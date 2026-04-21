Eine düstere Split-Fiction-Alternative ist auf Amazon stark reduziert

Dieser Koop-Plattformer ist gespickt mit gruseligen Wesen und seltsamen Orten.

Wer Split Fiction schon durchgespielt hat und jetzt dringend Nachschub an guten Koop-Spielen braucht, für den hat Amazon gerade ein bockstarkes Angebot parat: Dort könnt ihr euch einen Grusel-Plattformer für zwei Personen jetzt ultragünstig für die Nintendo Switch 2 schnappen.

Koop-Spaß mit einer großen Portion Horror

Ich spreche von Little Nightmares 3. Der neueste Teil der Grusel-Reihe wartet wieder mit einem atmosphärischen Setting und clever entworfenen Rätseln auf. Der Koop-Modus ist neu, in den ersten beiden Teilen musstet ihr euch noch alleine euren Alpträumen stellen. Jetzt geht das eben auch zu zweit und da gruselt man sich dann hoffentlich etwas weniger.

9:03 Little Nightmares 3 - Unser Test zum schaurigen Koop-Abenteuer

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Ihr schlüpft in die Rollen von Low & Alone, einem Geschwisterpaar, das in ihren eigenen Alpträumen gefangen ist. Dabei erkundet ihr unter anderem einen verwunschenen Jahrmarkt oder eine Süßigkeitenfabrik und begegnet allerlei Monstern, die euch an den Kragen wollen. Aber vor allem gilt es, knifflige Rätsel zu lösen, die durch die Lösung im Koop-Modus auch eine ganze Ecke anspruchsvoller werden.

Anders als bei Split Fiction könnt ihr Little Nightmares 3 aber auch alleine spielen und seid nicht auf einen Spielpartner angewiesen. In diesem Fall wird der andere Part vom Computer selbst gesteuert.

So fallen die Tests zu Little Nightmares 3 aus

In unserem GamePro-Test konnte sich der Grusel-Plattformer eine solide 80 sichern und überflügelt damit ganz leicht seine beiden Vorgänger. Gelobt werden die erneut spannenden und innovativen Rätsel, die gute Technik und die dichte Atmosphäre. International kam das Spiel etwas schlechter an und dümpelt bei 71 Punkten auf Metacritic herum.

Die Atmosphäre wird bei Little Nightmares 3 groß geschrieben.

Auf Amazon bekommt ihr das Spiel gerade sowohl für die Switch als auch die Switch mit ordentlichem Rabatt. Solltet ihr das Spiel bisher verpasst haben, ist jetzt eure beste Chance, das stimmige Kleinod mit eurer Lieblingsperson nachzuholen. Der Rabatt ist zeitlich begrenzt, ihr solltet also nicht zu lange zögern.