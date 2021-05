Little Nightmares 2 ist das neue Angebot der Woche für PS4 und PS5 im PlayStation Store. Das im Februar erschienene Horrorspiel bekommt ihr bis nächsten Mittwoch für 23,99 Euro statt 29,99 Euro. Auch die Deluxe Edition, die unter anderem den DLC »Dachboden der Wichte« sowie den Soundtrack und ein digitales Artbook enthält, ist reduziert und kostet noch 29,99 Euro statt 39,99 Euro. Hier kommt ihr zum Angebot:

Little Nighmares 2 für PS4 & PS5 im Angebot der Woche des PlayStation Store

Was bietet Little Nightmares 2?

Gruselig wie der Vorgänger: In Little Nightmares 2 geht es um zwei Kinder, die aus einer düsteren, von Monstern heimgesuchten Stadt entkommen und einen Signalturm erreichen müssen, der auf mysteriöse Weise die Welt grässlich verzerrt. Eine der beiden Figuren ist die Protagonistin des ersten Teil, wir übernehmen jedoch die Kontrolle über ihren Begleiter. Der hervorragende Grafikstil, der groteske und surreale Elemente mit Niedlichkeit mischt, sorgt in Verbindung mit dem gekonnten Einsatz von Licht und Schatten und dem stimmungsvollen Soundtrack erneut für dichte Gruselatmosphäre.

Mehr Abwechslung: Little Nightmares 2 ist deutlich abwechslungsreicher als der erste Teil. Das Spiel ist in fünf Kapitel eingeteilt, die in sehr unterschiedlichen Umgebungen spielen. So landen wir beispielsweise in einem Krankenhaus, in dem furchteinflößende Puppen ihr Unwesen treiben, und müssen einen finsteren Wald durchqueren. Auch die Designs der Monster sind deutlich vielfältiger als im Vorgänger. In jedem Kapitel bekommen wir es mit ganz neuen Gegnertypen zu tun.

17 3 Mehr zum Thema Little Nightmares 2 im Test - Besser als der Vorgänger, aber ...

Ein bisschen mehr Action: Das Gameplay besteht wie im Vorgänger größtenteils aus Erkundung, Platforming- und Schleichpassagen sowie Abschnitten, in denen wir vor Monstern fliehen müssen. Letztere sind der spielerisch anspruchsvollste Teil, hier werden kleine Fehler hart bestraft. Auch durch Fallen beißen wir gerne mal ins Gras, wenn wir nicht aufpassen. Die Rätsel sind hingegen meist nicht schwer zu lösen. Im Gegensatz zum ersten Teil können wir uns nun übrigens zumindest hin und wieder wehren und mit Waffengewalt zurückschlagen.

Fazit: Little Nightmares 2 bietet dank der stimmungsvollen Präsentation ein hervorragendes Gruselerlebnis, das deutlich abwechslungsreicher und auch etwas umfangreicher ausfällt als im Vorgänger. Das Gameplay ist zwar nicht sonderlich anspruchsvoll, fügt sich aber gut ins Szenario ein und bietet zumindest ein paar neue Elemente. Ein bisschen schade ist, dass die mysteriöse Geschichte auch diesmal wieder vieles im Dunkeln lässt. Horror-Fans sollten Little Nightmares 2 trotzdem nicht verpassen.

