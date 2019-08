Little Nightmares 2 wurde auf der gamescom angekündigt

Little Nightmares 2 wurde auf der gamescom 2019 mit einem Trailer angekündigt! Damit bekommt das kleine Horror-Adventure Little Nightmares eine Fortsetzung. Während die Stimmung im ersten Video wieder nahe an den ersten Teil herankommt, ändert sich auf der Gameplay-Seite ein wenig.

Neuer Protagonist & Kämpfe

Wir spielen zum Beispiel nicht mehr die Protagonistin Six, sondern eine neue Figur. Die bekannte Heldin wird allerdings trotzdem noch eine Rolle in der Geschichte von Little Nightmares 2 spielen und uns auf der Reise durch die morbide Horror-Welt begleiten.

Außerdem ist unsere neue Figur nicht mehr komplett wehrlos. Es wird kleinere Kämpfe geben. Das heißt jedoch nicht, dass wir alle Gegner einfach erschlagen können. Verstecken und vorsichtiges Vorgehen wird weiterhin eine sehr wichtige Rolle erfüllen.

Little Nightmares 2 erscheint 2020.