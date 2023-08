Little Nightmares 3 kommt – und zwar von den Until Dawn-Machern

Little Nightmares 2 bekommt im kommenden Jahr einen Nachfolger.

Während der Opening Night Live wurde ein neuer Ableger einer Horror-Reihe angekündigt, die sich in den vergangenen Jahren aufgrund ihrer stimmigen Optik und tollen Atmosphäre einen Namen gemacht hat: Little Nightmares 3. Wir fassen für euch alles Wichtige zum Spiel zusammen.

Little Nightmares 3 auf einen Blick:

Release: 2024

2024 Entwickler: Supermassive Games

Supermassive Games Plattformen: PS4, PS5, Xbox, One, Xbox Series X/S, Switch, PC

PS4, PS5, Xbox, One, Xbox Series X/S, Switch, PC Modi: Solo, Online-Koop

Den ersten Trailer zu Little Nightmares 3 könnt ihr euch hier anschauen:

1:31 Little Nightmares 3 - Der erste Trailer zum neuen Horror-Adventure

Gewohntes Spielprinzip, neuer Entwickler

Wie der Trailer bereits verrät, wird die grundlegende Little Nightmares-Formel im dritten Teil trotz zwei neuer Protagonisten nicht neu erfunden. Vielmehr schleichen wir uns erneut aus der Seitansicht von links nach rechts durch gruselige Schauplätze und lösen im Alleingang oder erstmals auch im 2-Spieler-Koop seichte Rätsel.

Mit Supermassive Games (Until Dawn, The Quarry) ist übrigens ein neues Studio mit der Entwicklung beschäftigt, das nicht nur mit Horrorspielen bestens vertraut ist. Bereits die Enhanced Edition von Little Nightmares 2 stammt von Supermassive. Die bisherigen Entwickler von Tarsier Studios arbeiten an einem neuen, noch unbekannten Projekt.

Wie gut sich der Vorgänger im GamePro-Test geschlagen hat, erfahrt ihr hier:

Alle Infos aus der Opening Night Live

Aktuell werden während der Eröffnungsshow der gamescom 2023 noch allerhand weitere Spiele angekündigt. Welche genau und auf welche Highlights ihr euch besonders freuen dürft, das fassen wir für euch im Live-Ticker oben zusammen. Nach der Show findet ihr im Artikel zudem eine ausführliche Übersicht samt aller Highlights – darunter auch den Shadowdrop von Age of Empires 4 für Xbox.

Little Nightmares 3 kommt von Supermassive. Freut ihr euch auf eine weitere Runde im (Koop-)Horrorspiel?