Live auf MAX - Der Multiplayer-Reveal zu Call of Duty: Vanguard [Anzeige]

Dass es nach der Moderne und dem Kalten Krieg wieder in den Zweiten Weltkrieg geht, ist sicherlich die größte News zum neuesten Teil der Call-of-Duty-Reihe, Vanguard. Und während die Kampagne mit den verschiedenen Fronten und Operators spannend klingt, warten sicherlich die meisten Spieler auf Neuigkeiten zum Multiplayer-Modus.

Zwar konnten wir schon in der Alpha einen Blick auf den neuen Modus Champion Hill erhaschen, richtig viele Infos gab es dennoch bisher nicht. Das ändert sich am 7. September: Direkt von den Entwicklern kommen live alle interessanten Infos zum Multiplayer und seinen neuen und, im Vergleich zu den Vorgängern, überarbeiteten Inhalten.

Um die volle Bandbreite an CoD-Wissen für euch aufzufahren, haben wir uns nicht nur Julius geschnappt, sondern holen am Stream-Abend noch Fabian Siegismund und Gustaf Gabel dazu. Die beiden sprechen vor den Entwicklerinfos mit uns über die CoD-Reihe an sich und unsere Erwartungen an den MP-Reveal und analysieren anschließend das Gesehene. Gustaf Gabel wird dazu auch auf seinem eigenen Kanal streamen.

Wir aktualisieren unsere Infos sobald wir mehr über den genauen Startzeitpunkt wissen.

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Unsere CoD-Show zum MP-Reveal

Wann? 7. September (abends)

Wo? Auf Twitch bei MAX & bei Gustaf Gabel

Wer? Julius, Fabian Siegismund & Gustaf Gabel