichkeiten. Sobald ihr auf Hawaii seid, habt ihr den Prolog aber geschafft.

5. Speichert vor langen Missionen …

Dieser Punkt ist wichtig und wird euch durch das gesamte Spiel begleiten. Es gibt zwar eine automatische Speicherfunktion, dieser solltet ihr aber nicht kopflos vertrauen. Wann immer euch das Spiel vorwarnt, dass als Nächstes ein längerer Abschnitt folgt, solltet ihr ein paar Sekunden investieren und manuell speichern. Wenn ihr dann merkt, dass ihr nicht stark genug oder falsch ausgerüstet seid, könnt ihr ganz einfach zurückgehen.

6. … und nach wichtigen Änderungen

Selbiges gilt auch immer dann, wenn ihr eure Party umgebaut oder neu ausgerüstet habt. Nichts ist nerviger, als mehrere Minuten in die perfekte Vorbereitung zu investieren, nur um dann direkt nochmal ran zu müssen, weil man etwas übersehen und keinen aktuellen Speicherstand hat.

7. Füllt eure Heil-Items vor Story-Missionen auf

Stellt euch vor, ihr kämpft euch durch eine lange Story-Mission, kommt beim Boss an und merkt dann, dass ihr keine Heil-Items mehr habt. Oder der Boss versetzt eure Party in jeder Runde in Schlaf und ihr könnt nichts dagegen tun. Um das zu vermeiden, solltet ihr eure Vorräte regelmäßig auffüllen. Bei Händlern findet ihr “klassische” Stärkungsmittel, in Imbissen könnt ihr euch mit Sushi und Co. eindecken.

8. Ihr könnt euch Shop-Inventare auf der Karte ansehen

Falls ihr euch fragt, woher ihr denn wissen sollt, bei welchem der vielen Händler, Imbisse und Shops es welche Items gibt, gibt es eine einfache Antwort. Öffnet die Karte, bewegt den Cursor über einen Shop und drückt die Viereck-(PlayStation) beziehungsweise die X-Taste (Xbox). So bekommt ihr eine Auswahl an Items angezeigt, die dort angeboten werden und müsst nicht mühsam alle Läden einzeln abklappern.

In der Karte seht ihr eine Vorschau der Shop-Items.

9. Weist jeden Job einmal zu

Nach einiger Zeit auf Hawaii schaltet ihr das Job-System frei. Im Reisebüro könnt ihr neue Jobs erlernen und eure Party mit verschiedenen Jobs ausrüsten. Dabei solltet ihr unbedingt jedem Party-Mitglied jeden verfügbaren Job zuweisen. Wenn es neue Jobs gibt, erkennt ihr das an einem roten Punkt neben dem jeweiligen Namen der Figur.

Ihr müsst danach nicht mal das Menü verlassen und könnt ganz einfach zu eurem eigentlichen Job zurückwechseln. Durch das Zuweisen schaltet ihr aber alle Grundskills des jeweiligen Jobs frei und könnt diese dann unter dem Menüpunkt “Skills erben” auch anderen Jobs zuweisen. Das ist praktisch, wenn in eurer Party beispielsweise kein Platz für einen Feuer-Job ist, ihr aber trotzdem einen Feuer-Angriff mitnehmen wollt.

Über Skills erben könnt ihr euch eigene Jobs basteln.

10. Nutzt die Standard-Jobs von Ichiban und Kiryu

Das Job-System steckt voller Möglichkeiten und spannender Kombinationen. Trotzdem solltet ihr Ichiban und Kiryu möglichst in ihren Standard-Jobs belassen. Diese sind nämlich ziemlich stark und bieten einzigartige Skills, die euch im späteren Spielverlauf sehr nützen werden. Wenn ihr ihnen andere Jobs gebt, müsst ihr die “Standard”-Jobs später mühsam nachleveln, falls ihr sie doch nutzen wollt. Tipp Nummer 9 zählt aber trotzdem, denn nur so könnt ihr echte Allrounder-Jobs für sie basteln.

11. Verbessert eure Beziehungen

In Infinite Wealth gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um die Bindungen mit euren Party-Mitgliedern zu verbessern. Ihr könnt ihre Bingo-Karten ausfüllen, in dem ihr an festen Orten Gespräche mit ihnen führt, ihr könnt sie zum Essen und zum Dart-Spielen einladen oder ihnen Geschenke machen. Das alles hat aber auch einen echten Nutzen.

In gewissen Abständen schaltet ihr nämlich Drink-Links frei, die ihr in eurer jeweiligen Stammkneipe auslösen könnt. Ihr erkennt sie am Herzsymbol. Die Drink-Links erzählen kleine, mal lustige, mal traurige Geschichten und belohnen euch mit wichtigen Kampf-Vorteilen. So können Kettenangriffe, tag-Team-Moves und ähnliches freigeschaltet werden. Gerade später im Spiel sind die wirklich wichtig in den Kämpfen.

Mögliche Drink-Links erkennt ihr an diesem Symbol.

12. Sagt immer allen Aloha

Ein Beispiel für die Absurditäten in Like a Dragon: Infinite Wealth ist die Freundschafts-App auf eurem Smartphone. Ihr bekommt sie relativ kurz nach eurer Ankunft in Hawaii. Fortan könnt ihr mit einer Vielzahl von Personen und Tieren in der Spielwelt Freundschaft schließen.

Meistens reicht dafür ein kurzes “Aloha”, das ihr durch einen Druck auf die Viereck-Taste auf der PlayStation beziehungsweise X-Taste auf der Xbox auslöst. In anderen Fällen müsst ihr ein Item hergeben oder eine Frage beantworten. Sammelt so viele Freund*innen wie möglich, dadurch schaltet ihr nämlich praktische Belohnungen in der Revolve-Bar frei.

Freundet euch mit so vielen Leuten wie möglich an.

13. Tauscht eure Segen gegen Elementar-Resistenzen

Am großen Schrein auf Hawaii könnt ihr beim dort wohnenden Maskottchen Segen gegen nützliche Items eintauschen. Segen findet ihr überall in der Spielwelt, es handelt sich dabei um kleine Papierfetzen, die auf dem Boden liegen. Durch das Eintauschen kommt ihr an Elementar-Resistenzen. Wenn euch ein Gegner also jedes Mal mit Feuerschaden grillt, könnt ihr euch so Abhilfe schaffen.

Die Segen könnt ihr am Schrein eintauschen.

14. Geht in Restaurants und bestellt die Menüs - da gibt es hilfreiche Buffs

Eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung können auch die Restaurants spielen. Einerseits verbessert ihr hier die Bindungen zu eurer Party, andererseits könnt ihr hilfreiche Buffs einsammeln. Dafür müsst ihr die Menüs bestellen, von denen es pro Restaurant zwei bis drei gibt. Aus welchen Gerichten diese bestehen, müsst ihr erst erraten, Habt ihr einmal die richtige Kombination gewählt, wird sie euch aber auch angezeigt.

Die Menüs müsst ihr erraten, aber sie lohnen sich!

15. Hört auf die Spielvorgaben

An einzelnen Punkten im Spiel werdet ihr vor die Frage gestellt, ob ihr mit der Story fortfahren oder euch noch weiter vorbereiten möchtet. Manchmal steht auch eine Empfehlung für euer (Ausrüstungs-)Level dabei.

Diese Empfehlungen sind unserer Erfahrung nach ziemlich treffend und ihr solltet nicht mit einem zu niedrigen Level fortfahren. Nutzt den Dungeon, um Geld und EP zu sammeln und kommt wieder, wenn ihr etwas stärker seid.

16. Waffen verbessern lohnt sich vor allem im Endgame

Ihr schaltet früh die Werkstatt frei, in der ihr fortan neue Waffen herstellen und verbessern könnt. Durch das Herstellen einer neuen Waffe verteilt ihr nicht nur mehr Schaden, oft kommen auch noch bestimmte Effekte hinzu.

Danach könnt ihr die Waffen noch weiter verbessern. Das lohnt sich aber vor allem später im Spiel. Ihr werdet eure Waffen immer wieder wechseln, wenn ihr im Level aufsteigt und die alten könnt ihr dann kaum noch gebrauchen. Spart euch also das Material für die mächtigsten Waffen im Spiel.

17. Ihr könnt auch aus Kämpfen fliehen

Solltet ihr trotz der allerbesten Vorbereitung doch mal in eine zu starke Gegnergruppe stolpern, müsst ihr trotzdem nicht all eure Items verprassen oder der Niederlage ins Auge sehen. Über die L1- beziehungsweise LB-Taste könnt ihr aus manchen Kämpfen auch einfach fliehen und verliert so kein Geld.

Habt ihr noch weitere Tipps entdeckt, die das Leben in Like a Dragon: Infinite Wealth erleichtern?